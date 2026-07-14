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Limit ZFŚS wciąż 1000 zł. RPO: "To niesprawiedliwość", a MF odrzuca podwyżkę

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14 lipca 2026, 10:55
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
kadrowa oblicza świadczenia pracownicze z ZFŚS
Wypoczynek z ZFŚS droższy niż myślisz, bo limit 1000 zł z 2018 roku wycina część dopłaty
shutterstock
Shutterstock

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MF utrzymuje limit zwolnienia podatkowego dla świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poziomie 1000 zł rocznie – kwocie ustalonej jeszcze w… 2018 roku! RPO interweniuje, argumentując, że realna wartość tego limitu spadła o blisko połowę wskutek inflacji, a resort finansów blokuje zmianę powołując się na „nierówne traktowanie podatników” i brak miejsca w budżecie. Dla tysięcy pracowników planujących letni wypoczynek z dofinansowaniem od pracodawcy oznacza to jedno: powyżej 1000 zł zapłacisz podatek dochodowy, nawet jeśli trafiłeś do grupy najuboższych uprawnionych do najwyższej dopłaty z funduszu.

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Limit 1000 zł na ZFŚS. Dlaczego Twoja dopłata na wakacje jest opodatkowana?

Lato 2026 roku to tradycyjnie czas, gdy polscy pracownicy otrzymują dofinansowania do wypoczynku z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Tym razem temat budzi szczególne kontrowersje: Rzecznik Praw Obywatelskich oficjalnie zażądał od Ministra Finansów podniesienia limitu zwolnienia podatkowego, który od 8 lat tkwi w miejscu. Resort odpowiedział stanowczym „nie” – i choć argumentacja strony rządowej dotyka pojęcia sprawiedliwości podatkowej, to fakt pozostaje jeden: świadczenie pomocowe jest dziś obarczone daniną, co podważa jego socjalny charakter.

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Co to jest limit zwolnienia ZFŚS i jak działa?

ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) to tworzony przez pracodawców fundusz, z którego finansuje się m.in.:

  • dopłaty do wypoczynku (kolonie, obozy, turystka indywidualna),
  • paczki świąteczne i bony żywnościowe,
  • pomoc finansową w sytuacjach losowych (pożar, choroba).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, wartość tych świadczeń jest zwolniona z podatku dochodowego – ale tylko do kwoty 1000 zł w roku podatkowym. Wszystko, co przekracza tę sumę (łącznie wszystkie świadczenia z ZFŚS), dolicza się do Twoich dochodów i opodatkowuje skalą podatkową (12% lub 32%).

Przykłady na konkretnych liczbach – co tracisz na wakacjach z ZFŚS przez podatek i limit z 2018 roku?

Załóżmy, że jako pracownik z niskim zarobkiem otrzymujesz wysokie dopłaty socjalne (konieczność uwzględnienia sytuacji majątkowej premiuje osób z niższymi dochodami). Sprawdźmy, ile stracisz z ZFŚS w 2026 roku przez limit podatkowy z 2018 roku:

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Kwota brutto

Wlicza się do limitu zwolnionego z podatku?

Podatek do zapłaty (stawka 12%)

Dopłata do wypoczynku letniego

1800 zł

TAK, ale tylko część do 1000 zł

96 zł (liczony od nadwyżki ponad 1000 zł, czyli od 800 zł)

Paczka świąteczna w grudniu

600 zł

NIE (cała kwota - bo limit 1000 zł został już wcześniej przekroczony)

72 zł

Zapomoga losowa

1200 zł

NIE (cała kwota - limit przekroczony wcześniej)

144 zł

SUMA

3600 zł

Powyżej limitu: 2600 zł

312 zł

Ważne

Skutek limitu z 2018: Pracownik otrzymujący 3600 zł świadczeń socjalnych w ciągu roku zapłaci od nich podatek w kwocie 312 zł, co znacząco redukuje realną pomoc finansową z ZFŚS.

W 2018 roku podniesienie limitu do 1000 zł było decyzją uzasadnioną – stanowiło ono wówczas około połowy płacy minimalnej (2100 zł), co nawiązywało do pierwotnej koncepcji ustawodawcy.

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Jednak od 2018 roku minęło już 8 lat. Minimalne wynagrodzenie wzrosło z 2100 zł do 4806 zł, czyli o 129%. A limit pozostał bez zmian. Inflacja w okresie 2017–2025 wyniosła dodatkowo 47%. Szacuje się, że realna siła nabywcza 1000 zł z 2018 roku to dziś równowartość około 650–680 zł.

ZFŚS - KOMENTARZ 2026

RPO interweniuje i chce zmiany limitu – postulaty związku i argumenty prawne

W czerwcu 2026 roku do Ministerstwa Finansów wpłynął list Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjno-Gospodarczego Biura RPO. Podjęto sprawę na wniosek Rady Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”. Główne postulaty interwencji:

  1. Podniesienie limitu do 2000 zł – taka kwota przywróciłaby historyczną proporcję (około połowy minimalnej pensji).
  2. Waloryzacja automatyczna – powiązanie limitu z wskaźnikiem inflacji lub procentem pensji minimalnej, aby uniknąć kolejnych „dekade zamrożenia”.
  3. Przywrócenie funkcji pomocowej – obecnie świadczenie socjalne traci charakter pomocy, stając się zwykłym dochodem opodatkowanym.
Ważne

Kluczowy argument RPO brzmi: każdy pracownik w firmie tworzącej ZFŚS ma prawo do świadczeń (choć wysokość zależy od sytuacji rodzinnej/materialnej). Ponieważ limit jest identyczny dla każdego zatrudnionego (1000 zł), nie może być mowy o „faworyzowaniu wybranych grup kosztem innych” – każdy, kto przekroczy próg, zapłaci ten sam podatek. Nie można też powiedzieć, że świadczenie jednego jest „kosztem” drugiego, skoro ZFŚS to oddzielny fundusz, a nie transfer między pracownikami.

Dodatkowo, skoro odpis podstawowy na ZFŚS rośnie corocznie wraz ze średnią krajową, pracodawcy mają coraz więcej środków na wypłatę świadczeń. Ich nominalne wartości rosną, a stały limit sprawia, że coraz większa część tych pieniędzy ulega opodatkowaniu.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Odpowiedź MF jest negatywna – cztery powody utrzymania limitu zwolnienia na poziomie 1000 zł

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF odpowiedział 7 lipca 2026 r., potwierdzając poprzednie negatywne stanowiska z lat 2025–2026. Przytoczył cztery główne argumenty przeciwko zmianie:

1. Zasada równości w opodatkowaniu

Resort utrzymuje, że podniesienie limitu „faworyzowałoby wybrane grupy pracowników korzystających ze świadczeń socjalnych, kosztem innych, niekorzystających”. MF podkreśla, że nie każdy pracodawca tworzy ZFŚS (firmy <20 etatów mogą, ale nie muszą; firmy 20–49 etatów tylko na wniosek związku), więc beneficjenci są już w uprzywilejowanej pozycji względem osób pracujących w małych firmach.

Argument ten jest jednak dyskusyjny. Praca w dużej firmie z ZFŚS to często jedyna alternatywa (a nie przywilej lub celowy wybór). Ponadto samo istnienie ZFŚS to skutek ustawowego obowiązku (dla większych podmiotów) a nie wybór pracownika.

2. Inne ulgi podatkowe wprowadzane od 2018 roku

MF przypomina, że od momentu ostatniej waloryzacji limitu (2018) wprowadzono szereg rozwiązań obniżających obciążenia podatkowe wszystkich pracowników:

  • Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów (KUP zryczałtowanych),
  • Ulga dla młodych (PIT-0),
  • Ulga dla seniorów, ulga 4+, ulga na powrót,
  • Podniesienie kwoty wolnej od podatku (30 000 zł),
  • Obniżenie stawki 18% do 12% w pierwszym progu.

Według logiki resortu, te nowe ulgi „rekompensują” brak indeksacji limitu socjalnego dla świadczeń z ZFŚS.

