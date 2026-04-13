Odzyskaj tysiące złotych za remont domu. Masz czas tylko do końca kwietnia, aby skorzystać z tej ulgi
Kwietniowa końcówka sezonu podatkowego to ostatni dzwonek dla właścicieli domów jednorodzinnych na skorzystanie z jednej z najpopularniejszych preferencji w polskim systemie podatkowym. Mimo zapowiedzi zmian w ubiegłych latach, limit ulgi termomodernizacyjnej pozostaje niezmienny, a fiskus coraz dokładniej przygląda się dokumentacji. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć wydatki za ubiegły rok.
- Zasady odliczania wydatków na ocieplenie domu
- Limity odliczeń - 53 000 zł na osobę
- Kluczowy termin trzech lat na zakończenie inwestycji
- Dokumentacja i KSeF
- Dokumentacja dla fiskusa. Jak przygotować się do kontroli?
- FAQ - najczęściej zadawane pytania o ulgę termomodernizacyjną
Zasady odliczania wydatków na ocieplenie domu
Ulga termomodernizacyjna w 2026 roku pozostaje filarem zielonej transformacji. Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na materiały, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku, który posiada status budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ważne: Ulga nie dotyczy domów w budowie. Zgodnie z orzecznictwem i przepisami, budynek musi być oddany do użytkowania najpóźniej w dniu dokonania odliczenia. Jeśli inwestycja dotyczy obiektu nowo wznoszonego, wydatki te nie podlegają odliczeniu w ramach tej konkretnej ulgi.
Limity odliczeń - 53 000 zł na osobę
W 2026 roku limit odliczenia wynosi 53 000 zł na jednego podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. W przypadku małżeństw będących współwłaścicielami domu, każde z nich dysponuje własnym limitem, co daje łączną kwotę odliczenia do 106 000 zł. Katalog wydatków obejmuje m.in.:
- pompy ciepła i panele fotowoltaiczne,
- docieplenie przegród budowlanych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- audyt energetyczny (warto go wykonać, aby potwierdzić zasadność inwestycji przed fiskusem).
Kluczowy termin trzech lat na zakończenie inwestycji
Skarbówka w 2026 roku szczególnie wnikliwie sprawdza daty. Zgodnie z ustawą, podatnik ma dokładnie trzy lata na dokończenie przedsięwzięcia, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli pierwszą fakturę wystawiono w 2023 roku, to koniec 2026 roku jest ostatecznym terminem na sfinalizowanie prac. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, będziesz zmuszony zwrócić ulgę, doliczając wcześniej odliczone kwoty do dochodu w zeznaniu za rok, w którym upłynął trzyletni termin.
Dokumentacja i KSeF
W 2026 roku system KSeF (Krajowy System e-Faktur) jest już standardem w obrocie b2b, jednak dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kluczowe pozostają faktury wystawione na ich dane.
- Dane na fakturze: Musi być ona wystawiona na właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.
- Wykaz towarów: Wydatek musi znajdować się w oficjalnym katalogu (rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju).
- Precyzyjny opis: Unikaj ogólnych sformułowań. Zamiast "materiały budowlane", na fakturze powinna widnieć np. "wełna mineralna do docieplenia poddasza".
Dokumentacja dla fiskusa. Jak przygotować się do kontroli?
Aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego, należy skompletować pełną dokumentację potwierdzającą prawo do ulgi: przede wszystkim oryginały faktur (wystawione na właściciela i zawierające precyzyjne nazwy towarów/usług), dokument potwierdzający prawo własności do budynku (np. akt notarialny) oraz - w przypadku inwestycji zakończonych - dowód oddania domu do użytkowania. Warto również zachować potwierdzenia przelewów za faktury, a jeśli korzystasz z dotacji (np. z programu "Czyste Powietrze"), koniecznie przechowuj kopię umowy i decyzji o wypłacie środków, aby udowodnić, że odliczona kwota została prawidłowo pomniejszona o otrzymane dofinansowanie.
FAQ - najczęściej zadawane pytania o ulgę termomodernizacyjną
- Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z programem "Czyste Powietrze"? Tak. Pamiętaj jednak, że odliczeniu podlega tylko ta część wydatków, która została faktycznie poniesiona z Twojej kieszeni (kwota faktury minus otrzymana dotacja).
- Czy mogę odliczyć wydatki na klimatyzację? Tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję grzania (jest pompą ciepła typu powietrze-powietrze) i zostało zamontowane w celu termomodernizacji budynku.
- Co zrobić, jeśli kwota wydatków przekracza mój roczny dochód? Nadwyżkę możesz odliczać w kolejnych latach. Masz na to maksymalnie 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
- Czy ulga przysługuje na wymianę dachu? Sama wymiana pokrycia (np. przełożenie dachówki) nie jest kosztem kwalifikowanym. Odliczyć możesz jedynie materiały dociepleniowe (np. styropian, wełna) oraz usługi związane z dociepleniem dachu lub stropodachu.
- Czy z ulgi może skorzystać najemca lub użytkownik wieczysty? Z ulgi może skorzystać właściciel lub współwłaściciel budynku. Użytkownik wieczysty również ma do tego prawo. Niestety, osoba jedynie wynajmująca dom (najemca) nie może odliczyć wydatków na termomodernizację, nawet jeśli faktycznie za nie zapłaciła.
- Mam dwa domy - czy na każdy przysługuje mi osobny limit 53 000 zł? Nie. Limit 53 000 zł jest przypisany do podatnika, a nie do nieruchomości. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy modernizujesz jeden, dwa czy trzy domy, łączna kwota odliczenia w Twoim zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć 53 000 zł.
- Czy mogę odliczyć kocioł na biomasę (np. pellet)? Tak, ale pod warunkiem, że spełnia on wymagania ekoprojektu (EcoDesign) i jest to kocioł o obniżonej emisji pyłów. Ważne: od 2022 roku nie można już odliczać zakupu kotłów na gaz ani olej opałowy, chyba że inwestycja została rozpoczęta wcześniej i mieści się w okresach przejściowych (w 2026 roku skupiamy się wyłącznie na rozwiązaniach OZE i dociepleniu).
- Co w przypadku, gdy dom jest współwłasnością (np. rodzeństwa)? Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do odliczenia wydatków, które faktycznie poniósł. Każdemu przysługuje oddzielny limit 53 000 zł. Ważne, aby faktury były wystawione na osobę, która zamierza dokonać odliczenia.
- Czy ulga przysługuje na wymianę okien w garażu bryłowym? Tak, jeśli garaż znajduje się w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Modernizacja części gospodarczej, która jest integralną częścią domu, kwalifikuje się do ulgi.
