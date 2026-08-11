Pieniądze dla emerytów wpłyną wcześniej. MSWiA wypłaci 288 zł przed 15 sierpnia

Wielu seniorów otrzyma sierpniowy dodatek do emerytury kilka dni przed terminem. Powodem pośpiechu urzędników jest układ kalendarza i święto przypadające w połowie miesiąca. Świadczenie w kwocie 288 zł trafia na konta co miesiąc, dożywotnio i bez względu na wysokość podstawowej emerytury. Kto dokładnie kwalifikuje się do wypłat i jak dołączyć do bazy odbiorców?

Sierpniowa transza dodatku ratowniczego zostanie zrealizowana z wyprzedzeniem. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA ma obowiązek dostarczyć pieniądze do 15. dnia miesiąca. Ponieważ w tym roku 15 sierpnia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, urzędnicy muszą wysłać przelewy i przekazy odpowiednio wcześniej. Państwowe wsparcie obejmuje obecnie około 118 tysięcy osób w całym kraju. Statystyki pokazują jednak duże zróżnicowanie geograficzne. Najwięcej beneficjentów mieszka w województwach wielkopolskim, mazowieckim oraz lubelskim. Najmniej wniosków spływa natomiast z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

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Pieniądze nie są przyznawane automatycznie wszystkim seniorom. To celowy program wsparcia dla osób, które przez lata bezinteresownie ratowały ludzkie życie i zdrowie. Na liście uprawnionych znajdują się wyłącznie:

Strażacy ochotnicy (członkowie OSP).

Ratownicy górscy (członkowie GOPR oraz TOPR).

Dużą zaletą tego świadczenia jest jego niezależność od innych dochodów. Emeryt może pobierać wysokie świadczenie zasadnicze z ZUS lub inne dodatki, a kwota 288 zł i tak zostanie mu wypłacona w pełnej wysokości.

Warunki stażowe. Decyduje płeć i ważna data

Samo członkostwo w formacji nie gwarantuje wypłaty. Kandydat musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz wykazać odpowiedni czas czynnej służby w akcjach ratowniczych:

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Kobiety muszą udowodnić minimum 20 lat stażu.

Mężczyźni muszą udowodnić minimum 25 lat stażu.

Co ważne, lata wysługi nie muszą następować bezpośrednio po sobie - przepisy dopuszczają przerwy w działalności. Istnieje jednak twarda granica czasowa: urzędnicy biorą pod uwagę wyłącznie udział w akcjach, które miały miejsce przed 31 grudnia 2011 roku.

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Wniosek o przyznanie 288 zł należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym krokiem jest prawidłowe udokumentowanie dawnych wyjazdów ratowniczych. Jeśli brakuje oficjalnych rejestrów archiwalnych, prawo pozwala na przedstawienie pisemnego oświadczenia świadków. Dokument musi podpisać co najmniej trzech świadków, a konstrukcja tej listy podlega rygorystycznej weryfikacji. Przynajmniej jeden podpis musi należeć do osoby, która w tamtych latach pełniła funkcje publiczne lub pracowała w urzędzie samorządowym. Jej okres pracy musi pokrywać się z latami, które emeryt chce zaliczyć do swojego stażu ratowniczego.

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