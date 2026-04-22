REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Nie przejmuj się fakturami. Te wydatki możesz udokumentować na różne sposoby, a i tak nie będziesz musiał płacić podatku

Nie przejmuj się fakturami. Te wydatki możesz udokumentować na różne sposoby, a i tak nie będziesz musiał płacić podatku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 14:12
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Nie przejmuj się fakturami. Te wydatki możesz udokumentować na różne sposoby, a i tak nie będziesz musiał płacić podatku
Nie przejmuj się fakturami. Te wydatki możesz udokumentować na różne sposoby, a i tak nie będziesz musiał płacić podatku
Shutterstock

Roczne rozliczenia podatkowe zbliżają się do końca. Podatnicy składają ostatnie formularze i są to zazwyczaj osoby, które będą musiały dopłacić brakujące kwoty podatku. Od lat zasadą jest bowiem to, że jeśli ktoś spodziewa się zwrotu nadpłaconych kwot, składa rozliczenie możliwie jak najszybciej, by odzyskać należne mu środki.

Żeby nie płacić podatku, trzeba udokumentować wydatki

Warto pamiętać, że rozliczenia podatkowe to nie tylko rozliczanie przychodów z pracy czy działalności gospodarczej, to również konieczność „zaraportowania” w szeregu innych spraw, w tym również rozliczenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Przypomnijmy, że odpłatne zbycie nieruchomości jest na gruncie PIT jednym ze źródeł przychodów, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że zawsze, gdy podatnik sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od nabycia (wybudowania), będzie musiał zapłacić podatek. W przepisach przewidziano bowiem specjalne zwolnienie, które znajduje zastosowanie, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Innymi słowy, jeżeli we wskazanym przez ustawodawcę czasie przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na określone cele, podatku nie trzeba będzie płacić. Te określone cele to własne cele mieszkaniowe, co można w uproszczeniu określić jako wydatki na zapewnienie sobie tzw. „dachu nad głową”.

Nie przejmuj się fakturami, możesz mieć również inne dowody

Gdy podatnicy dokonują rozliczenia tego rodzaju przychodów, rodzi się szereg wątpliwości natury praktycznej, w tym również tych dotyczących dokumentowania ponoszonych wydatków. Najwięcej niepewności powstaje w tym zakresie u podatników, którzy dokonują tego rodzaju transakcji jako małżonkowie. Przez wiele lat organy podatkowe nie były zgodne co do tego, czy w przypadku dokonywania wydatków na własne cele mieszkaniowe przez małżonków objętych wspólnością majątkową, faktury mogą być wystawiane na jedno z nich, czy należy wystawiać je na oboje. Obecnie sprawa wydaje się już jednak jasna i nie kwestionuje się tego, że w przypadku małżonków objętych małżeńską wspólnością majątkową, wydatki mogą być dokumentowane na różne sposoby, m.in. rachunkami, fakturami, paragonami, umowami, aktami notarialnymi, bądź też innymi dokumentami, które ten fakt mogą w sposób wiarygodny potwierdzić, a fakt, czy faktura jest wystawiona na oboje podatników, czy na jedno z nich, nie ma istotnego znaczenia (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2025 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.222.2025.2.KR).

Podstawa prawna

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–b, art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA