Czy senior musi mieć aplikację, by skorzystać z bonu senioralnego 2026? Nowe świadczenie ma objąć osoby po 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie i zapewniać pomoc opiekuńczą w miejscu zamieszkania, a nie wypłatę pieniędzy. Gotowe aplikacje do obsługi bonu już istnieją, ale są tworzone głównie dla gmin i podmiotów, które będą organizować usługi.

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Ważne Czego się dowiesz z tego tekstu? Skrót Senior nie musi instalować żadnej aplikacji, żeby skorzystać z bonu senioralnego.

Bon ma być przeznaczony dla osób 65+ z dochodem do 3410 zł miesięcznie.

To nie będzie gotówka do ręki, tylko usługi opiekuńcze w domu seniora.

Ustawa jeszcze nie obowiązuje – czeka na podpis prezydenta.

Bon senioralny 2026: Czy senior musi mieć aplikację do bonu senioralnego?

Krótka odpowiedź brzmi: nie. Senior nie będzie musiał pobierać aplikacji, zakładać konta ani obsługiwać smartfona, żeby dostać wsparcie. Z punktu widzenia starszej osoby najważniejsze mają być kryteria ustawowe, wniosek i decyzja gminy.

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Aplikacje, o których dziś mówi się przy bonie senioralnym, są przygotowywane przede wszystkim dla samorządów i firm lub organizacji, które mają świadczyć usługi opiekuńcze. Mają pomagać w planowaniu wizyt, rozliczaniu godzin pracy, monitorowaniu jakości usług czy raportowaniu wykonanych zadań. Jednym z takich gotowych rozwiązań jest SeniorApp, ale nie oznacza to, że senior musi z niego korzystać osobiście.

Ważne Aplikacja może być narzędziem dla gminy, ale nie jest obowiązkowym narzędziem dla seniora.

Bon senioralny 2026 – dla kogo, ile i od kiedy?

To najważniejsze pytania, które dziś zadają seniorzy i ich rodziny.

Dla kogo? Dla osób, które mają co najmniej 65 lat i średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy do 3410 zł.

Dla osób, które mają co najmniej i średni miesięczny z ostatnich 3 miesięcy Ile? To nie będzie gotówka, lecz konkretne usługi opiekuńcze dopasowane do potrzeb.

To nie będzie gotówka, lecz konkretne dopasowane do potrzeb. Gdzie? W miejscu zamieszkania seniora.

W miejscu zamieszkania seniora. Od kiedy? Po zakończeniu procesu legislacyjnego i wejściu w życie przepisów – ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta.

Ważne Ważne jest też to, że próg 3410 zł nie jest przypadkowy. To trzykrotność kryterium pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej. Kwota ma być waloryzowana razem ze wzrostem emerytur i rent.

Bon senioralny 2026: Kto dostanie bon senioralny? Prosty przykład

Zasady mają być dość proste. Trzeba spełnić dwa warunki jednocześnie:

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mieć minimum 65 lat ,

, mieć średni miesięczny dochód za ostatnie 3 miesiące nie wyższy niż 3410 zł.

Przykłady? Proszę bardzo:

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Przykład A) Pani Maria, 68 lat, emerytura 2800 zł – mieści się w limicie, więc będzie mogła ubiegać się o wsparcie. B) Pan Jan, 70 lat, emerytura 3600 zł – przekracza próg i bonu nie dostanie.

Ważne To ważne, bo w praktyce nawet niewielkie przekroczenie limitu może zamknąć drogę do świadczenia.

Na co można przeznaczyć bon senioralny?

Bon senioralny ma finansować usługi, które pomagają starszej osobie normalnie funkcjonować u siebie w domu. To właśnie ma być jego największa zaleta. Nie chodzi o przeniesienie seniora do placówki, ale o wsparcie tam, gdzie mieszka. Zakres pomocy może obejmować m.in.:

pomoc przy myciu, ubieraniu i jedzeniu,

czynności higieniczne i pielęgnacyjne,

zakupy i przygotowanie posiłków,

sprzątanie i zmianę pościeli,

pomoc w dotarciu do lekarza albo towarzyszenie podczas wizyty,

wsparcie w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem.

Ważne Bon senioralny to świadczenie niepieniężne. Senior nie dostanie przelewu na konto ani gotówki do ręki. Zamiast tego gmina ma zorganizować konkretne usługi.

Bon senioralny 2026: Które gminy uruchomią bon senioralny najpierw?

Według założeń pierwszeństwo mają dostać te gminy, które są dziś tzw. białymi plamami na mapie usług opiekuńczych. Chodzi o miejsca, gdzie pomocą objętych jest nie więcej niż 10 osób. Skala braków jest duża. Z danych przywoływanych przez Fundację SeniorApp wynika, że:

średnio co 10. gmina w Polsce w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych,

w Polsce w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, około 1/3 pozostałych zapewnia wsparcie tylko pojedynczym osobom.

Według tych szacunków po wejściu ustawy w życie około 40 proc. gmin mogłoby rozpocząć realizację bonu senioralnego.

Bon senioralny 2026: Co warto zrobić już teraz?

Jeśli jesteś seniorem albo opiekujesz się starszą osobą, warto już teraz przygotować się praktycznie, zamiast czekać na ostatnią chwilę. Najlepiej:

sprawdzić, czy spełniony jest warunek 65+,

policzyć średni dochód z ostatnich 3 miesięcy,

przygotować decyzję emerytalną albo dokumenty z ZUS,

śledzić komunikaty swojej gminy o naborze wniosków.

Ważne Jeśli z kolei pracujesz w pomocy społecznej/gminie, kluczowe będzie zorganizowanie procedur oceny potrzeb seniora i sposobu obsługi usług – niezależnie od tego, czy gmina wybierze własne rozwiązanie, czy gotową platformę z rynku.

Najczęstsze pytania o bon senioralny i aplikację (FAQ)

Czy senior musi mieć aplikację do bonu senioralnego?

Nie. Senior nie musi nic instalować. Aplikacje mają służyć głównie gminom i podmiotom realizującym usługi.

Czy bon senioralny to pieniądze na rękę?

Nie. To świadczenie niepieniężne. Zamiast gotówki senior ma dostać konkretne usługi opiekuńcze.

Kto będzie decydował o zakresie pomocy?

Gmina – na podstawie oceny potrzeb danej osoby.

Czy bon senioralny przysługuje każdemu po 65. roku życia?

Nie. Trzeba jeszcze spełnić warunek dochodowy: średnio do 3410 zł miesięcznie z ostatnich 3 miesięcy.

Co jeśli dochód wynosi 3450 zł?

Taki senior przekracza limit i nie dostanie bonu, chyba że po waloryzacji próg wzrośnie.

Czy bon można łączyć z innymi formami pomocy?

Tak, ma to być dodatkowe wsparcie, a nie zamiennik wszystkich innych świadczeń.

Kiedy bon senioralny zacznie obowiązywać?

Na dziś ustawa nie weszła jeszcze w życie. Czeka na podpis prezydenta.

Źródło: SeniorApp Sp. z o. o., Fundacja SeniorApp