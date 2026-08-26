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Klimatyzacja w domu niepełnosprawnego dziecka – kiedy skarbówka uznaje wydatek za ulgę rehabilitacyjną?

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26 sierpnia 2026, 07:09
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Ulga dla rodziców niepełnosprawnych dzieci: Skarbówka potwierdza możliwość odliczenia kosztów klimatyzacji jako przystosowania mieszkania
Klimatyzacja w domu dziecka z niepełnosprawnością. Fiskus uznał ją za ulgę podatkową
Shutterstock

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Zakup klimatyzacji zwykle kojarzy się z poprawą komfortu, ale w tej sprawie skarbówka spojrzała na niego inaczej. Rodzic udowodnił, że urządzenie było potrzebne ze względów zdrowotnych, a wydatek mógł zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

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Klimatyzacja w domu niepełnosprawnego dziecka. Kiedy fiskus uznaje wydatek za ulgę rehabilitacyjną?

W dniu 5 lutego 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1081.2025.2.JK3, która w pełni potwierdza możliwość odliczenia wydatków na zakup i montaż klimatyzacji w domu niepełnosprawnego dziecka. Wydatek ten może zostać uznany za adaptację budynku mieszkalnego oraz jego wyposażenie, odpowiadające indywidualnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności.

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Interpretacja została wydana po analizie wniosku rodzica, który zainstalował klimatyzację w celu poprawy komfortu życia córki cierpiącej na schyłkową niewydolność nerek po przeszczepie komórek macierzystych. „Wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji są wydatkami na przystosowanie budynku mieszkalnego, jak i jego wyposażenie, odpowiadające indywidualnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności córki” – podkreśla Dyrektor KIS.

Ponadto interpretacja wskazuje, że użytkowanie klimatyzacji ułatwia wykonywanie codziennych czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. Nie ma znaczenia, że wydatek dotyczy tylko komfortu cieplnego – dla osób z określonymi schorzeniami, takimi jak niewydolność nerek, utrzymanie odpowiedniej temperatury jest sprawą medycznie konieczną.

Dlaczego klimatyzacja może być uznana za przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej?

W rozpatrywanej sprawie, rodzic wskazał, że jego córka wymaga klimatyzowanego środowiska zgodnie z zaświadczeniem lekarskim od specjalisty. Córka posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności: „Orzeczenie o niepełnosprawności córki zostało wydane do 21 kwietnia 2027 r. W orzeczeniu wskazano, że niepełnosprawność córki istnieje od 15 roku życia, a stopień niepełnosprawności datuje się od 21 kwietnia 2025 r.”

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Wydatki poniesione 15 lipca 2025 r. na zakup i montaż klimatyzacji, które zostały w pełni sfinansowane ze środków własnych, posiadają pełną dokumentację w postaci imiennych faktur VAT. Faktury zawierają wszystkie niezbędne dane identyfikujące kupującego oraz sprzedawcę, a także dokładny opis przedmiotu i kwotę zapłaty. Taki sposób dokumentacji jest wymagany, aby skarbówka mogła przyjąć wydatek jako podlegający odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

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Ponadto interpretacja jednoznacznie wskazuje, że wydatek na klimatyzację nie był i nie będzie finansowany ze środków zewnętrznych, takich jak fundusze rehabilitacyjne, co jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z ulgi.

Ulga rehabilitacyjna w praktyce: przepisy i interpretacja

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Interpretacja KIS podkreśla, że katalog ulg jest zamknięty, a odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie wymienione w przepisie.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. W przypadku dzieci do 16 roku życia wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów. „Ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy lub znaczny stopień niepełnosprawności”.

Podatnik może odliczyć wydatek, jeśli został on poniesiony po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności. W przypadku omawianym przez KIS, data ustalenia niepełnosprawności córki to 21 kwietnia 2025 r., a wydatek na klimatyzację poniesiono 15 lipca 2025 r., co spełnia wymogi ustawowe.

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Medyczne uzasadnienie klimatyzacji jako wydatku rehabilitacyjnego

Niepełnosprawność córki, wynikająca z komplikacji po przeszczepie komórek macierzystych, wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi, które mogą być nasilane przez wysokie temperatury. W interpretacji czytamy:

Zaburzenia termoregulacji: Nerki odgrywają rolę w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej i termicznej organizmu. Ich dysfunkcja może prowadzić do zaburzeń w regulacji temperatury ciała. Pacjenci mogą być bardziej podatni na przegrzanie. Wrażliwość na odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe: W wysokich temperaturach wzrasta potliwość, co dla pacjentów z SNN (szczególnie tych z restrykcją płynów) może być bardzo niebezpieczne, prowadząc do szybkich i poważnych zaburzeń elektrolitowych. Ogólne osłabienie i zmęczenie: SNN często wiąże się z chronicznym zmęczeniem i osłabieniem. Wysokie temperatury mogą drastycznie pogarszać ogólne samopoczucie i zdolność do funkcjonowania. Wpływ na ciśnienie krwi i układ krążenia: Wysokie temperatury mogą obciążać układ krążenia, co dla pacjentów z SNN (często mających współistniejące problemy kardiologiczne) jest ryzykowne. Problemy ze snem: Utrzymanie odpowiedniej temperatury w nocy jest kluczowe dla jakości snu, który jest niezbędny dla regeneracji organizmu obciążonego chorobą.”

