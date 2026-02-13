REKLAMA

Twoje auto w firmie w 2026 r. Skarbówka zmieniła limity – sprawdź, ile odliczysz od leasingu i zakupu

Twoje auto w firmie w 2026 r. Skarbówka zmieniła limity – sprawdź, ile odliczysz od leasingu i zakupu

13 lutego 2026, 14:01
Twoje auto w firmie po 1 stycznia 2026 r. Skarbówka zmieniła limity – sprawdź, ile odliczysz od leasingu i zakupu
Twoje auto w firmie po 1 stycznia 2026 r. Skarbówka zmieniła limity – sprawdź, ile odliczysz od leasingu i zakupu
Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe, niższe limity amortyzacji i rozliczania kosztów samochodów osobowych w firmach. Zmiany szczególnie dotkną przedsiębiorców korzystających z aut spalinowych oraz leasingu operacyjnego. Nowe przepisy różnicują podatników w zależności od sposobu finansowania pojazdu i już teraz budzą duże kontrowersje.

Nowe limity amortyzacji samochodów od 1 stycznia 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe limity amortyzacji samochodów – przypomina Związek Polskiego Leasingu. Główna zmiana polega na obniżeniu limitu z 150 do 100 tys. zł dla pojazdów, których emisja CO2 przekracza 50 g/km, obejmując tym samym wszystkie samochody spalinowe oraz większość hybryd. Ważne jest, że ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe dotyczące pojazdów będących środkiem trwałym przedsiębiorcy, jednak nie przewidziano podobnych regulacji w odniesieniu do aut będących przedmiotem leasingu. ZPL wystąpił do resortu finansów o objęcie leasingu przepisami przejściowymi.

„Zmiany w zakresie amortyzacji i leasingu samochodów wynikają z uchwalonej w grudniu 2021 r. ustawy zmieniającej ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadzone zmiany skutkują ograniczeniem wartości samochodów, która może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne oraz w formie rat leasingu bądź czynszów najmu” – wskazuje Marta Szafarowska, partner w Gekko Taxens Doradztwo podatkowe, ekspert podatkowy Związku Polskiego Leasingu. W wyniku tej zmiany, od 1 stycznia 2026 roku do kosztów podatkowych nie będzie można zaliczać odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu osobowego w części przewyższającej kwotę:

  • 225 000 zł – w przypadku samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem,
  • 150 000 zł – w przypadku samochodów, w przypadku których emisja CO2 silnika spalinowego wynosi mniej niż 50 g na kilometr,
  • 100 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu jest równa lub wyższa niż 50 g na kilometr.

Leasing, najem i dzierżawa też z limitami

Ponadto, analogiczne limity mają zastosowanie do rat leasingu, czynszów najmu oraz opłat z tytułu korzystania z samochodów osobowych na podstawie umów dzierżawy i umów o podobnym charakterze. Tym samym, w odniesieniu do większości pojazdów – za wyjątkiem elektryków, samochodów na wodór i części hybryd plug-in – limit wartości pojazdu, która będzie mogła być zaliczona do kosztów spada do 100 tys. zł. Obecnie, dla samochodów spalinowych limit ten wynosi 150 tys. zł, przy czym limit ten nadal będzie stosowany do części hybryd plug-in o niskiej emisyjności.

Nie ulega wątpliwości, że nowe limity obowiązywać będą wobec umów leasingu, najmu czy dzierżawy zawieranych od przyszłego roku. Pytanie jednak, jak wygląda sytuacja samochodów wykorzystywanych na podstawie umów już zawartych i takich, które zawarte zostaną jeszcze w tym roku. W przepisach przejściowych ustawy zmieniającej ustawę o elektromobilności przewidziano ochronę praw nabytych, ale wprost dotyczy ona jedynie samochodów będących środkami trwałymi – wynika z nich, że do pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych podatnika przed 1 stycznia 2026 r. zastosowanie będą miały przepisy ustaw o CIT oraz o PIT w brzmieniu dotychczasowym. Nie przewidziano natomiast wprost podobnej zasady w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych przez podatników w oparciu o umowy leasingu operacyjnego, najmu czy dzierżawy. Powoduje to, że – jeśli przepisy nie zostaną stosownie uzupełnione – organy podatkowe jednoznacznie twierdzić będą, że samochody wykorzystywane na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu czy dzierżawy, zawartych przed 2026 r. „przechodzą” od stycznia 2026 r. na nowe limity.

