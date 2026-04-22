REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Po 30 dniach pacjent musi wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Kiedy kończy się leczenie na NFZ?

Po 30 dniach pacjent musi wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Kiedy kończy się leczenie na NFZ?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 11:33
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Aby mieć prawo do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, trzeba opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Niektórzy muszą robić do obowiązkowo, a inni mogą podjąć taką decyzję dobrowolnie. Są jednak przypadki, w których trzeba pamiętać, że leczenie na koszt NFZ się kończy.

Prawo do świadczeń z NFZ

Choć jakość, a przede wszystkim dostępność usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozostawia wiele do życzenia, a niemal każdy znalazł się kiedyś w sytuacji, w której on lub jego najbliżsi potrzebowali nagłej pomocy medycznej i musieli skorzystać z niej na rynku usług prywatnych, to jednak nadal objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uprawniającym do opieki medycznej w ramach NFZ jest dla każdego dorosłego priorytetem. W zależności od okoliczności ubezpieczenie to może mieć charakter obowiązkowy albo dobrowolny. Przypomnijmy, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje temu, kto:
1) jest objęty obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz:
a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieszka w jednym z tych państw członkowskich,
b) nie ma obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, albo Konfederacji Szwajcarskiej, a w Polsce przebywa na podstawie:
- wizy w celu wykonywania pracy,
- zezwolenia na pobyt czasowy (oprócz zezwolenia na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
- zezwolenia na pobyt stały,
- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- zgody na pobyt tolerowany,
c) ma w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzysta z ochrony czasowej na jej terytorium,
d) nie ma obywatelstwa państwa członkowskiego UE albo EFTA, ale legalnie mieszka w innym niż Polska państwie członkowskim,
2) ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA i nie mieszka w jednym z tych państw członkowskich, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i jest objęty:
a) ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,
b) ubezpieczeniem społecznym rolników.

REKLAMA

REKLAMA

Koniec leczenia na NFZ już po 30 dniach

Aby zweryfikować czy dana osoba jest objęta aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym, trzeba sprawdzić jej dane w Systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ). Dane w nim są akutalizowane na podstawie informacji przekazywanych przez ZUS oraz KRUS. Każdy może zrobić to w rejestracji placówki medycznej podając swój numer PESEL i okazując dokument tożsamości.
Warto pamiętać, że prawo do korzystania ze świadczeń z publicznej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ co do zasady wygasa po 30 dniach od momentu ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi o takie przypadki jak zakończeniu stosunku pracy, zakończenie lub zawieszenie działalności gospodarczej czy też korzystanie z urlopu bezpłatnego.
Wyjątki obejmują osoby, które ukończyły szkołę ponadpodstawową lub zostały skreślone z listy uczniów. W takich przypadkach prawo do świadczeń jest zachowane jeszcze przez 6 miesięcy od zakończenia nauki. Z kolei w przypadku absolwentów szkół wyższych, studentów lub doktorantów okres ten wynosi 4 miesiące od ukończenia edukacji lub skreślenia z listy. Osoby, których prawo do renty socjalnej zostało czasowo zawieszone na zasadach określonych w przepisach, mogą korzystać ze świadczeń jeszcze przez 90 dni od ustania ubezpieczenia w NFZ.
Jak z tego wynika, w najbardziej typowych przypadkach związanych z aktywnością zawodową, czyli w przypadku utraty pracy czy zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do świadczeń z NFZ wygasa już po 30 dniach i po tym czasie pacjent musi liczyć się z tym, że będzie musiał z własnej kieszeni pokrywać jego koszt.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Prawo
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA