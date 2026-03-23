Ukrywanie dochodów, praca „na czarno” czy podejrzane rozliczenia – takie przypadki można zgłaszać do fiskusa. Administracja skarbowa jasno określa zasady: liczy się konkret, a anonimowość jest możliwa. Sprawdziliśmy oficjalne wytyczne i procedury!

Kto może zgłosić nieprawidłowości podatkowe?

Zgłoszenie do urzędu skarbowego może złożyć każda osoba, która posiada informacje o możliwych naruszeniach przepisów podatkowych. Nie trzeba być stroną sprawy ani mieć formalnego statusu – wystarczy wiarygodna wiedza o sytuacji, która może wskazywać na nieprawidłowości.

Takie informacje trafiają do systemu analitycznego administracji skarbowej i są weryfikowane pod kątem ryzyka. Jak wskazuje Krajowa Administracja Skarbowa: „KAS realizuje zadania polegające na rozpoznawaniu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw skarbowych oraz wykroczeń skarbowych”. W praktyce oznacza to, że nawet pojedyncze zgłoszenie może uruchomić działania sprawdzające, jeśli zawiera konkretne i możliwe do potwierdzenia informacje.

Podstawowe znaczenie ma jakość przekazanych informacji. Urząd skarbowy nie podejmuje działań na podstawie ogólnych podejrzeń – konieczne jest wskazanie konkretnych okoliczności, które można zweryfikować. A zatem, żeby urząd mógł podjąć właściwe działania, przekazywane informacje powinny być możliwie precyzyjne i kompletne. Dlatego w praktyce zgłoszenie powinno dokładnie opisywać sytuację – wskazywać osobę lub firmę, sposób działania, a także czas i miejsce zdarzeń. Im bardziej szczegółowe dane, tym większa szansa na skuteczną reakcję urzędu.

Anonimowy donos – co mówią oficjalne przepisy?

Zgłoszenie może być anonimowe, co jest szczególnie istotne dla osób obawiających się konsekwencji ujawnienia swojej tożsamości. W takim przypadku urząd nie zna danych zgłaszającego i nie ma możliwości kontaktu zwrotnego. Jak podkreśla Krajowa Administracja Skarbowa: „Każda otrzymana informacja jest wnikliwie analizowana i we właściwy sposób wykorzystywana. Każda wiadomość o łamaniu prawa jest dla nas cenna. Skuteczna walka z przestępczością to więcej pieniędzy w krajowym budżecie na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne. Jeżeli masz informacje, które mogą nam w tym pomóc, nie zostawiaj ich dla siebie, powiadom Krajową Administrację Skarbową.”

Podstawą działania organów skarbowych są m.in. przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 272 tej ustawy organy podatkowe mogą prowadzić czynności sprawdzające, które przewidują m.in.

sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów;

ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Znaczenie mają także przepisy Kodeksu karnego skarbowego, które regulują odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. To właśnie w oparciu o te regulacje organy KAS mogą wszczynać postępowania sprawdzające, jeśli zgłoszenie wskazuje na możliwość popełnienia czynu zabronionego, np. ukrywania dochodów czy nierzetelnego prowadzenia dokumentów podatkowych.

Anonimowość zgłoszenia nie jest więc zakazana – przeciwnie, przepisy nie wymagają, aby zawiadamiający ujawniał swoją tożsamość. W praktyce oznacza to, że każda informacja, nawet bez podpisu, może zostać wykorzystana. Jednak jej dalszy los zależy od tego, czy pozwala na podjęcie konkretnych czynności w oparciu o obowiązujące procedury.

Jak przekazać zgłoszenie do urzędu skarbowego?

Zawiadomienie można złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Nadal możliwe jest przesłanie pisma pocztą albo złożenie go osobiście w urzędzie skarbowym, jednak coraz większą popularnością cieszą się kanały cyfrowe. Jednym z nich jest platforma ePUAP, która umożliwia szybkie przekazanie informacji bez wychodzenia z domu. To rozwiązanie szczególnie wygodne, ponieważ pozwala zachować potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Niezależnie od wybranej formy, najważniejsze pozostaje jedno – zgłoszenie musi zawierać konkretne i sprawdzalne dane.

Ważne W oficjalnej terminologii administracyjnej „donos” nie istnieje – funkcjonuje jako zgłoszenie nieprawidłowości lub powiadomienie o naruszeniu prawa. Możesz go przekazać do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na kilka sposobów, m.in.: Krajowy Telefon Interwencyjny KAS: Pod numerem 800 060 000 możesz anonimowo zgłosić naruszenia przepisów podatkowych lub celnych.

Elektroniczny formularz do zgłaszania nieprawidłowości i potencjalnych zagrożeń: Formularz KTI KAS.

Poczta elektroniczna: Informacje można wysłać na adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl.

e-Urząd Skarbowy: Poprzez portal podatki.gov.pl możesz wysłać pismo ogólne, logując się przez Login.gov.pl (Profil Zaufany).

Osobista wizyta: Możesz zgłosić sprawę w swoim urzędzie skarbowym, najlepiej po uprzednim umówieniu wizyty online.

Co dzieje się po złożeniu donosu? Tak działa skarbówka

Po otrzymaniu zawiadomienia urząd skarbowy przeprowadza jego analizę i sprawdza, czy istnieją podstawy do dalszych działań. Na tym etapie wykorzystywane są dostępne rejestry, deklaracje podatkowe oraz inne dane administracyjne.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, odpowiednie organy podatkowe podejmują czynności sprawdzające, kontrolne oraz postępowania podatkowe. Dopiero po przeprowadzeniu takich czynności możliwe jest stwierdzenie naruszeń i ewentualne nałożenie sankcji. Sam donos nie przesądza więc o winie – jest jedynie impulsem do weryfikacji.

Czy zgłaszający jest bezpieczny? To trzeba wiedzieć

Anonimowość to najprostszy sposób na zachowanie pełnej poufności, ale nawet w przypadku podpisanego zgłoszenia dane zgłaszającego nie są swobodnie ujawniane. System przewiduje ochronę takich informacji, choć w określonych sytuacjach – np. w postępowaniu sądowym – mogą one zostać wykorzystane jako element materiału dowodowego.

Jednocześnie warto pamiętać, że zgłoszenie musi być rzetelne. Przekazywanie nieprawdziwych informacji może prowadzić do konsekwencji prawnych, dlatego donos nie powinien być narzędziem do rozwiązywania prywatnych sporów.

Dlaczego państwo zachęca do zgłoszeń?

Administracja skarbowa traktuje informacje od obywateli jako ważne uzupełnienie systemu kontroli. Dzięki nim możliwe jest wykrywanie nieprawidłowości, które nie zawsze są widoczne w analizach danych czy dokumentów.

Jak podkreśla Krajowa Administracja Skarbowa zwalczanie szarej strefy i uszczelnianie systemu podatkowego to jeden z kluczowych celów KAS. W praktyce oznacza to, że dobrze przygotowane zgłoszenie może mieć realny wpływ na wykrycie naruszeń – pod warunkiem, że opiera się na faktach i zawiera konkretne informacje możliwe do sprawdzenia.