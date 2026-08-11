REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Pieniądze dla emerytów wpłyną wcześniej. MSWiA wypłaci 288 zł przed 15 sierpnia

Pieniądze dla emerytów wpłyną wcześniej. MSWiA wypłaci 288 zł przed 15 sierpnia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2026, 06:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, senior, banknoty
Pieniądze dla emerytów wpłyną wcześniej. MSWiA wypłaci 288 zł przed 15 sierpnia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu seniorów otrzyma sierpniowy dodatek do emerytury kilka dni przed terminem. Powodem pośpiechu urzędników jest układ kalendarza i święto przypadające w połowie miesiąca. Świadczenie w kwocie 288 zł trafia na konta co miesiąc, dożywotnio i bez względu na wysokość podstawowej emerytury. Kto dokładnie kwalifikuje się do wypłat i jak dołączyć do bazy odbiorców?

Sierpniowa transza dodatku ratowniczego zostanie zrealizowana z wyprzedzeniem. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA ma obowiązek dostarczyć pieniądze do 15. dnia miesiąca. Ponieważ w tym roku 15 sierpnia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, urzędnicy muszą wysłać przelewy i przekazy odpowiednio wcześniej. Państwowe wsparcie obejmuje obecnie około 118 tysięcy osób w całym kraju. Statystyki pokazują jednak duże zróżnicowanie geograficzne. Najwięcej beneficjentów mieszka w województwach wielkopolskim, mazowieckim oraz lubelskim. Najmniej wniosków spływa natomiast z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

REKLAMA

REKLAMA

Dwa zawody z prawem do dożywotniego bonusu

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie wszystkim seniorom. To celowy program wsparcia dla osób, które przez lata bezinteresownie ratowały ludzkie życie i zdrowie. Na liście uprawnionych znajdują się wyłącznie:

  • Strażacy ochotnicy (członkowie OSP).
  • Ratownicy górscy (członkowie GOPR oraz TOPR).

Dużą zaletą tego świadczenia jest jego niezależność od innych dochodów. Emeryt może pobierać wysokie świadczenie zasadnicze z ZUS lub inne dodatki, a kwota 288 zł i tak zostanie mu wypłacona w pełnej wysokości.

Warunki stażowe. Decyduje płeć i ważna data

Samo członkostwo w formacji nie gwarantuje wypłaty. Kandydat musi osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz wykazać odpowiedni czas czynnej służby w akcjach ratowniczych:

REKLAMA

  • Kobiety muszą udowodnić minimum 20 lat stażu.
  • Mężczyźni muszą udowodnić minimum 25 lat stażu.

Co ważne, lata wysługi nie muszą następować bezpośrednio po sobie - przepisy dopuszczają przerwy w działalności. Istnieje jednak twarda granica czasowa: urzędnicy biorą pod uwagę wyłącznie udział w akcjach, które miały miejsce przed 31 grudnia 2011 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Procedura w PSP. Jak udowodnić przeszłość bez dokumentów?

Wniosek o przyznanie 288 zł należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym krokiem jest prawidłowe udokumentowanie dawnych wyjazdów ratowniczych. Jeśli brakuje oficjalnych rejestrów archiwalnych, prawo pozwala na przedstawienie pisemnego oświadczenia świadków. Dokument musi podpisać co najmniej trzech świadków, a konstrukcja tej listy podlega rygorystycznej weryfikacji. Przynajmniej jeden podpis musi należeć do osoby, która w tamtych latach pełniła funkcje publiczne lub pracowała w urzędzie samorządowym. Jej okres pracy musi pokrywać się z latami, które emeryt chce zaliczyć do swojego stażu ratowniczego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego sierpniowa transza dodatku ratowniczego 288 zł zostanie wypłacona przed 15 sierpnia?

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA musi dostarczyć pieniądze do 15. dnia miesiąca. Ponieważ 15 sierpnia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przelewy i przekazy muszą zostać wysłane wcześniej.

Kto jest uprawniony do dożywotniego dodatku ratowniczego 288 zł?

Na liście uprawnionych znajdują się wyłącznie strażacy ochotnicy, czyli członkowie OSP, oraz ratownicy górscy, czyli członkowie GOPR oraz TOPR.

Jakie warunki stażowe dotyczą dodatku ratowniczego 288 zł dla kobiet i mężczyzn?

Kobiety muszą osiągnąć wiek 60 lat i udowodnić minimum 20 lat czynnej służby w akcjach ratowniczych. Mężczyźni muszą osiągnąć wiek 65 lat i udowodnić minimum 25 lat takiego stażu.

Czy do stażu do dodatku ratowniczego 288 zł liczą się akcje po 31 grudnia 2011 roku?

Urzędnicy biorą pod uwagę wyłącznie udział w akcjach ratowniczych, które miały miejsce przed 31 grudnia 2011 roku. Lata wysługi nie muszą następować bezpośrednio po sobie.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek ratowniczy 288 zł i jak potwierdzić brakujące dokumenty?

Wniosek należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli brakuje oficjalnych rejestrów, można przedstawić pisemne oświadczenie co najmniej trzech świadków.

