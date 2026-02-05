Kasa, jak co roku, obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu i rozpoczęła wysyłanie PIT-ów do świadczeniobiorców.

rozwiń >

KRUS wysyła deklaracje podatkowe PIT do świadczeniobiorców

Kasa, jak co roku, obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu i rozpoczęła wysyłanie PIT-ów do świadczeniobiorców.

REKLAMA

REKLAMA

Wszystkie deklaracje podatkowe wysłane zostaną w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2026 r.

Kto otrzyma formularz PIT?

PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2025 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, świadczenia w tzw. zbiegu wdowim), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej lub świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Rodzaje wysyłanych PIT-ów

Rodzaje wysyłanych PIT-ów:

REKLAMA

PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2025 rok tj. te które m.in. pobierały świadczenie z KRUS przez cały rok podatkowy i saldo ich rozliczenia wyniosło 0 zł lub na ich koncie podatkowym powstała niedopłata podatku, która zostanie potrącona ze świadczenia za marzec 2026 r.

(roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2025 rok tj. te które m.in. pobierały świadczenie z KRUS przez cały rok podatkowy i saldo ich rozliczenia wyniosło 0 zł lub na ich koncie podatkowym powstała niedopłata podatku, która zostanie potrącona ze świadczenia za marzec 2026 r. PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np.: nie pobierali świadczenia przez cały 2025 rok; mają nadpłatę podatku (nadpłatę zwróci urząd skarbowy).

(informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np.: nie pobierali świadczenia przez cały 2025 rok; mają nadpłatę podatku (nadpłatę zwróci urząd skarbowy). PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł) otrzymają osoby, którym Kasa wypłacała: świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa; tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych); alimenty potrącane ze świadczenia rolniczego.

Czy osoba, która otrzyma co najmniej jeden z ww. PIT-ów zobowiązana jest do złożenia zeznania podatkowego (PIT-37 lub PIT-36) za 2025 r. w urzędzie skarbowym?

Świadczeniobiorca, który otrzyma PIT-40A lub PIT-11A lub/oraz PIT-11 może zaakceptować lub zmienić zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36, przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), w serwisie e-Urząd Skarbowy, bądź sam złożyć PIT-37 lub PIT-36 w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym – w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2026 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie udostępnione na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl, w usłudze Twój e-PIT. Jeśli świadczeniobiorca nie złoży ww. zeznania to 30 kwietnia 2026 r. zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie uznane za złożone.

Jednocześnie Kasa przypomina, że każda osoba, która otrzyma co najmniej jeden z ww. formularzy PIT (z wykazaną odprowadzoną zaliczką na podatek dochodowy) oraz chce skorzystać z ulg podatkowych (np. za zakup leków, rehabilitację), a także osoba, która chce skorzystać z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem, powinna zmienić zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS albo sama wypełnić i przekazać nowe zeznanie w formie elektronicznej lub papierowej do urzędu skarbowego, również w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2026 r.

Czy świadczeniobiorcy Kasy mogą przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i jak to zrobić?

Świadczeniobiorcy, którym potrącano zaliczki na podatek dochodowy, mogą przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego i jeśli dokonują przekazania po raz pierwszy lub chcą dokonać zmiany organizacji na inną niż w roku poprzednim, to w terminie do 30 kwietnia 2026 r. powinni przekazać do urzędu skarbowego wypełniony PIT-OP.

Nie dotyczy to osób, których jedynym dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych były świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie i łączny dochód w całym roku nie przekroczył 30.000 zł, ponieważ dochody takich osób mieszczą się w kwocie wolnej od podatku.

Ważne Emeryci i renciści, których roczny dochód nie przekracza 30.000 zł mogą wystąpić do KRUS z wnioskiem o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30.000 zł. Na podstawie takiego wniosku Kasa nie potrąci zaliczki od trzynastej i czternastej emerytury, co pozwoli uniknąć nadpłaty podatku.

Terminy rozliczeń podatku dochodowego w 2026 r.

Terminy rozliczeń podatku dochodowego w 2026 r.

od 15 lutego 2026 r. - od tego dnia podatnicy mogą logować się do profilu na portalu podatkowym i uzyskać wstępnie przygotowaną dla nich deklarację PIT-37 lub PIT-36

do 30 kwietnia 2026 r. termin na modyfikację, odrzucenie lub akceptację deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (KAS) lub złożenie zeznania podatkowego we właściwym US – elektronicznie lub w wersji drukowanej

W jakim terminie urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku?

W ciągu 45 dni:

od dnia złożenia zeznania PIT 37 lub PIT-36 lub od 30 kwietnia 2025 r., jeżeli urząd zaakceptuje zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

W ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji PIT, jeśli została ona złożona w sposób inny niż elektroniczny.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 163 ze zm.)

Źródło: KRUS