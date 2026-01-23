REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok

Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok

23 stycznia 2026, 14:54
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Twój e-PIT, zwrot podatku, e-urzad skarbowy, rozliczenie PIT 2025, logowanie do e-PIT
Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok
shutterstock

Zbliża się moment, na który czekają miliony podatników w Polsce. Od 15 lutego 2026 roku Ministerstwo Finansów i KAS udostępniają usługę Twój e-PIT za 2025 rok. W e-Urzędzie Skarbowym znajdziesz wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za 2025 rok. Sprawdź, jak bezpiecznie zalogować się do systemu, jakie ulgi możesz odliczyć i co zrobić, aby formalności zajęły tylko kilka minut.

rozwiń >

Koniec z papierologią. Twój e-PIT 2026 zaraz startuje

Dla większości Polaków 15 lutego to data graniczna, oznaczająca start corocznego spowiadania się z dochodów za rok ubiegły. Choć podatki rzadko kojarzą się z czymś przyjemnym, usługa Twój e-PIT zrewolucjonizowała ten proces, zamieniając godziny ślęczenia nad formularzami w kilka kliknięć myszką lub stuknięć w ekran smartfona.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, od połowy lutego w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatników czekać będą gotowe rozliczenia. System KAS przygotował je na podstawie danych przesłanych przez płatników (czyli np. twojego pracodawcę) do końca stycznia. Oznacza to, że w wielu przypadkach twoja rola ogranicza się jedynie do sprawdzenia danych i kliknięcia przycisku "Akceptuj".

Kto skorzysta z usługi i dla kogo jest Twój e-PIT? Nie tylko pracownicy na etacie

Warto przypomnieć, że usługa Twój e-PIT w 2026 roku obejmuje szeroki wachlarz formularzy. W systemie znajdziemy rozliczenia na drukach:

  • PIT-37 i PIT-38 (najpopularniejsze umowy o pracę, zlecenie, dzieło oraz przychody kapitałowe),
  • PIT-28 oraz PIT-36 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a także rozliczających najem, dzierżawę czy działy specjalne produkcji rolnej),
  • PIT-36L (podatek liniowy).

Dla przedsiębiorców udostępnienie wstępnego zeznania to ogromne ułatwienie, choć zwłaszcza w ich przypadku konieczne może być uzupełnienie danych o koszty uzyskania przychodu czy przysługujące ulgi, których system automatycznie nie zaciągnął. To samo tyczy się osób fizyczny bez działalności - jeśli korzystasz z ulg, to musisz trochę więcej poklikać.

ROZLICZANIE NAJMU I INNYCH TRANSAKCJI NA NIERUCHOMOŚCIACH

Jak bezpiecznie zalogować się do e-Urzędu Skarbowego?

Ministerstwo Finansów stawia na bezpieczeństwo. Aby zobaczyć swoje rozliczenie, nie wystarczy podać numeru PESEL. Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie poprzez e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl. Pole przeznaczone do rozliczenia 2025 roku jest już tam dostępne i odsyła do logowania. Jak się tam dostać? Masz kilka wygodnych ścieżek:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Login.gov.pl - to najpopularniejsza metoda. Możesz wykorzystać Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość elektroniczną (Moje ID) a także mObywatel
  • Aplikacja e-US - logowanie PINem lub biometryką
Ważne

Pamiętaj! Fiskus nigdy nie wysyła linków do logowania w wiadomościach SMS czy e-mailach. Jeśli dostałeś taką wiadomość, to próba oszustwa. Zawsze wpisuj adres strony rządowej ręcznie lub korzystaj z oficjalnej aplikacji.

Zwrot podatku przez Twój e-PIT – gra warta świeczki. Dlaczego warto się pospieszyć?

Co jest najważniejsze w rocznym rozliczeniu? Pieniądze - czy dopłacisz, czy to raczej skarbówka odda Ci nadpłatę? Termin złożenia zeznania to jedno, ale termin zwrotu nadpłaty to zupełnie inna kwestia. Jeśli zdecydujesz się na rozliczenie drogą elektroniczną przez Twój e-PIT, Urząd Skarbowy 45 dni na zwrot nadpłaty, a w praktyce ten termin często bywa krótszy.

Systemy KAS działają bowiem szybko, a dane są aktualizowane "w locie". Gdy potwierdzisz zeznanie elektronicznie, to trafia ono od razu do systemu. Wielu podatników otrzymuje przelew na konto już po kilku czy kilkunastu dniach od akceptacji zeznania w systemie. Dla porównania – osoby, które zdecydują się na tradycyjne, papierowe zeznanie, mogą czekać na zwrot aż 3 miesiące (16 czerwca 2026 r.). Różnica jest widoczna gołym okiem.

Co z ulgami? Niestraszne odliczenia, da się to odhaczyć online

Możesz oczywiście skorzystać z ulg, jeśli masz do nich prawo, a o tym skarbówka wypełniając za Ciebie e-PIT, jeszcze nie wie. Po zalogowaniu masz pełną możliwość edycji zeznania. To idealny moment, aby dopisać na przykład:

  • Ulgę na internet,
  • Ulgę termomodernizacyjną (jeśli np. ocieplałeś dom),
  • Ulgę rehabilitacyjną (leki, zabiegi),
  • Wpłaty na IKZE.

Warto poświęcić 10 minut na dokładne przejrzenie sekcji ulg, bo może się okazać, że zwrot podatku będzie znacznie wyższy, niż ten wstępnie wyliczony przez algorytm.

1,5% podatku – twój gest ma znaczenie, a Ty masz prawo wyboru, gdzie pójdą te środki

Usługa Twój e-PIT to także najprostszy sposób na przekazanie 1,5% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jeśli w zeszłym roku wspierałeś konkretną fundację, system automatycznie podstawi jej numer KRS. Chcesz zmienić cel? Nic prostszego – wystarczy edytować odpowiednie pole i wybrać nową organizację z listy. Pamiętaj, to nic cię nie kosztuje, a dla wielu podmiotów to być albo nie być.

Co się stanie, jeśli nic nie zrobię z e-PIT?

To ważna informacja dla zapominalskich. Jeśli rozliczasz się na drukach PIT-37 lub PIT-38 i do 30 kwietnia 2026 nie zalogujesz się do usługi ani nie złożysz zeznania samodzielnie, system automatycznie uzna przygotowane przez KAS zeznanie za złożone.

To wygodny bezpiecznik, ale ma swoje wady. Automatyczna akceptacja oznacza, że nie skorzystasz z ulg, o których system nie wiedział, a także nie zmienisz OPP (zostanie ta sama co rok temu lub żadna, jeśli wcześniej nie wspierałeś nikogo). Dlatego, nawet jeśli ufasz automatyzacji, warto zalogować się choć raz i rzucić okiem na liczby.

Kalendarz e-PIT podatnika 2026

Końcowy rzut okiem, czyli co najważniejszego zapamiętać:

  • 15 lutego: start usługi Twój e-PIT.
  • Do 30 kwietnia: czas na sprawdzenie, edycję i zatwierdzenie zeznania.
  • 45 dni: maksymalny czas oczekiwania na zwrot nadpłaty przy rozliczeniu online.

Rozliczenie podatków w 2026 roku jest prostsze niż kiedykolwiek. Dzięki cyfryzacji usług publicznych, wizyty w urzędach odchodzą do lamusa, a my przyzwyczajamy się coraz bardziej do tego elektronicznego rozwiązania. Przy okazji zyskujemy czas i szybszy dostęp do własnych pieniędzy w razie zwrotu. Nie zwlekaj – zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego zaraz po starcie 15 lutego 2026 r. i miej to z głowy.

Źródło: gov.pl

Źródło: INFOR
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
