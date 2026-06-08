Alimenty natychmiastowe w 7 dni zamiast miesięcy oczekiwania. A kwota wyliczona z pensji minimalnej, automatyczna waloryzacja, komornik od razu

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad alimentami natychmiastowymi – sąd wyda nakaz zapłaty w ciągu 7 dni od pozwu, kwota będzie wyliczona automatycznie (liczba dzieci × procent minimalnej krajowej), a nakaz będzie od razu tytułem wykonawczym. Koniec miesięcy oczekiwania na alimenty i sporów o kwotę. Sprawdź, jak ma działać nowa instytucja i kiedy wejdzie w życie.

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Alimenty natychmiastowe 2026: nakaz zapłaty w 7 dni, wysokość z minimalnej krajowej, egzekucja od razu. MS pracuje nad projektem

Obecnie sprawa o alimenty trwa miesiącami. Strony spierają się o kwotę, sąd bada dochody, wzywa świadków. Dziecko czeka. Rodzic samotnie wychowujący dziecko ledwo wiąże koniec z końcem. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić – w ciągu 7 dni od pozwu sąd wyda alimentacyjny nakaz zapłaty, który od razu pozwoli skierować sprawę do komornika. Bez czekania na prawomocność, bez kolejnych rozpraw, bez sporów o to, ile kto zarabia.

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To odpowiedź MS na pytanie RPO, który 12 maja 2026 zapytał ministra Waldemara Żurka, co z tablicami alimentacyjnymi – tymi, które resort opublikował w lipcu 2025, a miesiąc później wycofał po krytyce. Okazuje się, że tablic nie będzie. Zamiast tego – alimenty natychmiastowe. Projekt jest na etapie prac wewnątrzresortowych.

Nakaz zapłaty w 7 dni od pozwu – koniec z czekaniem pół roku lub więcej na alimenty

Dziś sprawa o alimenty to maraton. Pozew, rozprawy, dowody, zeznania, opinie biegłych (jeśli trzeba ustalić dochody), wreszcie wyrok. Potem czekanie na prawomocność w razie odwołania. Łącznie – często 6-12 miesięcy to minimum. Dopiero wtedy można wystąpić o klauzulę wykonalności i skierować sprawę do komornika.

Alimenty natychmiastowe mają zmienić ten scenariusz:

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Składasz pozew. Czekasz 7 dni. Alimentacyjny nakaz zapłaty. Od razu możesz iść do komornika.

Bez rozpraw. Bez przesłuchań. Bez dowodzenia, ile zarabia druga strona. Kwota będzie z góry ustalona – według prostego wzoru.

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Kwota alimentów natychmiastowych przyznawana z automatu to liczba dzieci × procent minimalnej krajowej

Jak będzie wyliczana wysokość alimentów natychmiastowych? MS odpowiada jasno: będzie zależeć wyłącznie od dwóch czynników:

liczba dzieci pochodzących od tych samych rodziców;

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę pomnożona przez określony procent.

Nie będzie dowodzenia dochodów, nie będzie sporu o to, czy zobowiązany do zapłaty alimentów zarabia 5 czy 8 tysięcy. Kwota będzie standardowa – procent minimalnej krajowej zależny od liczby dzieci.

Dlaczego minimalna krajowa? Bo minimalna krajowa to wartość znana, publiczna, aktualizowana rokrocznie. Nie trzeba wywoływać świadków, sięgać do PIT-ów, szacować dochodów. Ministerstwo projektuje przewidywalność.

Ważne Uwaga: Szczegóły wzoru (ile procent minimalnej na ile dzieci) nie są jeszcze znane – projekt jest w fazie wewnątrzresortowej.

Automatyczna waloryzacja – koniec z powrotem do sądu co rok

Teraz, jak rośnie inflacja, alimenty zostają w tyle. Rodzic uprawniony musi składać wniosek o podwyższenie, znowu sprawa, znowu dowody, znowu miesiące. Alimenty natychmiastowe będą waloryzowane z mocy prawa – wraz ze wzrostem minimalnej krajowej.

