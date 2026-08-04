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Program SAM 2026 – kto może otrzymać dofinansowanie do samochodu z PFRON i na jakich zasadach?

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04 sierpnia 2026, 17:37
Anna Gnioska
Anna Gnioska
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego

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Osoby z niepełnosprawnościami, które planują ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON, powinny zwrócić uwagę na obowiązujące obecnie zasady programu SAM. Od 1 lipca 2026 r. zmieniła się bowiem m.in. procedura składania i oceny wniosków. Wyjaśniamy, kto może otrzymać wsparcie, jakie warunki trzeba spełnić i na co zwrócić uwagę przed złożeniem wniosku.

Program SAM – na czym polega?

Program "Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mobilność osób z niepełnosprawnością" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma zwiększać samodzielność osób z najcięższymi niepełnosprawnościami poprzez dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osoby pozostającej na wózku inwalidzkim. Wsparcie może zostać przeznaczone zarówno na zakup nowego, jak i używanego pojazdu, pod warunkiem że spełnia on wymagania określone w programie i umożliwia podróżowanie bez konieczności przesiadania się z wózka na fotel samochodowy.

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Co zmieniło się od 1 lipca 2026 r.?

Najważniejsze zmiany wynikają z nowej wersji dokumentu programowego zatwierdzonej przez Zarząd PFRON i obowiązującej od 1 lipca 2026 r. Obejmują one przede wszystkim:

  • uproszczenie procedury składania wniosków,
  • zmianę zasad punktacji i oceny wniosków,
  • większe premiowanie osób, które bez wsparcia nie mają realnej możliwości samodzielnego przemieszczania się,
  • odejście od dwóch corocznych naborów na rzecz jednego naboru organizowanego w roku (z wyjątkiem 2026 r., w którym – ze względu na wcześniejszą marcową turę – przewidziano jeszcze dodatkowy nabór we wrześniu),
  • doprecyzowanie zasad zawierania umów i rozliczania dofinansowania.

Jedną z najważniejszych zmian jest nowa organizacja naborów. Od kolejnych edycji programu PFRON będzie prowadził jeden nabór wniosków w ciągu roku. Wyjątkowo w 2026 r., z uwagi na marcowy nabór przeprowadzony według dotychczasowych zasad, drugi nabór odbędzie się jeszcze we wrześniu. Wnioski będzie można składać od 1 do 18 września 2026 r. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Program jest skierowany do osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które:

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  • nie są w stanie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego,
  • nie mogą samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu,
  • potrzebują pojazdu umożliwiającego podróżowanie bez opuszczania wózka.
Ważne

Program obejmuje zarówno osoby będące kierowcami, jak i pasażerami. Szczegółowe warunki udziału określa dokument programowy PFRON.

Łatwiejsza ocena wniosków

PFRON zmodyfikował również system oceny wniosków. Nowe rozwiązania mają ograniczyć liczbę dokumentów wymaganych od wnioskodawców oraz ujednolicić sposób przyznawania punktów. Zmieniono także kryteria premiujące osoby, które od dłuższego czasu oczekują na możliwość uzyskania wsparcia oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji związanej z mobilnością.

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O czym trzeba pamiętać po otrzymaniu dofinansowania?

Beneficjent programu jest zobowiązany do użytkowania samochodu przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania. Sprzedaż pojazdu przed upływem tego okresu może skutkować obowiązkiem zwrotu całości lub części otrzymanego wsparcia. Wysokość zwrotu zależy od czasu, jaki upłynął od zakupu samochodu. Szczegółowe zasady określa dokument programowy PFRON.

Ważne

Wnioski składa się elektronicznie

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu, wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa oraz informacje dotyczące planowanego zakupu pojazdu.

Podstawa prawna

art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 884)

Program PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mobilność osób z niepełnosprawnością”, przyjęty uchwałą Zarządu PFRON, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2026 r.

„Procedury realizacji programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mobilność osób z niepełnosprawnością”

„Zasady dotyczące wyboru wniosków o dofinansowanie” obowiązujący od 1 lipca 2026 r.

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Źródło: INFOR
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