Przepisy przejściowe i spór o równe traktowanie podatników

Tym samym, samochód spalinowy o wartości 150 tys. zł, wykorzystywany na podstawie umowy leasingu operacyjnego pozwalał dotychczas na zaliczenie całej raty leasingu do kosztów podatkowych, tymczasem od stycznia 2026 r. kosztem jest już tylko 2/3 raty kapitałowej. Natomiast, co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda sytuacja podatników korzystających z samochodów osobowych na podstawie leasingu finansowego, albo takich, którzy sfinansowali zakup gotówką bądź kredytem. W tych przypadkach podatnik wykazuje samochód w ewidencji środków trwałych i dokonuje od ich wartości odpisów amortyzacyjnych – obejmują go więc przewidziane w nowelizacji przepisy przejściowe, pozwalające na zachowanie wyższego limitu (150 tys. zł) w odniesieniu do samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2026 r. Natomiast zakup nowego samochodu spalinowego, którego emisja spalin jest równa lub wyższa niż 50 g na km, bądź sfinansowanie go leasingiem finansowym w 2026 r., podlegać będą limitowi na poziomie 100 tys. zł.

Z uwagi na nierówne traktowanie podatników w zależności od tego, w jaki sposób finansują korzystanie z samochodów osobowych, tj. czy korzystają z leasingu operacyjnego bądź najmu, czy też z leasingu finansowego bądź zakupu na kredyt, ministerstwo finansów powinno rozważyć jak najszybszą modyfikację przepisów przejściowych.

Związek Polskiego Leasingu wystąpił do Ministerstwa Finansów z prośbą, by objąć przepisami przejściowymi i prawami nabytymi także użytkowników leasingu. Z kolei w trakcie niedawnego panelu zorganizowanego przez ZPL pt. „Dekarbonizacja flot w praktyce – scenariusze dla Polski”, wiceminister klimatu i środowiska, Krzysztof Bolesta, mówił, że ewentualne dalsze zmiany w amortyzacji będą promować auta niskoemisyjne.

Stanowisko Ministerstwa Finansów: sama rejestracja auta przed 1 stycznia 2026 r. nie chroni przed nowymi limitami amortyzacji

Ministerstwo Finansów w dniu 17 listopada 2025 roku udzieliło odpowiedzi na pytanie dziennikarza (ID informacji: 666840) w sprawie amortyzacji w 2026 r. samochodu osobowego, który zostanie zarejestrowany przed 1 stycznia 2026 r.

Pytanie dziennikarza brzmiało w ten sposób: „W nawiązaniu do publikacji o rekordach sprzedaży nowych aut (https://www.money.pl/gospodarka/gwaltowny-wzrost-firmy-walcza-z-czasem-i-wymieniaja-auta-7221299495234496a.html) proszę o przybliżenie sposobu rozliczania amortyzacji pojazdów po 1 stycznia 2026.
Ściślej – czy rejestracja pojazdu przed 1 stycznia 2026 istotnie gwarantuje przedsiębiorcy możliwość rozliczenia go na starych zasadach (limit amortyzacji 150 tys. zł dla aut spalinowych), czy – wręcz przeciwnie. Po 1 stycznia, bez względu na datę rejestracji pojazdu, sposób amortyzacji powinien opierać się na danych dotyczących emisji spalin wpisanych w CEPiKu w czasie pierwszej rejestracji ze „świadectwa zgodności” wydawanego przy zakupie nowego pojazdu?
Mówiąc prościej, czy rejestracja auta spalinowego przed 1 stycznia rzeczywiście jest w stanie uchronić przedsiębiorcę przed rozliczaniem pojazdu spalinowego (emitującego powyżej 50 gramów CO2/km) na nowych, mniej korzystnych (limity 100 tys. zł) dla przedsiębiorców zasadach?”

Resort finansów odpowiadając wskazał, że: "Zgodnie z art. 41 pkt 4 ustawy (...) o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (...) przepisy nowelizujące ustawy o podatkach dochodowych (od osób fizycznych - art. 3 i od osób prawnych - art. 4):

  • art. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze w zakresie lit. b) oraz tiret drugie i lit. b), oraz
  • art. 4 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze w zakresie lit. b) oraz tiret drugie i lit. b),
    wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r.

Przepisy te niosą ze sobą obniżenie limitów w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów użytkowania (w szczególności amortyzacji) pojazdów spalinowych emitujących więcej niż 50 g CO2/km przebiegu. Równocześnie w art. 30 ww. ustawy zastrzeżono, że dotychczasowe (korzystniejsze) przepisy znajdują zastosowanie do pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podatnika przed 1 stycznia 2026 r.
Sama rejestracja samochodu przed 1 stycznia 2026 r., bez wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie jest zdarzeniem uprawniającym podatnika do stosowania dotychczasowych przepisów”.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu i eureka.mf.gov.pl

oprac. Adam Kuchta
