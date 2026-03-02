REKLAMA

Koniec z poleconym do sądu. Od wczoraj apelację składasz przez Internet - nawet o północy

Koniec z poleconym do sądu. Od wczoraj apelację składasz przez Internet - nawet o północy

02 marca 2026, 13:40
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
portal informacyjny sądów powszechnych, elektroniczne biuro podawcze, pisma procesowe przez Internet, e-doręczenia sądowe, apelacja online, pełnomocnicy wymiana pism, sądownictwo, dostęp do akt
Koniec z poleconym do sądu. Od wczoraj apelację składasz przez Internet - nawet o północy
Rewolucja w polskich sądach właśnie się wydarzyła. Od 1 marca Portal Informacyjny Sądów Powszechnych działa jak całodobowe biuro podawcze. Adwokaci i radcowie prawni mogą składać apelacje, zażalenia i wnioski bez wychodzenia z kancelarii. Za trzy miesiące dołączą zwykli obywatele. Koniec epoki kopert, listów poleconych i nerwowego sprawdzania, czy pismo doszło na czas.

Koniec z poleconym do sądu. Od wczoraj apelację składasz przez Internet - nawet o północy

Każdy, kto kiedykolwiek miał sprawę w sądzie, zna ten rytuał. Pismo procesowe trzeba wydrukować, podpisać, włożyć do koperty, zanieść na pocztę i wysłać poleconym - najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Potem czekać i liczyć dni, czy na pewno doszło przed terminem. W ostatnim dniu terminu? Kolejka na poczcie do ostatnich godzin otwarcia placówki i modlitwa, żeby zdążyć. Od wczoraj ten świat zaczyna odchodzić do historii.

Elektroniczne biuro podawcze: sąd otwarty całą dobę

1 marca 2026 roku Portal Informacyjny Sądów Powszechnych zyskał funkcję, na którą środowisko prawnicze czekało od lat. Elektroniczne „Biuro Podawcze" to nie marketingowa nazwa - to dosłownie możliwość złożenia do sądu pisma procesowego przez Internet, z natychmiastowym potwierdzeniem wpływu.

Co to oznacza w praktyce? Że apelację można wysłać o 23:58 w ostatnim dniu terminu, siedząc w domu w piżamie. System zarejestruje dokładną datę i godzinę, wygeneruje potwierdzenie, a pismo trafi do sądu niemal natychmiast. Żadnej poczty, żadnych kopert.

– Przechodzimy od modelu informacyjnego do procesowego. Portal przestaje być wyłącznie oknem, przez które widać status sprawy – staje się biurem podawczym otwartym 24 godziny na dobę wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka.

108 RAD JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W SP. Z O. O. I P.S.A.

Jakie pisma procesowe złożysz przez Internet?

Na razie lista obejmuje najważniejsze pisma w postępowaniu odwoławczym i niektóre wnioski. Przez Portal Informacyjny można już składać:

  • apelacje i zażalenia,
  • dalsze pisma w postępowaniu przed sądem II instancji,
  • wniosek o przeprowadzenie rozprawy zdalnej,
  • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

To dopiero początek. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada systematyczne rozszerzanie katalogu pism, które będzie można wnosić elektronicznie. Dla prawników oznacza to jedno: koniec z wyścigiem na pocztę. Koniec z sytuacjami, gdy o losach sprawy decydował stempel pocztowy.

Na razie elektroniczne pisma do sądu tylko dla prawników - ale wkrótce rozszerzenie dostępne dla każdego

Jest jeden haczyk: od 1 marca z elektronicznego biura podawczego mogą korzystać wyłącznie profesjonalni pełnomocnicy. Adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, Prokuratoria Generalna i prokuratorzy. Ale to się zmieni - i to szybciej, niż można się spodziewać.

Od 1 czerwca 2026 roku każdy obywatel i każdy przedsiębiorca będzie mógł złożyć oświadczenie o wyborze doręczeń elektronicznych. Co to da? Sąd będzie wysyłał pisma bezpośrednio na konto w Portalu - z natychmiastowym dostępem, bez listów poleconych, bez awizo, bez kolejek na poczcie.

Rozwiązanie jest dobrowolne. Kto woli papier - zostanie przy papierze. Ale kto wybierze elektroniczne biuro podawcze - zyska wygodę i pewność, że żadne pismo nie zaginie w drodze.

Doręczenia wzajemne: koniec z „nie dostałem odpisu"

Jest jeszcze jedna funkcja, która ucieszy pełnomocników i skróci postępowania. Tzw. doręczenia wzajemne przez portal sądowy. Do tej pory wysyłanie odpisu pisma stronie przeciwnej wymagało osobnej koperty i osobnego listu poleconego. Teraz pełnomocnik może przesłać odpis drugiemu pełnomocnikowi bezpośrednio przez Portal. System to zarejestruje, a sąd będzie mógł zweryfikować, czy obowiązek został dopełniony.

Mniej papierów, wysyłki, mniej kosztów, mniej okazji do proceduralnych sporów w stylu „nie dostałem", „ale ja wysłałem" etc.

Mediatorzy i komornicy też wchodzą do elektronicznego biura podawczego

Od wczoraj stali mediatorzy oraz komornicy sądowi mają obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym. To nie kwestia wygody - to wymóg prawny. Od 1 czerwca 2026 roku sądy będą realizować wobec tych grup e-doręczenia elektroniczne za pośrednictwem systemu. Komornik nie będzie już czekał na listonosza - pismo z sądu znajdzie na swoim koncie natychmiast po wysłaniu.

Ważne

Uwaga: komornicy nie zyskują możliwości składania pism przez Portal. Ta funkcja pozostaje zarezerwowana dla pełnomocników procesowych.

IV kwartał 2026: opłaty sądowe przez Internet

Ministerstwo zapowiada kolejny krok. Pod koniec roku Portal Informacyjny zostanie zintegrowany z systemem e-Płatności. Co to zmieni? Opłatę sądową wniesiesz bezpośrednio przy sprawie - kilka kliknięć, przelew online, gotowe. Koniec ze znakami opłaty sądowej, koniec z przelewami na ogólne konto sądu i czekaniem, aż księgowość przypisze wpłatę do właściwej sprawy.

Dla sądów to odciążenie sekretariatów od żmudnej pracy manualnej. Dla obywateli - oszczędność czasu i nerwów.

Skala zmian: 377 sądów, pół miliona użytkowników portalu sądowego aktualnie

Żeby zrozumieć wagę tej reformy, trzeba spojrzeć na liczby. Portal Informacyjny obejmuje wszystkie 377 sądów powszechnych w Polsce - 11 apelacyjnych, 47 okręgowych i 319 rejonowych. To nie jest pilotaż w trzech miastach. To ogólnokrajowy system działający od pierwszego dnia w pełnej skali.

Z Portalu korzysta obecnie:

  • ponad 483 tysiące obywateli,
  • ponad 65 tysięcy profesjonalnych pełnomocników,
  • ponad 13 tysięcy użytkowników instytucjonalnych.

System obsługuje średnio 9 milionów otwarć spraw miesięcznie. To nie jest niszowe narzędzie dla entuzjastów technologii. To podstawowa infrastruktura polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Czas ma znaczenie: z 10 dni do 3 dni

Już teraz - jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Informacyjny drastycznie przyspieszył komunikację z sądem. Średni czas odbioru korespondencji przez profesjonalnych pełnomocników skrócił się z około 10 dni do 3 dni.

To nie jest statystyczna ciekawostka. W postępowaniach sądowych czas to pieniądz - dosłownie. Szybszy obieg dokumentów oznacza szybsze wyroki, szybsze egzekucje, szybsze zamknięcie sporów. Dla firm czekających na rozstrzygnięcie - to realna wartość liczona w tysiącach złotych.

Nowe funkcje mają ten czas skrócić jeszcze bardziej. Pismo złożone przez Portal trafia do systemu natychmiast - nie czeka na listonosza, nie leży w kancelarii sądu, nie wymaga rejestracji manualnej.

Rewolucja, która nie wymaga rewolucji od ciebie

Najważniejsza informacja dla zwykłych obywateli: nic nie musisz robić, jeśli nie chcesz.

Cyfryzacja sądów ma charakter ewolucyjny, nie rewolucyjny. Kto woli tradycyjną formę kontaktu z sądem - nadal może wysyłać listy polecone i odbierać papierową korespondencję. Nikt nikogo nie zmusza do zakładania konta, instalowania aplikacji ani uczenia się nowych systemów. Ale kto chce skorzystać z wygody XXI wieku - od czerwca będzie miał taką możliwość.

Co dalej? Elektroniczne akta sądowe

Rozbudowa Portalu Informacyjnego to nie cel sam w sobie. To etap większego planu - budowy pełnych elektronicznych akt sądowych w Polsce. Wizja na lata 2026–2027 zakłada stworzenie jednolitego punktu dostępu: jedno miejsce do składania pism, odbierania doręczeń i przeglądania akt. Wszystko online, wszystko w jednym systemie, wszystko bezpieczne.

Czy polska biurokracja potrafi to dowieźć? Historia uczy ostrożności. Ale pierwszy krok - i to duży krok - właśnie został wykonany. Elektroniczne biuro podawcze działa. Teraz trzeba je tylko rozwijać.

Portal z nowymi funkcjami dostępny jest pod adresem: portal.wroclaw.sa.gov.pl

Źródło: gov.pl