Powiązane
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
ZUS ma ważną wiadomość dla matek i ojców. Chodzi o dodatkowe lata do emerytury
ZUS ma ważną wiadomość dla matek i ojców. Chodzi o dodatkowe lata do emerytury
Wakacje od ZUS 2026. Rewolucja w opłacaniu składek trwa. Jest coraz mniej czasu na skorzystanie z preferencji
Wakacje od ZUS 2026. Rewolucja w opłacaniu składek trwa. Jest coraz mniej czasu na skorzystanie z preferencji
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSC w praktyce – zmiany w 2026 r. Kogo dotyczą nowe obowiązki i co trzeba sprawdzić już teraz?
11 sie 2026

Obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. nie dotyczą wyłącznie największych firm technologicznych. Mogą objąć także przedsiębiorstwa działające m.in. w produkcji, logistyce, sektorze chemicznym, spożywczym, ICT, usługach cyfrowych czy sektorze kosmicznym. O statusie firmy nie decyduje jednak sama branża ani wiodący kod PKD. Znaczenie mają również rzeczywisty zakres działalności, wielkość przedsiębiorstwa, powiązania z innymi podmiotami oraz charakter oferowanych produktów i usług. Dlatego mniejsze firmy nie powinny z góry zakładać, że nowe przepisy ich nie dotyczą.
Nowelizacja Prawa energetycznego 2026 - zmiany w CSIRE, karach i danych z elektrowni aby uchronić nas przed blackoutem
11 sie 2026

Sieć elektroenergetyczna to system naczyń połączonych, w którym każdy uczestnik - elektrownia, magazyn energii, operator - musi na bieżąco informować pozostałych, ile prądu produkuje albo pobiera. Ale co piąty z tych uczestników milczy, a niektórzy podają dane wprost niezgodne z faktami. Brzmi jak przepis na blackout? Dokładnie taki problem ma rozwiązać nowa ustawa. Przy okazji przyspieszy wdrożenie systemu, od którego zależy m.in. to, jak szybko zmienisz dostawcę prądu.
Bon senioralny 2026. Kto dostanie wsparcie i na jakich zasadach?
11 sie 2026

Bon senioralny ma pomóc osobom po 65. roku życia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie będzie przysługiwał automatycznie każdemu seniorowi. Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że o zakresie pomocy zdecyduje poziom niezaspokojonych potrzeb, a szczegółowe warunki wsparcia zostaną określone w umowie zawieranej z gminą. Program ma być wdrażany stopniowo, a na jego realizację w latach 2026-2028 przeznaczono łącznie miliard złotych.
Zakupy droższe niż przed rokiem o 1,9 proc. Eksperci wskazują, co może wydarzyć się dalej
11 sie 2026

Ceny żywności i innych produktów codziennego użytku w lipcu wzrosły średnio o 1,9 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – wynika z badania UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Choć dynamika podwyżek wyraźnie wyhamowała, eksperci wskazują, że sytuacja może się wkrótce zmienić. Ich zdaniem istnieje duże ryzyko, że ceny ponownie zaczną rosnąć szybciej.

REKLAMA

Fundacje rodzinne pod lupą. Resort finansów szykuje duże zmiany. Jest konkretny termin
11 sie 2026

Ministerstwo Finansów chce uszczelnić zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. Resort proponuje m.in. uzależnienie preferencyjnego opodatkowania od utrzymania własności składników majątku przez 36 miesięcy, a także podwyższenie stawki podatku CIT z 15 proc. do 19 proc. Niektóre zmiany mogą istotnie wpłynąć na sposób funkcjonowania fundacji rodzinnych. Rząd ma przyjąć projekt ustawy jeszcze w tym roku.
40 lat pracy i emerytura. Ile dostanie kobieta zarabiająca najniższą krajową? Oto wyliczenia
11 sie 2026

Przepracowała 40 lat, ale przez całą karierę zarabiała najniższą krajową. Czy tak długi staż wystarczy, by otrzymać wysoką emeryturę? W obecnym systemie emerytalnym o wysokości świadczenia decyduje nie tylko liczba przepracowanych lat, ale przede wszystkim suma zgromadzonych i zwaloryzowanych składek. Sprawdzamy, na jaką emeryturę może liczyć kobieta, która przez 40 lat otrzymywała wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.
AI coraz ważniejsze na polskim rynku pracy. Firmy szukają już nie tylko specjalistów od technologii
11 sie 2026

Rosnący popyt na kompetencje związane ze sztuczną inteligencją coraz mocniej zmienia polski rynek pracy. Firmy oczekują od pracowników nie tylko znajomości narzędzi AI, ale także umiejętności analizowania danych, krytycznej oceny wyników i automatyzowania powtarzalnych zadań. Czy kompetencje AI wkrótce staną się standardem w większości zawodów?
Oszukani w „Czystym Powietrzu" będą mogli nie oddawać dotacji? Rząd właśnie zajmuje się ustawą!
11 sie 2026

Tysiące rodzin może być dotkniętych problemem nierozliczonych zaliczek w programie „Czyste Powietrze". W części przypadków pieniądze trafiły bezpośrednio do wykonawców, a mimo to fundusze dochodzą zwrotu od beneficjentów. Rada Ministrów ma 1 sierpnia 2026 r., rozpatrzyć projekt ustawy (UD346), który zawiesi dochodzenie należności od poszkodowanych i skierować roszczenia wprost przeciwko firmom.

REKLAMA

Długie weekendy: już trzech na czterech Polaków wydłuża je sobie przynajmniej o jeden dzień. To dobre dla zdrowia
11 sie 2026

Dla co siódmego pracującego Polaka długie weekendy to ulubiona forma wypoczynku w ciągu roku. Oczywiście zdecydowanie lepszy jest co najmniej tygodniowy urlop, ale weekendów z możliwością wydłużenia jest za to zdecydowanie więcej. Ze zdrowotnego punktu widzenia są one zresztą doskonałą platformą do regeneracji i relaksu.
Ochrona praw sygnalistów – co stwierdziła kontrola NIK
11 sie 2026

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzono kontrolę obejmującą okres od 25 września 2024 r. w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów, a także realizacji zadań w zakresie wnoszonych petycji oraz zgłaszanych skarg i wniosków. Co stwierdzili kontrolerzy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA