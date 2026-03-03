Ulga termomodernizacyjna przysługuje, nawet gdy dom nie ma formalnego odbioru. NSA po stronie podatników!

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać także wtedy, gdy budowa domu nie została formalnie zakończona. To istotne rozstrzygnięcie dla tysięcy właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mieszkają w budynkach bez odbioru końcowego. Wyrok nabiera szczególnego znaczenia teraz - w trakcie rozliczania PIT za 2025 rok.

Dom już zamieszkany, ale formalnie jeszcze w budowie - i co z ulgą termo?

Sytuacja jest w Polsce powszechna. Dom stoi, rodzina w nim mieszka, ale formalnie budowa nie została zakończona - brakuje zawiadomienia o zakończeniu budowy albo pozwolenia na użytkowanie. Właściciel zamontował pompę ciepła, ocieplił ściany. Poniósł konkretne wydatki na termomodernizację. Czy może je odliczyć od dochodu jeszcze przed odbiorem końcowym?

Do tej pory odpowiedź nie była oczywista. Organy podatkowe wielokrotnie stały na stanowisku, że skoro budowa nie została formalnie zakończona, budynek nie spełnia definicji z Prawa budowlanego, a więc ulga nie przysługuje. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 lutego 2026 r. (sygn. II FSK 1187/22) zajął stanowisko korzystne dla podatników.

Co dokładnie orzekł NSA w sprawie ulgi termomodernizacyjnej dla budynków przed odbiorem końcowym?

Sąd uznał, że skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest uzależnione od uprzedniego formalnego zakończenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Kluczowe w rozumowaniu NSA było odwołanie się do celu przepisu. Z art. 26h ust. 10 ustawy podatkowej wynika, że ulga ma służyć poprawie efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza. Sąd stwierdził, że cel ten może być skutecznie realizowany również w okresie poprzedzającym formalne zakończenie procesu budowlanego - zwłaszcza gdy budynek jest już zasiedlony.

NSA odniósł się także do konkretnej okoliczności rozpatrywanej sprawy: budynek nie był podłączony do sieci wodociągowej. Sąd wskazał, że sam brak takiego podłączenia nie świadczy o niemożliwości zaspokajania w budynku potrzeb mieszkaniowych, jeżeli jego mieszkańcy korzystają z własnego ujęcia wody. Uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze opublikowane, ale samo rozstrzygnięcie zostało zakomunikowane przez NSA 26 lutego 2026 r.

Dlaczego ten wyrok NSA w sprawie ulgi termomodernizacyjnej ma znaczenie właśnie teraz?

Trwa okres rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 rok - PIT można złożyć do 30 kwietnia 2026 r. Wyrok NSA jest więc istotną wskazówką dla podatników, którzy ponieśli wydatki termomodernizacyjne na dom jednorodzinny, ale do tej pory wahali się, czy mogą je odliczyć z uwagi na brak formalnego zakończenia budowy.

Dotyczy to w szczególności osób, które w 2025 roku lub wcześniej poniosły koszty wymiany źródła ciepła, montażu instalacji fotowoltaicznej, ocieplenia budynku czy wymiany okien i drzwi - a ich domy nie mają jeszcze formalnego odbioru, choć są już zamieszkane. Na rozliczenie ulgi nie trzeba czekać do następnego roku.

Czym jest ulga termomodernizacyjna - podstawy

Ulga termomodernizacyjna (art. 26h ustawy o PIT) pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Odliczeniu podlegają wydatki udokumentowane fakturami, a ich łączna kwota nie może przekroczyć 53 000 zł na jednego podatnika (małżeństwa mogą zatem rozliczyć łącznie 106 000 zł ulgi). Przedsięwzięcie musi zostać ukończone w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Katalog wydatków kwalifikowanych określa rozporządzenie ministra właściwego ds. budownictwa.

Z ulgi może skorzystać właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który jest podatnikiem PIT rozliczającym się według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-28).

Wyrok NSA w konkretnej sprawie a indywidualna sytuacja podatnika

Warto pamiętać, że wyroki sądów administracyjnych - w tym NSA - formalnie wiążą tylko w konkretnej sprawie, w której zostały wydane. Nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W praktyce jednak orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego kształtują linię orzeczniczą i są brane pod uwagę zarówno przez organy podatkowe, jak i przez sądy rozpatrujące podobne sprawy.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w sytuacji, gdy budowa ich domu nie została formalnie zakończona, powinni indywidualnie przeanalizować swoją sytuację. Osoby planujące odliczenie mogą również rozważyć wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową, powołując się na wskazane orzeczenie NSA.

Źródło: NSA (wyrok NSA z 17 lutego 2026 r., sygn. II FSK 1187/22)