Minister energii zadecydował o maksymalnych cenach detalicznych benzyny i oleju napędowego obowiązujących w poniedziałek. Ile kierowcy zapłacą 15 czerwca? Co dalej z rządowym programem Ceny Paliw Niżej?

Maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy w poniedziałek

W poniedziałek 15 czerca ceny detaliczne na stacjach benzynowych nie będą mogły być wyższe niż:

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6,04 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,59 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,59 zł za 1 litr; 6,58 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,09 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,09 zł za 1 litr; 6,40 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,93 zł za 1 litr.

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Ceny Paliw Niżej - codalej z programem CPN?

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, w skrócie CPN, który działa równolegle z obniżką podatków - VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza została zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Program CPN funkcjonuje od końca marca i ma działać do 15 czerwca.

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Wygląda na to, że kończy się program, który od marca łagodził skutki gwałtownego wzrostu cen ropy. Rząd zapowiedział stopniowe wygaszanie ulg. Minister finansów i gospodarki podpisał już nowelizację rozporządzenia, która utrzymuje niższy VAT na paliwa na poziomie 8 proc., ale nie zrobił tego samego w odniesieniu do akcyzy.

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