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Podatek od nieruchomości w 2026 r. Do 15 września trzeba wpłacić trzecią ratę

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12 sierpnia 2026, 07:30
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatek od nieruchomości
Masz mieszkanie lub działkę? Jeden termin we wrześniu może uchronić cię przed kosztownymi konsekwencjami
Adam Kuchta
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Do 15 września właściciele nieruchomości muszą pamiętać o ważnym obowiązku podatkowym. Spóźnienie oznacza nie tylko naliczenie odsetek – w niektórych przypadkach konsekwencje finansowe mogą być znacznie poważniejsze, niż wielu podatników się spodziewa.

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Właściciele mieszkań, domów i działek muszą pamiętać o ważnym terminie. Do 15 września 2026 r. należy opłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości. Spóźnienie może oznaczać nie tylko odsetki, ale również dotkliwe konsekwencje finansowe. Obowiązek dotyczy nie tylko właścicieli, lecz także użytkowników wieczystych i posiadaczy samoistnych. W skrajnych przypadkach kara może sięgnąć nawet 64 tys. zł.

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Zostało jeszcze trochę czasu. Do 15 września trzeba opłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne mogą płacić jednorazowo albo w czterech ratach. Terminy, zgodnie z art. 6. ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przypadają na:

  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • 15 września,
  • 15 listopada.

Najbliższy obowiązek dotyczy więc trzeciej raty. Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września 2026 r., aby uniknąć zaległości podatkowych i dodatkowych kosztów.

Informację o wysokości podatku oraz numerze rachunku bankowego można znaleźć w decyzji podatkowej przesyłanej przez urząd miasta lub gminy. W wielu miejscowościach dokument dostarcza również sołtys.

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Nie tylko właściciele mieszkań i domów muszą zapłacić daninę

Warto mieć na uwadze, że obowiązek podatkowy nie dotyczy wyłącznie właścicieli mieszkań i domów. Podatek od nieruchomości płacą także:

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  • użytkownicy wieczyści,
  • osoby korzystające z nieruchomości publicznych,
  • posiadacze samoistni, czyli osoby korzystające z nieruchomości jak właściciel.

Podatek obejmuje między innymi:

  • grunty,
  • budynki i ich części,
  • lokale mieszkalne i użytkowe,
  • budowle związane z działalnością gospodarczą.
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Ile wynoszą stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Wysokość podatku ustalają samorządy, jednak obowiązują maksymalne limity określane przez resort finansów. W 2026 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, maksymalna stawka podatku wynosi:

  • 1,25 zł za m kw. od mieszkalnej powierzchni użytkowej,
  • 35,53 zł za m kw. od powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku budowli, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek wynosi 2 proc. wartości obiektu. Podatek można zapłacić przelewem, w kasie urzędu albo - w niektórych gminach - u inkasenta.

Spóźnienie może skończyć się karą, która może okazać się dotkliwa dla podatnika

Urzędy przypominają, że brak wpłaty w terminie oznacza naliczanie odsetek. Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą osobom, które celowo unikają opodatkowania albo nie zgłaszają nieruchomości.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego grzywna może wynieść nawet do 720 stawek dziennych. W 2026 roku maksymalna kara za takie naruszenia może sięgnąć 64 080 zł. W najpoważniejszych przypadkach możliwe są także dalsze konsekwencje prawne.

Lepiej sprawdzić decyzję podatkową z gminy

Eksperci przypominają, że najważniejsze jest sprawdzenie decyzji podatkowej i terminowe uregulowanie należności. Dzięki temu można uniknąć odsetek, postępowania egzekucyjnego i wysokich kar finansowych.

Podstawa prawna

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, Monitor Polski z 6 sierpnia 2025 r., poz. 726.

FAQ – podatek od nieruchomości 2026

Do kiedy trzeba zapłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Trzecią ratę podatku od nieruchomości należy opłacić do 15 września 2026 roku. Termin dotyczy osób fizycznych, które rozliczają podatek w systemie ratalnym.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości mają nie tylko właściciele mieszkań i domów. Daninę muszą opłacać także użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni oraz osoby korzystające z nieruchomości publicznych.

Co obejmuje podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obejmuje między innymi grunty, budynki, lokale mieszkalne i użytkowe oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2026 roku wynosi:

  • 1,25 zł za m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
  • 35,53 zł za m kw. powierzchni związanej z działalnością gospodarczą.

W przypadku budowli podatek wynosi 2 proc. wartości obiektu.

Gdzie sprawdzić wysokość podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku oraz numer rachunku bankowego znajdują się w decyzji podatkowej przesyłanej przez urząd miasta lub gminy. W niektórych miejscowościach dokument dostarcza sołtys.

Jak można zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można opłacić przelewem bankowym, w kasie urzędu lub – w wybranych gminach – u inkasenta.

Co grozi za brak zapłaty podatku od nieruchomości?

Za spóźnienie w płatności naliczane są odsetki. W przypadku celowego unikania opodatkowania lub niezgłoszenia nieruchomości grozi kara grzywny, która w 2026 roku może wynieść nawet 64 080 zł.

Czy podatek od nieruchomości można zapłacić jednorazowo?

Tak. Osoby fizyczne mogą opłacić podatek jednorazowo albo w czterech ratach przypadających na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Od czego zależy wysokość podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku zależy przede wszystkim od rodzaju nieruchomości, jej powierzchni oraz stawek ustalonych przez samorząd. Gminy nie mogą jednak przekroczyć maksymalnych limitów określonych przez Ministerstwo Finansów.

Czy gmina może wszcząć egzekucję za zaległy podatek od nieruchomości?

Tak. Jeśli podatek nie zostanie opłacony w terminie, urząd może wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu odzyskania należności wraz z odsetkami.

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Źródło: INFOR
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