Taka argumentacja medyczna pozwala organom podatkowym uznać klimatyzację nie za luksus, lecz konieczność medyczną, co jest warunkiem uznania wydatku za odliczalny w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Jakie dokumenty są wymagane, aby skarbówka uznała wydatek za odliczalny

Aby wydatek na klimatyzację mógł być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej, podatnik musi przedstawić:

  • imienną fakturę VAT dokumentującą zakup i montaż urządzenia;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę, potwierdzające stan zdrowia osoby, której dotyczy wydatek;
  • zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zastosowania klimatyzacji ze względów medycznych.

Interpretacja podkreśla: „Wydatki poniesione w 2025 r. na zakup i montaż klimatyzacji może Pan uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym może Pan odliczyć od dochodu ww. wydatki w zeznaniu rocznym za 2025 r.

Praktyczne znaczenie interpretacji KIS dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Ta interpretacja jest na pewno istotna dla rodziców, którzy inwestują w przystosowanie mieszkania do potrzeb swoich niepełnosprawnych dzieci. W praktyce oznacza, że wydatki na klimatyzację, winda, dostosowanie łazienki czy inne elementy poprawiające komfort życia osoby niepełnosprawnej, mogą być odliczone od dochodu, jeśli spełnione są określone ustawowo warunki.

Podkreślenia wymaga fakt, że każda niepełnosprawność może wymagać indywidualnego przystosowania mieszkania. Dlatego ulga rehabilitacyjna nie jest ograniczona do określonych chorób czy schorzeń, lecz uwzględnia rzeczywiste potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Adaptacja i wyposażenie mieszkania – definicje prawne i praktyczne

Doktryna prawa podatkowego wskazuje, że „przez adaptację i wyposażenie, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II). Adaptacja nie oznacza ulepszenia czy zmiany komfortu dla innych domowników, lecz konkretne przystosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Z kolei wyposażenie mieszkania obejmuje wszelkie urządzenia i elementy umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie, jak klimatyzacja, specjalistyczne meble, urządzenia wspomagające codzienne czynności. W praktyce oznacza to, że każdy wydatek musi mieć ścisły związek z niepełnosprawnością.

Interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.1081.2025.2.JK3 pokazuje więc, że:

  • ulga rehabilitacyjna obejmuje zarówno adaptację, jak i wyposażenie mieszkania dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • wydatek musi być udokumentowany i poniesiony po dacie ustalenia niepełnosprawności;
  • istotne jest medyczne uzasadnienie wydatku, aby organ podatkowy uznał go za konieczność, a nie komfort.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą dzięki temu skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na klimatyzację, która realnie poprawia warunki życia ich dziecka. Takie podejście skarbówki jest zgodne z duchem przepisów o PIT, które mają wspierać osoby niepełnosprawne oraz tych, którzy je utrzymują.

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych

Krok po kroku: jak odliczyć koszt klimatyzacji od podatku?

Aby odliczyć wydatki na klimatyzację w ramach ulgi rehabilitacyjnej, podatnik powinien:

  1. zachować imienną fakturę VAT dokumentującą zakup i montaż klimatyzacji;
  2. dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stosowania klimatyzacji;
  3. wypełnić zeznanie roczne PIT za rok, w którym poniesiono wydatek, wykazując poniesiony koszt w sekcji dotyczącej ulgi rehabilitacyjnej.

Spełnienie tych warunków gwarantuje, że skarbówka uzna wydatek jako kwalifikujący się do odliczenia, co potwierdza przytoczona interpretacja.

Dlaczego interpretacja KIS jest ważna dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi?

Interpretacja z 5 lutego 2026 r. jednoznacznie potwierdza, że wydatki na klimatyzację, poniesione w celu przystosowania mieszkania do potrzeb dziecka niepełnosprawnego, mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki temu rodziny mogą realnie poprawić warunki życia dziecka i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej.

„Skoro, jak wynika z opisu sprawy, poniesione wydatki na zakup oraz montaż klimatyzacji stanowią wydatki na przystosowanie mieszkania oraz jego wyposażenie, odpowiadające indywidualnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Pana córki, a jej użytkowanie ułatwia jej wykonywanie codziennych czynności życiowych (wpływają na poprawę stanu zdrowia), to na gruncie rozpatrywanej sprawy uzasadnione jest uznanie ww. wydatków za wydatki na adaptację budynku i jego wyposażenie, stosownie do potrzeb Pana córki wynikających z jej niepełnosprawności” – podsumowuje Dyrektor KIS.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 5 lutego 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1081.2025.2.JK3

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Źródło: INFOR
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