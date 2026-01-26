W 2026 r. podatnicy wracają do standardowego terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklaracje DN-1 trzeba złożyć do 31 stycznia, bez „taryfy ulgowej”, która obowiązywała wyjątkowo w 2025 r. Jednocześnie deklaracje muszą już w pełni odzwierciedlać rewolucyjne zmiany definicji budynku i budowli oraz praktykę i interpretacje organów podatkowych ukształtowane w 2025 r.

„Rok 2025 był okresem przejściowym, który dawał podatnikom czas na oswojenie się z nowymi definicjami. W 2026 roku nie ma już bufora czasowego – deklaracja składana do 31 stycznia musi być merytorycznie poprawna i uwzględniać całą praktykę organów, jaka powstała w ubiegłym roku” – podkreśla Wojciech Pławiak, partner w kancelarii Litigato.

REKLAMA

REKLAMA

Deklaracja DN-1 w podatku od nieruchomości. Do kiedy złożyć?

Od 2026 r. znów obowiązują zasady znane sprzed reformy:

deklarację DN-1 składa się do 31 stycznia danego roku podatkowego,

w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku – w ciągu 14 dni.

Dla firm z rozbudowanym portfelem nieruchomości – zwłaszcza w sektorach logistyki, produkcji, handlu i dewelopmentu – oznacza to znacznie krótsze okno czasowe na weryfikację klasyfikacji obiektów po zmianach z 2025 r. „Największym błędem, jaki dziś widzimy, jest podejście „kopiuj–wklej” deklaracji z poprzednich lat. Po reformie 2025 r. to prosta droga do niedopłaty albo nadpłaty podatku, a w konsekwencji do sporu z gminą” – wskazuje Wojciech Pławiak.

Nowe zasady w podatku od nieruchomości. Należy złożyć pismo

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują autonomiczne, podatkowe definicje budynku i budowli, niezależne od prawa budowlanego. W praktyce:

REKLAMA

rozszerzono katalog obiektów opodatkowanych, m.in. o hale namiotowe, obiekty kontenerowe trwale związane z gruntem czy wagi samochodowe,

zmieniono zasady opodatkowania instalacji technologicznych i urządzeń technicznych.

W 2025 r. organy podatkowe intensywnie kształtowały nową praktykę, wydając interpretacje, w których za budynki lub budowle uznawane były nawet kontenery posadowione na bloczkach betonowych, jeśli oceniono je jako trwale związane z gruntem. „W 2025 roku obserwowaliśmy coraz bardziej profiskalne podejście gmin. Dlatego deklaracja na 2026 r. musi uwzględniać nie tylko przepisy, ale też interpretacje i pierwsze linie sporów, jakie wykształciły się w 2025 r.” – dodaje Pławiak.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kluczowe ryzyka dla firm w 2026 roku. Co zrobić przed 31 stycznia?

Do najczęstszych ryzyk w 2026 r. należą m.in.: zbyt wąska identyfikacja budowli (np. placów, dróg wewnętrznych, sieci podziemnych), błędna kwalifikacja obiektu jako budynku zamiast budowli lub odwrotnie, a także nieuwzględnienie nowych interpretacji dotyczących trwałego związania z gruntem i związku z działalnością gospodarczą. W dużych zakładach produkcyjnych i parkach logistycznych problem może dotyczyć tysięcy pozycji w ewidencji środków trwałych oraz rozbudowanych instalacji technicznych.

Styczeń 2026 roku to nie tylko termin złożenia deklaracji, ale przede wszystkim czas na domknięcie skutków reformy 2025. Firmy powinny m.in.: zweryfikować mapę obiektów (grunty, budynki, budowle) według nowych definicji, sprawdzić kompletność ewidencji budowli i infrastruktury towarzyszącej, ocenić wpływ interpretacji wydanych w 2025 r. na własne nieruchomości. Ważne, aby zapewnić elektroniczne złożenie deklaracji z odpowiednim wyprzedzeniem. „Dobrze przygotowana deklaracja na 2026 r. to dziś element zarządzania ryzykiem podatkowym. Brak przeglądu po reformie 2025 r. oznacza, że ryzyko tylko się kumuluje” – podsumowuje Wojciech Pławiak.

Wojciech Pławiak - Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Od kilkunastu lat specjalizuje się w sporach podatkowych i podatku od nieruchomości.