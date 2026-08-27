Dodatek za urlop w 2026 roku. Czy trzeba wykorzystać 14 kolejnych dni na wypoczynek?

Świadczenie urlopowe nie jest wypłacane wszystkim pracownikom. Dla wielu stanowi jednak zachętę do nieprzerwanego wykorzystania 14 dni kalendarzowych na wypoczynek. Kto może otrzymać świadczenie urlopowe w 2026 roku? Czym świadczenie urlopowe różni się od tzw. wczasów pod gruszą? Wyjaśniamy!

Świadczenie urlopowe, czyli jakie?

Świadczenie urlopowe zostało określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Mimo to nie stosuje się do niego kryteriów socjalnych. Warunkiem uzyskania świadczenia urlopowego jest wykorzystanie przez pracownika w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni. Jest to zatem jedna z głównych różnic pomiędzy świadczeniem urlopowym a tzw. wczasami pod gruszą. Piszemy o tym w dalszej części artykułu.

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Na wypłatę świadczenia urlopowego może zdecydować się pracodawca, który nie tworzy funduszu socjalnego. Są to pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający mniej niż 50, ale co najmniej 20 pracowników. Taki pracodawca może wybrać czy tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czy wypłaca świadczenie urlopowe. Co ważne, w określonych przypadkach pracodawca może zrezygnować z obu opcji.

Świadczenie urlopowe a 14-dniowy urlop

Jeśli pracodawca podjął decyzję o wypłacie świadczeń urlopowych, to przekaże je każdemu pracownikowi raz w roku.

Ważne Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

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Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie takiego urlopu.

Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2026 roku?

Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego na pełen etat (w normalnych warunkach) wynosi w 2026 roku 2943,23 zł. Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinien otrzymać 3924,30 zł (maksymalna kwota dla całego etatu). W pierwszym roku nauki świadczenie urlopowe dla pracownika młodocianego wynosi aktualnie 392,43 z (w kolejnych latach maksymalne kwoty są wyższe).

Świadczenie urlopowe jest opodatkowane, a do wysokości odpisu podstawowego – nieoskładkowane.

Dla kogo tzw. wczasy pod gruszą w 2026 roku?

Warto pamiętać, iż wielu pracodawców udziela dofinansowania pracownikom do wypoczynku ze środków ZFŚS („wczasy pod gruszą”). Taki fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników ZFŚS musi być utworzony w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Zasady i warunki skorzystania ze świadczeń socjalnych pracodawca określa w regulaminie funduszu. Nie ma tu ustawowego wymogu wykorzystania przez pracownika nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych urlopu. Muszą to być jednak kryteria socjalne. Zgodnie z przepisami, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Takie uregulowanie sprawia, że również kwoty przyznawanych dopłat są zróżnicowane.

Podsumowanie

To czy pracodawca może wymagać wykorzystania 14-dniowego urlopu wypoczynkowego do otrzymania dodatkowych pieniędzy, zależy głównie od charakteru takiego wsparcia. Warunek ten został bowiem przewidziany dla świadczeń urlopowych. Jeśli u pracodawcy funkcjonują tzw. wczasy pod gruszą, to kryteria takiego świadczenia określa regulamin.