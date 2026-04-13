Twoje pieniądze » Podatki » Odzyskaj tysiące złotych za remont domu. Masz czas tylko do końca kwietnia, aby skorzystać z tej ulgi

Odzyskaj tysiące złotych za remont domu. Masz czas tylko do końca kwietnia, aby skorzystać z tej ulgi

13 kwietnia 2026, 15:00
[Data aktualizacji 14 kwietnia 2026, 09:36]
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ulga remontowa, ulga termomodernizacyjna, ulga podatkowa, dom, mieszkanie, remont, podatek
Odzyskaj tysiące złotych za remont domu. Masz czas tylko do końca kwietnia, aby skorzystać z tej ulgi
Kwietniowa końcówka sezonu podatkowego to ostatni dzwonek dla właścicieli domów jednorodzinnych na skorzystanie z jednej z najpopularniejszych preferencji w polskim systemie podatkowym. Mimo zapowiedzi zmian w ubiegłych latach, limit ulgi termomodernizacyjnej pozostaje niezmienny, a fiskus coraz dokładniej przygląda się dokumentacji. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć wydatki za ubiegły rok.

Zasady odliczania wydatków na ocieplenie domu

Ulga termomodernizacyjna w 2026 roku pozostaje filarem zielonej transformacji. Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na materiały, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku, który posiada status budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ważne: Ulga nie dotyczy domów w budowie. Zgodnie z orzecznictwem i przepisami, budynek musi być oddany do użytkowania najpóźniej w dniu dokonania odliczenia. Jeśli inwestycja dotyczy obiektu nowo wznoszonego, wydatki te nie podlegają odliczeniu w ramach tej konkretnej ulgi.

Limity odliczeń - 53 000 zł na osobę

W 2026 roku limit odliczenia wynosi 53 000 zł na jednego podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. W przypadku małżeństw będących współwłaścicielami domu, każde z nich dysponuje własnym limitem, co daje łączną kwotę odliczenia do 106 000 zł. Katalog wydatków obejmuje m.in.:

  • pompy ciepła i panele fotowoltaiczne,
  • docieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • audyt energetyczny (warto go wykonać, aby potwierdzić zasadność inwestycji przed fiskusem).

Kluczowy termin trzech lat na zakończenie inwestycji

Skarbówka w 2026 roku szczególnie wnikliwie sprawdza daty. Zgodnie z ustawą, podatnik ma dokładnie trzy lata na dokończenie przedsięwzięcia, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli pierwszą fakturę wystawiono w 2023 roku, to koniec 2026 roku jest ostatecznym terminem na sfinalizowanie prac. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, będziesz zmuszony zwrócić ulgę, doliczając wcześniej odliczone kwoty do dochodu w zeznaniu za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

Dokumentacja i KSeF

W 2026 roku system KSeF (Krajowy System e-Faktur) jest już standardem w obrocie b2b, jednak dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kluczowe pozostają faktury wystawione na ich dane.

  • Dane na fakturze: Musi być ona wystawiona na właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.
  • Wykaz towarów: Wydatek musi znajdować się w oficjalnym katalogu (rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju).
  • Precyzyjny opis: Unikaj ogólnych sformułowań. Zamiast "materiały budowlane", na fakturze powinna widnieć np. "wełna mineralna do docieplenia poddasza".

Dokumentacja dla fiskusa. Jak przygotować się do kontroli?

Aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego, należy skompletować pełną dokumentację potwierdzającą prawo do ulgi: przede wszystkim oryginały faktur (wystawione na właściciela i zawierające precyzyjne nazwy towarów/usług), dokument potwierdzający prawo własności do budynku (np. akt notarialny) oraz - w przypadku inwestycji zakończonych - dowód oddania domu do użytkowania. Warto również zachować potwierdzenia przelewów za faktury, a jeśli korzystasz z dotacji (np. z programu "Czyste Powietrze"), koniecznie przechowuj kopię umowy i decyzji o wypłacie środków, aby udowodnić, że odliczona kwota została prawidłowo pomniejszona o otrzymane dofinansowanie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ulgę termomodernizacyjną

  1. Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z programem "Czyste Powietrze"? Tak. Pamiętaj jednak, że odliczeniu podlega tylko ta część wydatków, która została faktycznie poniesiona z Twojej kieszeni (kwota faktury minus otrzymana dotacja).
  2. Czy mogę odliczyć wydatki na klimatyzację? Tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję grzania (jest pompą ciepła typu powietrze-powietrze) i zostało zamontowane w celu termomodernizacji budynku.
  3. Co zrobić, jeśli kwota wydatków przekracza mój roczny dochód? Nadwyżkę możesz odliczać w kolejnych latach. Masz na to maksymalnie 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  4. Czy ulga przysługuje na wymianę dachu? Sama wymiana pokrycia (np. przełożenie dachówki) nie jest kosztem kwalifikowanym. Odliczyć możesz jedynie materiały dociepleniowe (np. styropian, wełna) oraz usługi związane z dociepleniem dachu lub stropodachu.
  5. Czy z ulgi może skorzystać najemca lub użytkownik wieczysty? Z ulgi może skorzystać właściciel lub współwłaściciel budynku. Użytkownik wieczysty również ma do tego prawo. Niestety, osoba jedynie wynajmująca dom (najemca) nie może odliczyć wydatków na termomodernizację, nawet jeśli faktycznie za nie zapłaciła.
  6. Mam dwa domy - czy na każdy przysługuje mi osobny limit 53 000 zł? Nie. Limit 53 000 zł jest przypisany do podatnika, a nie do nieruchomości. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy modernizujesz jeden, dwa czy trzy domy, łączna kwota odliczenia w Twoim zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć 53 000 zł.
  7. Czy mogę odliczyć kocioł na biomasę (np. pellet)? Tak, ale pod warunkiem, że spełnia on wymagania ekoprojektu (EcoDesign) i jest to kocioł o obniżonej emisji pyłów. Ważne: od 2022 roku nie można już odliczać zakupu kotłów na gaz ani olej opałowy, chyba że inwestycja została rozpoczęta wcześniej i mieści się w okresach przejściowych (w 2026 roku skupiamy się wyłącznie na rozwiązaniach OZE i dociepleniu).
  8. Co w przypadku, gdy dom jest współwłasnością (np. rodzeństwa)? Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do odliczenia wydatków, które faktycznie poniósł. Każdemu przysługuje oddzielny limit 53 000 zł. Ważne, aby faktury były wystawione na osobę, która zamierza dokonać odliczenia.
  9. Czy ulga przysługuje na wymianę okien w garażu bryłowym? Tak, jeśli garaż znajduje się w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Modernizacja części gospodarczej, która jest integralną częścią domu, kwalifikuje się do ulgi.
Powiązane
Uwaga na pułapkę w rencie wdowiej. Przez to niedopatrzenie ZUS wypłaci Ci znacznie mniej
Uwaga na pułapkę w rencie wdowiej. Przez to niedopatrzenie ZUS wypłaci Ci znacznie mniej
Przełom w portfelach seniorów. Masz 65 lub 75 lat? Te pieniądze Ci się należą
Przełom w portfelach seniorów. Masz 65 lub 75 lat? Te pieniądze Ci się należą
Dodatkowe 4400 zł rocznie dla seniorów po 75. roku życia. Sprawdź, o jaki dodatek chodzi i czy pieniądze trafią na konto automatycznie
Dodatkowe 4400 zł rocznie dla seniorów po 75. roku życia. Sprawdź, o jaki dodatek chodzi i czy pieniądze trafią na konto automatycznie
Źródło: INFOR
Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online
14 kwi 2026

ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.
Zaostrzenie zasad dotyczących nieobecności w szkole. Co przewiduje przyjęty projekt? Od kiedy zmiany?
14 kwi 2026

