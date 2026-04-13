Odzyskaj tysiące złotych za remont domu. Masz czas tylko do końca kwietnia, aby skorzystać z tej ulgi

Kwietniowa końcówka sezonu podatkowego to ostatni dzwonek dla właścicieli domów jednorodzinnych na skorzystanie z jednej z najpopularniejszych preferencji w polskim systemie podatkowym. Mimo zapowiedzi zmian w ubiegłych latach, limit ulgi termomodernizacyjnej pozostaje niezmienny, a fiskus coraz dokładniej przygląda się dokumentacji. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć wydatki za ubiegły rok.

Zasady odliczania wydatków na ocieplenie domu

Ulga termomodernizacyjna w 2026 roku pozostaje filarem zielonej transformacji. Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na materiały, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku, który posiada status budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ważne: Ulga nie dotyczy domów w budowie. Zgodnie z orzecznictwem i przepisami, budynek musi być oddany do użytkowania najpóźniej w dniu dokonania odliczenia. Jeśli inwestycja dotyczy obiektu nowo wznoszonego, wydatki te nie podlegają odliczeniu w ramach tej konkretnej ulgi.

Limity odliczeń - 53 000 zł na osobę

W 2026 roku limit odliczenia wynosi 53 000 zł na jednego podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. W przypadku małżeństw będących współwłaścicielami domu, każde z nich dysponuje własnym limitem, co daje łączną kwotę odliczenia do 106 000 zł. Katalog wydatków obejmuje m.in.:

pompy ciepła i panele fotowoltaiczne,

docieplenie przegród budowlanych,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

audyt energetyczny (warto go wykonać, aby potwierdzić zasadność inwestycji przed fiskusem).

Kluczowy termin trzech lat na zakończenie inwestycji

Skarbówka w 2026 roku szczególnie wnikliwie sprawdza daty. Zgodnie z ustawą, podatnik ma dokładnie trzy lata na dokończenie przedsięwzięcia, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli pierwszą fakturę wystawiono w 2023 roku, to koniec 2026 roku jest ostatecznym terminem na sfinalizowanie prac. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, będziesz zmuszony zwrócić ulgę, doliczając wcześniej odliczone kwoty do dochodu w zeznaniu za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

Dokumentacja i KSeF

W 2026 roku system KSeF (Krajowy System e-Faktur) jest już standardem w obrocie b2b, jednak dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kluczowe pozostają faktury wystawione na ich dane.

Dane na fakturze: Musi być ona wystawiona na właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.

Wykaz towarów: Wydatek musi znajdować się w oficjalnym katalogu (rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju).

Precyzyjny opis: Unikaj ogólnych sformułowań. Zamiast "materiały budowlane", na fakturze powinna widnieć np. "wełna mineralna do docieplenia poddasza".

Dokumentacja dla fiskusa. Jak przygotować się do kontroli?

Aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego, należy skompletować pełną dokumentację potwierdzającą prawo do ulgi: przede wszystkim oryginały faktur (wystawione na właściciela i zawierające precyzyjne nazwy towarów/usług), dokument potwierdzający prawo własności do budynku (np. akt notarialny) oraz - w przypadku inwestycji zakończonych - dowód oddania domu do użytkowania. Warto również zachować potwierdzenia przelewów za faktury, a jeśli korzystasz z dotacji (np. z programu "Czyste Powietrze"), koniecznie przechowuj kopię umowy i decyzji o wypłacie środków, aby udowodnić, że odliczona kwota została prawidłowo pomniejszona o otrzymane dofinansowanie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ulgę termomodernizacyjną