3. Skutki dla samorządów i deficyt publiczny

Od października 2024 obowiązuje nowy system finansowania JST – samorządy otrzymają udział w PIT od podstawy opodatkowania (dochodu), a nie od zapłaconego podatku. Zatem każde zwolnienie podatkowe (w tym podniesienie limitu ZFŚS) obniży podstawę opodatkowania i bezpośrednio uszczupli dochody samorządów. Dodatkowo Polska znajduje się w procedurze nadmiernego deficytu (UE) do 2028 roku, co wymaga dyscypliny fiskalnej.

4. Konstytucyjny obowiązek podatkowy

Odpowiedź zawiera też mocne akcenty ideologiczne i górnolotne, jak: „płacenie podatków to nasz konstytucyjny obowiązek” oraz „nowoczesny patriotyzm”. MF sugeruje, że dążenie do kolejnych zwolnień osłabia świadomość obywatelską co do konieczności finansowania zadań państwa (edukacja, infrastruktura, obronność).

Co interwencja RPO i pismo MF oznacza dla Ciebie w te wakacje 2026?

Jeśli otrzymujesz dopłatę do wypoczynku w 2026 roku i łączna suma świadczeń z ZFŚS od stycznia przekroczy 1000 zł, to:

  1. Nadwyżka zostanie doliczona jako dochód do Twojego PIT za 2026 rok (i pobrana zaliczkowo od wypłaty wypłacie, jeśli pracodawca to uwzględnia na bieżąco).
  2. Stracisz 12% (lub 32%, jeśli nadwyżka z innymi dochodami przekroczy próg 120 000 zł) z każdej złotówki powyżej tysiąca.
  3. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej i otrzymujesz najwyższą możliwą dopłatę (np. 3000 zł łącznie w roku), Twój realny zysk będzie pomniejszony o podatek, natomiast ktoś kto zmieści się w limicie 1000 zł z ZFŚS, nie zapłaci w ogóle żadnego podatku od świadczeń z funduszu.

Czy czeka nas zmiana limitu zwolnienia podatkowego dla świadczeń z ZFŚS?

Na ten moment nie ma projektu nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Interwencja RPO może posłużyć jako materiał do przyszłych prac legislacyjnych, jednak w obecnym klimacie konsolidacji fiskalnej (deficyt UE, wydatki obronne) i wobec negatywnego stanowiska MF, szanse na zmianę jeszcze w 2026 roku są nierealne.

Pytania o podatek od świadczeń wypłacanych z ZFŚS (FAQ)

Czy limit 1000 zł dotyczy każdego świadczenia osobno?

Nie, dotyczy sumy wszystkich świadczeń z ZFŚS w ciągu całego roku kalendarzowego (od 1 stycznia do 31 grudnia).

Czy bony żywnościowe wchodzą do limitu?

Tak, jeśli sfinansowane są ze środków ZFŚS.

Co jeśli mój pracodawca nie tworzy ZFŚS?

Nie otrzymujesz świadczeń socjalnych, więc temat Cię nie dotyczy.

Czy złożenie wniosku o wysoką dopłatę (np. na zapomogę w nagłej sytuacji losowej) zawsze wiąże się z podatkiem?

Tylko wtedy, gdy łącznie przekroczysz 1000 zł w roku. Wielu pracowników wykorzystuje limit już na pierwszej dopłacie wakacyjnej, jeśli była ona wysoka.

Czy RPO może zmusić MF do zmiany przepisu?

Nie bezpośrednio – Rzecznik nie ma kompetencji legislacyjnych. Może jednak skierować sprawę do Trybunału Konstytucyjnego (jeśli uzna, że przepis narusza zasadę równości lub ochrony rodziny) lub wspólnie z organizacjami związkowymi lobbować w Sejmie.

Czy warto rezygnować z części świadczenia, żeby nie przekroczyć limitu?

Nie jest to opłacalne, bo podatek jest liczony od kwoty powyżej limitu 1000 zł. Np. otrzymując choćby o 1 zł więcej (1001 zł) niż limit, podatek zapłacisz tylko od kwoty nadwyżki, nie od całości.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

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Źródło: INFOR
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