Minimalna pójdzie z 4806 do 5000 zł? Twoje alimenty automatycznie wrosną. Bez wniosku. Bez sądu. Bez czekania.

Tytuł wykonawczy od razu – komornik może działać natychmiast

Dziś, nawet jak wygrasz sprawę, musisz czekać na prawomocność wyroku, potem wystąpić o klauzulę wykonalności (kolejne tygodnie). Dopiero wtedy komornik może działać.

Alimentacyjny nakaz zapłaty będzie:

tytułem zabezpieczenia co do kwot już wymagalnych,

wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności.

Co to znaczy w praktyce? Dostajesz nakaz, idziesz do komornika, a komornik zajmuje konto i pensję dłużnika. Od razu. Bez miesięcy czekania.

Elektroniczne postępowanie – wszystko online

Projekt zakłada elektroniczne postępowanie w sprawach o alimenty natychmiastowe. Składasz pozew przez Internet, sąd wydaje nakaz elektronicznie, nakaz trafia do ciebie i do dłużnika online. Nie musisz jechać do sądu. Nie musisz stać w kolejkach. Nie tracisz dnia roboczego. Takie są aktualne założenia.

A co z tablicami alimentacyjnymi? MS: nie wracamy do tego pomysłu

W lipcu 2025 Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało tablice alimentacyjne – orientacyjne kwoty zależne od dochodu rodzica, wieku dziecka, liczby dzieci. Po miesiącu MS usunęło tablice ze strony po krytyce, zapowiadając konsultacje. Teraz MS jasno mówi: nie pracujemy nad tablicami. Idziemy w alimenty natychmiastowe.

Dlaczego? Bo tablice to wciąż spór w sądzie – czy zastosować, czy nie, czy taka kwota, czy inna. Alimenty natychmiastowe to automatyzm. Kwota wyliczona z ustawy według wzoru.

Kiedy wejdą w życie alimenty natychmiastowe?

Projekt jest na etapie prac wewnątrzresortowych – informuje podsekretarz stanu Sławomir Pałka w odpowiedzi z 3 czerwca 2026 do RPO.

Co to oznacza? Ministerstwo jeszcze nie skończyło projektu. Dopiero gdy będzie gotowy, trafi do:

Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, Uzgodnień międzyresortowych, Konsultacji publicznych, Opiniowania przez instytucje, w tym RPO, Sejmu i Senatu.

Realny termin? Skoro jeszcze nie ma gotowego projektu, to raczej nie wcześniej niż 2027 rok.

Skrót z artykułu - co już wiadomo o alimentach natychmiastowych?

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad alimentami natychmiastowymi – sąd wyda nakaz zapłaty w 7 dni od pozwu, kwota wyliczona według wzoru zależna od minimalnej krajowej (liczba dzieci × procent minimalnej), automatyczna waloryzacja, tytuł wykonawczy od razu (komornik może działać natychmiast). Projekt jest w pracach wewnątrzresortowych, a wejście w życie – nie wcześniej niż 2027. MS rezygnuje z tablic alimentacyjnych. RPO monitoruje prace.

Alimenty natychmiastowe - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Kiedy alimenty natychmiastowe wejdą w życie?

Projekt jest dopiero w pracach wewnątrzresortowych. Realnie – nie wcześniej niż 2027.

Czy alimenty natychmiastowe zastąpią obecne alimenty?

Nie. To dodatkowa ścieżka – szybka, uproszczona, z góry ustaloną kwotą. Możesz nadal iść zwykłą drogą (dłuższa, ale możesz walczyć o wyższą kwotę).

Czy kwota będzie wyższa niż przy zwykłych alimentach?

Niekoniecznie. Będzie standardowa, obliczana ze wzoru (procent minimalnej). Jeśli drugi rodzic zarabia dużo, przy zwykłych alimentach możesz wywalczyć więcej.

Czy automatyczna waloryzacja to pewne?

Tak – MS potwierdził to w odpowiedzi do RPO. Przynajmniej na tym etapie prac.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich