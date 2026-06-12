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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » MOPS z zasiłkiem 500 zł, gdy potrzebne było 2000 zł

MOPS z zasiłkiem 500 zł, gdy potrzebne było 2000 zł

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12 czerwca 2026, 19:10
[Data aktualizacji 12 czerwca 2026, 19:10]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Bezsens pomocy MOPS. 3000 zł rozdzieli na 6 osób, nie pomagając żadnej. A okno dalej uszkodzone
Bezsens pomocy MOPS. 3000 zł rozdzieli na 6 osób, nie pomagając żadnej. A okno dalej uszkodzone
Shutterstock

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W sprawie opisanej w artykule możliwe jest tylko kupno nowego okna. Bezsens pomocy z MOPS polega na tym, że przyznał 500 zł zasiłku, ale na naprawę okna. A to trzeba wymienić na nowo. I potrzeba jest cztery razy tyle pieniędzy. Sytuacja osoby potrzebującej jest taka, że nie będzie miała środków na wymianę okna (przeszło 2000 zł). Pokazuje to absurdalność pomocy MOPS - nie ma służyć rozwiązywaniu problemów w sposób zmieniający życie ludzi korzystających z pomocy społecznej. Priorytetem jest równe rozdzielenie niewielkimi kwotami środków na jak największą liczbę beneficjentów tak, aby było "sprawiedliwie".

Używana jest taka argumentacja w MOPS:

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Dlaczego MOPS nie przyznaje dużych zasiłków - nawet, gdy okoliczności uzasadniają taką pomoc

1) Potrzeba wsparcia nie musi być przez MOPS zaspokojona w części i całości, ponieważ świadczenie w formie zasiłku celowego nie posiada charakteru publicznego prawa podmiotowego, czyli bezwzględnie należnego, a pomoc społeczna nie jest zobowiązana do zaspokojenia wszystkich nawet niezbędnych potrzeb.

2) Jako MOPS mamy "uznanie administracyjne" więc nie można w sądzie wymusić na nas żadnych decyzji co do wysokości zasiłków.

3) Jako MOPS rozpatrując Pana/Pani wniosek stale pamiętamy o innych osobach będących trudnej sytuacji materialnej.

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Bezsens pomocy MOPS. 3000 zł rozdzieli na 6 osób, nie pomagając żadnej. A okno dalej uszkodzone

Ten sposób myślenia powoduje, że nawet jeżeli wnioskodawca obiektywnie potrzebuje 2000 zł - 3000 zł na rozwiązanie jakiegoś życiowego problemu, nie otrzyma takiej pomocy. Gdyż MOPS rozdzieli te pieniądze po 500 zł między 6 osób, nie rozwiązując problemu żadnej z nich.

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Przykładem poniższy wyrok:

Wyrok WSA w Poznaniu z 14 maja 2025 r. (III SA/Po 417/26) link do wyroku

Wyrok pokazuje, że MOPS zazwyczaj nie dają kwot 2000 zł – 3000 zł na pokrycie kosztów tego typu jak wymiana drzwi, okien, posadzki. Nawet, gdy ta pomoc jest uzasadniona. Uderza w nim to, że MOPS i SKO nabrały wody w usta jak beneficjent pomocy przedstawił dokumentację wykazującą stan okna i brak możliwości jego naprawy. Zamiast zbadać tą sprawę urzędnicy w kółko powtarzali mantrę - "musimy pomoc rozdzielić na 6 osób". I ta mantra cały czas pada w aktach postępowania choć jest w nim też samostwierdzenie urzędników, że "ściany wokół uszkodzonego okna są mokre, a w pomieszczeniu występuje pleśń". Okoliczności te świadczą o problemie technicznym związanym ze stanem okna i jego szczelnością, ale urzędników to nie interesowało bo "musimy pomoc rozdzielić na 6 osób"

 Dlatego sąd orzekł tak jak poniżej:

"W odwołaniu od decyzji skarżący powołał się na okoliczność braku możliwości naprawy istniejącego okna na co przedstawił opinię firmy zajmującej się serwisem i sprzedażą okien, z której wynika, że wobec stwierdzonego bardzo dużego uszkodzenia ramiaka skrzydła lewego i prawego brak jest możliwości naprawy istniejącego okna. Skarżący przedstawił również sporządzony przez [...] kosztorys zakupu i montażu nowego okna tarasowego. Powyższe okoliczności zostały całkowicie pominięte przez organ II instancji co stanowi o istotnym naruszeniu zasad postępowania.

Powyższe wskazuje, że ani w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji SKO, ani w motywach decyzji organu I instancji nie wskazano, jakimi to kryteriami kierowały się organy, uznając, że przyznana skarżącemu pomoc jest wystarczająca lub odpowiednia w stosunku do potrzeby skarżącego. Organy orzekające w sprawie uchyliły się również od ustalenia stanu faktycznego sprawy w zakresie czy możliwą jest naprawa okna tarasowego objętego wnioskiem. W tym miejscu wskazać należy, że wniosek skarżącego dotyczył przyznania zasiłku celowego na naprawę lub wymianę uszkodzonego okna. Dla właściwego ustalenia zakresu żądanej pomocy organy orzekające w sprawie winny więc w pierwszej kolejności ustalić czy naprawa jest możliwa. Dalej wskazać należy, że w uzasadnieniach wydanych w sprawie decyzji brak jest oceny możliwości finansowych organu I instancji. Nie wynika to również z przedłożonych Sądowi akt administracyjnych sprawy. W kontrolowanej sprawie organ I instancji, a ślad za nim także SKO, nie podały bowiem jakimi środkami dysponował MOPS, nie ujawniono liczby złożonych wniosków o pomoc finansową oraz nie podano średniej wysokości przyznanych zasiłków celowych."

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Źródło: INFOR
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