REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?

Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 08:18
domy, nieruchomości, prawo, podatki
Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 r. podatnicy wracają do standardowego terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklaracje DN-1 trzeba złożyć do 31 stycznia, bez „taryfy ulgowej”, która obowiązywała wyjątkowo w 2025 r. Jednocześnie deklaracje muszą już w pełni odzwierciedlać rewolucyjne zmiany definicji budynku i budowli oraz praktykę i interpretacje organów podatkowych ukształtowane w 2025 r.

„Rok 2025 był okresem przejściowym, który dawał podatnikom czas na oswojenie się z nowymi definicjami. W 2026 roku nie ma już bufora czasowego – deklaracja składana do 31 stycznia musi być merytorycznie poprawna i uwzględniać całą praktykę organów, jaka powstała w ubiegłym roku – podkreśla Wojciech Pławiak, partner w kancelarii Litigato.

REKLAMA

REKLAMA

Deklaracja DN-1 w podatku od nieruchomości. Do kiedy złożyć?

Od 2026 r. znów obowiązują zasady znane sprzed reformy:

  • deklarację DN-1 składa się do 31 stycznia danego roku podatkowego,
  • w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku – w ciągu 14 dni.

Dla firm z rozbudowanym portfelem nieruchomości – zwłaszcza w sektorach logistyki, produkcji, handlu i dewelopmentu – oznacza to znacznie krótsze okno czasowe na weryfikację klasyfikacji obiektów po zmianach z 2025 r. „Największym błędem, jaki dziś widzimy, jest podejście „kopiuj–wklej” deklaracji z poprzednich lat. Po reformie 2025 r. to prosta droga do niedopłaty albo nadpłaty podatku, a w konsekwencji do sporu z gminą – wskazuje Wojciech Pławiak.

Nowe zasady w podatku od nieruchomości. Należy złożyć pismo

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują autonomiczne, podatkowe definicje budynku i budowli, niezależne od prawa budowlanego. W praktyce:

REKLAMA

  • rozszerzono katalog obiektów opodatkowanych, m.in. o hale namiotowe, obiekty kontenerowe trwale związane z gruntem czy wagi samochodowe,
  • zmieniono zasady opodatkowania instalacji technologicznych i urządzeń technicznych.

W 2025 r. organy podatkowe intensywnie kształtowały nową praktykę, wydając interpretacje, w których za budynki lub budowle uznawane były nawet kontenery posadowione na bloczkach betonowych, jeśli oceniono je jako trwale związane z gruntem. „W 2025 roku obserwowaliśmy coraz bardziej profiskalne podejście gmin. Dlatego deklaracja na 2026 r. musi uwzględniać nie tylko przepisy, ale też interpretacje i pierwsze linie sporów, jakie wykształciły się w 2025 r. – dodaje Pławiak.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kluczowe ryzyka dla firm w 2026 roku. Co zrobić przed 31 stycznia?

Do najczęstszych ryzyk w 2026 r. należą m.in.: zbyt wąska identyfikacja budowli (np. placów, dróg wewnętrznych, sieci podziemnych), błędna kwalifikacja obiektu jako budynku zamiast budowli lub odwrotnie, a także nieuwzględnienie nowych interpretacji dotyczących trwałego związania z gruntem i związku z działalnością gospodarczą. W dużych zakładach produkcyjnych i parkach logistycznych problem może dotyczyć tysięcy pozycji w ewidencji środków trwałych oraz rozbudowanych instalacji technicznych.

Styczeń 2026 roku to nie tylko termin złożenia deklaracji, ale przede wszystkim czas na domknięcie skutków reformy 2025. Firmy powinny m.in.: zweryfikować mapę obiektów (grunty, budynki, budowle) według nowych definicji, sprawdzić kompletność ewidencji budowli i infrastruktury towarzyszącej, ocenić wpływ interpretacji wydanych w 2025 r. na własne nieruchomości. Ważne, aby zapewnić elektroniczne złożenie deklaracji z odpowiednim wyprzedzeniem. „Dobrze przygotowana deklaracja na 2026 r. to dziś element zarządzania ryzykiem podatkowym. Brak przeglądu po reformie 2025 r. oznacza, że ryzyko tylko się kumuluje” – podsumowuje Wojciech Pławiak.

Wojciech Pławiak - Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Od kilkunastu lat specjalizuje się w sporach podatkowych i podatku od nieruchomości.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Renta wdowia od marca 2026 r. Skala podwyżki będzie zależna od wysokości Twojego obecnego świadczenia
Renta wdowia od marca 2026 r. Skala podwyżki będzie zależna od wysokości Twojego obecnego świadczenia
1300 plus co miesiąc dla każdego. Koszty wypłat bezwarunkowych (BDP) to 480 mld zł rocznie
1300 plus co miesiąc dla każdego. Koszty wypłat bezwarunkowych (BDP) to 480 mld zł rocznie
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizny
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków bez podatku od darowizny
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
26 sty 2026

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.
Zwolnienie częściowe przesyłki w procedurach celnych – między elastycznością a odpowiedzialnością
26 sty 2026

Przedsiębiorcy coraz częściej mierzą się z sytuacją, w której przesyłka importowa lub tranzytowa zawiera towary o różnym statusie celnym, różnej gotowości dokumentacyjnej lub różnej dostępności certyfikatów wymaganych do dopuszczenia do obrotu. W takich przypadkach pojawia się potrzeba tzw. zwolnienia częściowego – czyli objęcia odprawą tylko tej części ładunku, która spełnia wymogi, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych towarów pod dozorem. To rozwiązanie legalne i praktyczne, ale wymagające starannego podejścia, aby uniknąć błędów proceduralnych. Poniżej wyjaśniamy, jakie są wyzwania oraz jak w praktyce bezpiecznie przeprowadzić zwolnienie częściowe.
Od 1100 zł do 2700 zł na każde dziecko [również pełnoletnie]. Wypłata pieniędzy do 1 kwietnia 2026 r. [a nawet – do 17 marca 2026 r.]
26 sty 2026

Jedną z ulg podatkowych, która przysługuje w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r., jest ulga na dziecko (inaczej zwana ulgą prorodzinną). W ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego – rodzice (którzy spełniają określone kryteria ustawowe) mogą pomniejszyć swój podatek lub otrzymać zwrot w wysokości od 1 100 do nawet 2 700 zł na każde dziecko (w zależności od tego, ile „uprawnionych” dzieci jest w danej rodzinie). Jest przy tym sposób, aby pieniądze ze zwrotu, trafiły na konta rodziców najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. (a w niektórych przypadkach – nawet do 17 marca 2026 r.).
Deklaracja DN-1 na podatek od nieruchomości. Do kiedy trzeba złożyć?
26 sty 2026

W 2026 r. podatnicy wracają do standardowego terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklaracje DN-1 trzeba złożyć do 31 stycznia, bez „taryfy ulgowej”, która obowiązywała wyjątkowo w 2025 r. Jednocześnie deklaracje muszą już w pełni odzwierciedlać rewolucyjne zmiany definicji budynku i budowli oraz praktykę i interpretacje organów podatkowych ukształtowane w 2025 r.

REKLAMA

Ryczałt przez przelew bankowy? Symbol PPE może przesądzić o podatku
26 sty 2026

Wpisanie symbolu PPE w tytule przelewu może być – zdaniem sądów administracyjnych – skutecznym oświadczeniem o wyborze ryczałtu i drogą do podatku od 2% do 17%. Organy skarbowe konsekwentnie jednak odrzucają taką praktykę, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem sporu.
Tego skarbówka wam tego nie daruje. Zaczął obowiązywać nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nikomu nie odpuści
26 sty 2026

Jedni okazyjnie sprzedają coś w sieci, inni oferują usługi „złotej rączki”… taki drobny biznes można prowadzić całkiem legalnie bez konieczności zakładania firmy. Prawo na to pozwala. Ale fiskus też ma na oku nierejestrowaną działalność gospodarczą. Skarbówka uważnie patrzy na przychody, bo obowiązuje limit, którego nie wolno przekroczyć. Co ważne, w 2026 roku ów limit zmienił się zasadniczo. Dla jednych to szansa, dla innych potencjalna pułapka.
WIBOR przed kluczowym wyrokiem TSUE. O czym zdecyduje Trybunał? Dlaczego „koniec spekulacji” może okazać się tylko medialnym hasłem
26 sty 2026

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów opartych na WIBOR zostanie ogłoszone 12 lutego 2026 r. Nie będzie to rutynowe rozstrzygnięcie, które da się streścić w kilku zdaniach komunikatu prasowego. To wyrok, który może zasadniczo zmienić architekturę sporów wokół kredytów złotowych - podobnie jak przed laty zmienił ją wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków dotyczący kredytów frankowych.
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.

REKLAMA

Wspierając WOŚP, można obniżyć podatek lub otrzymać wyższy zwrot [odliczając od podstawy opodatkowania nawet 6% rocznego dochodu]. Podpowiadamy, jak to zrobić
26 sty 2026

Już dzisiaj, tj. 25 stycznia 2026 r. – odbywa się 34. Finał WOŚP (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Wspierając Fundację WOŚP – można nie tylko wesprzeć diagnostykę i walkę z chorobami przewodu pokarmowego u dzieci, ale również skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania. Wszystko zależy jednak od formy, w jakiej doszło do przekazania pieniędzy.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA