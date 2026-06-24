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Oferta premium wiąże się z wydatkami premium. Dyrektor KIS wydał interpretację dotyczącą zaliczania ich w koszty

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24 czerwca 2026, 10:39
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Oferta premium wiąże się z wydatkami premium. Dyrektor KIS wydał interpretację dotyczącą zaliczania ich w koszty
Oferta premium wiąże się z wydatkami premium. Dyrektor KIS wydał interpretację dotyczącą zaliczania ich w koszty
Shutterstock

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Czy kierując ofertę do segmentu premium i ponosząc wydatki o charakterze premium można uwzględniać je w rozliczeniu podatkowym? Tego rodzaju pytania systematycznie trafiają do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. A jaka jest odpowiedź?

Wydatki osobiste, a koszty uzyskania przychodów

Choć organy podatkowe od lat prezentują w tym zakresie jednolite i niezmienne stanowisko, podatnicy nie ustają w składaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków o charakterze osobistym. Mowa tu o wydatkach takich, jak ponoszone na usługi fryzjerskie, kosmetyczne (w tym stylizację paznokci) i inne zabiegi pielęgnacyjne. W tego rodzaju sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ostatnim czasie po raz kolejny wdał interpretację indywidualną. Mowa o interpretacji z 17 czerwca 2026 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.332.2026.3.AS). Podatniczka w złożonym wniosku wskazała, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego oraz gospodarczego. Funkcjonuje na rynku stosunkowo krótko i znajduje się na etapie intensywnego budowania bazy klientów oraz rozpoznawalności marki. Z uwagi na charakter rynku usług prawniczych oraz jego wysoką konkurencyjność prowadzi aktywne działania marketingowe, których celem jest bezpośrednie pozyskiwanie klientów. Działania te obejmują w szczególności:
- nagrywanie materiałów wideo o charakterze edukacyjnym i informacyjnym;
- publikowanie treści w Internecie (media społecznościowe, strona internetowa);
- wystąpienia publiczne;
- budowanie spójnego wizerunku kancelarii.

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Oferta premium to koszty premium

W związku z tymi działaniami ponosi wydatki na usługi fryzjerskie, kosmetyczne (w tym stylizację paznokci) oraz zabiegi pielęgnacyjne i regeneracyjne (np. masaże poprawiające wygląd twarzy), które są bezpośrednio związane z przygotowaniem do nagrań materiałów reklamowych oraz wystąpień publicznych. Chciałaby więc zaliczyć ponoszone na nie wydatki do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej. Jej zdaniem jest to jak najbardziej możliwe, bo kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a w jej przypadku związek taki ma charakter bezpośredni, realny i gospodarczo uzasadniony. Prowadzi bowiem działalność w modelu, w którym kluczowym narzędziem pozyskiwania klientów jest aktywność publiczna i obecność w mediach. Jej wygląd nie ma więc charakteru wyłącznie osobistego, lecz stanowi element przekazu reklamowego i jest częścią produktu marketingowego, jakim są publikowane treści. W opinii podatniczki odbiorcy oceniają nie tylko treść merytoryczną, ale również sposób jej prezentacji, co bezpośrednio wpływa na skuteczność działań reklamowych. Dotyczy to w szczególności segmentu klientów premium, do którego kierowana jest oferta podatniczki.

Wydatki osobiste pozostają osobistymi nawet w segmencie premium

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydający na wniosek podatniczki interpretację pozostał wierny prezentowanym dotychczas w tym zakresie poglądom. Co prawda wskazał, że o tym co jest celowe i potrzebne w ramach prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy, jednak to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Zauważył, że wskazane przez podatniczkę we wniosku wydatki nie zostały co prawda wprost wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, jednak nie uprawnia to do automatycznego przyjęcia domniemania, że mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. W dalszej części interpretacji organ wskazał, że choć niewątpliwie w wykonywanym przez podatniczkę zawodzie dbałość o wizerunek zewnętrzny jest bardzo istotna, to jednak nie można tu mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych. Wydatki związane z usługami fryzjerskimi, kosmetycznymi (w tym stylizacji paznokci), oraz zabiegami pielęgnacyjnymi i regeneracyjnymi mają charakter wydatków osobistych związanych z poprawą wizerunku, a w konsekwencji nie można ich uznać za ściśle związane z działalnością gospodarczą, a tym samym nie ma możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności.

Podstawa prawna

art. 22, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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