Plany co do zakresu zmian w szeroko rozumianej oświacie szybko i często się zmieniają. Co wynika z przyjętego w ostatnim czasie projektu? Między innymi zaostrzenie zasad w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Czego należy się spodziewać w nowym roku szkolnym?
Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?
14 kwi 2026

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu? Coraz częściej spotykamy zjawisko job hugging - niskie zaangażowanie przy braku odejść z pracy. Pokolenie kanapki ma trudno, ponieważ łączy pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad dziećmi i rodzicami. Kluczem jest dostrzeżenie tego przez pracodawcę i zaoferowanie odpowiedniego wsparcia.
1000 plus dla seniorów zamiast 13. i 14. emerytury. Czy to wejdzie w życie? Kto zyska, a kto straci?
14 kwi 2026

Do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska, która wywołała burzliwą dyskusję wśród milionów emerytów. Autorzy postulują radykalną reformę: wprowadzenie stałego, miesięcznego dodatku w wysokości 1000 zł dla osób z najdłuższym stażem pracy. Największe kontrowersje budzi jednak proponowane źródło finansowania - projekt zakłada całkowitą likwidację wypłacanych obecnie 13. i 14. emerytur.

Diagnostyka onkologiczna dla pacjentów z kartą DiLO bez limitów i bez opłat
14 kwi 2026

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek na platformie X, że pacjenci onkologiczni korzystają z priorytetowego dostępu do diagnostyki i zaznaczyło, że nie planuje zmian w tym obszarze.
Enter Air pod lupą UOKiK. Firma wypłaci klientom łącznie 8,2 mln zł za zniszczenie bagażu i odwołanie lotów
14 kwi 2026

Ponad 8,2 mln zł rekompensat wypłacą Linie Enter Air klientom poszkodowanym m.in. przez opóźnienia lotów, zagubiony bagaż i problemy z reklamacjami – wynika z decyzji UOKiK.
Rząd przedłuża niższą akcyzę na paliwa. Ulga dla kierowców potrwa do końca kwietnia
14 kwi 2026

Rząd zdecydował o wydłużeniu obowiązywania niższej akcyzy na paliwa silnikowe. Decyzja ma związek z niestabilną sytuacją na rynkach światowych i konfliktem na Bliskim Wschodzie. Niższe stawki podatkowe mają czasowo ograniczyć wzrost cen paliw dla kierowców i firm transportowych.
Już 1 lipca 2026 r. gminy zablokują budowę tysięcy domów. Rada Ministrów zdecyduje dziś o wydłużeniu ważnego terminu dla właścicieli nieruchomości
14 kwi 2026

Podczas posiedzenia Rady Ministrów, które ma miejsce w dniu 14 kwietnia 2026 r., rząd zdecyduje o wydłużeniu ważnego dla właścicieli nieruchomości (oraz gmin) terminu w zakresie reformy planowania przestrzennego. W związku z ww. reformą – już niebawem, bo od 1 lipca 2026 r. – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z uchwalanymi przez gminy planami ogólnymi, a tym samym – gminy będą mogły uniemożliwić właścicielowi nieruchomości np. budowę domu na działce, która w ww. planie ogólnym zostanie zlokalizowana w strefie objętej zakazem zabudowy.

KSeF a odliczenie VAT. Ważna interpretacja skarbówki: czy faktura poza systemem nadal daje prawo do odliczenia?
14 kwi 2026

Obowiązkowy KSeF zmienia sposób fakturowania w Polsce, ale rodzi też poważne wątpliwości podatników. Czy faktura wystawiona poza systemem nadal daje prawo do odliczenia VAT? I czy trzeba korygować JPK, jeśli dokument później trafi do KSeF?
KSeF działa „bardzo efektywnie”. Minister finansów odpowiada na krytykę
14 kwi 2026

System e-faktur nabiera rozpędu, a liczba wystawionych dokumentów liczona jest już w setkach milionów. Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że KSeF działa efektywnie i zyskuje coraz większe poparcie przedsiębiorców. Jednocześnie ostro krytykuje wypowiedzi Przemysława Czarnka, który zapowiada likwidację obowiązku dla części firm.
