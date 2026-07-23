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Kwota wolna od podatku dwukrotnie większa? Padła nowa deklaracja

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23 lipca 2026, 10:44
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Kwota wolna od podatku dwukrotnie większa? Padła nowa deklaracja
Kwota wolna od podatku dwukrotnie większa? Padła nowa deklaracja
Shutterstock

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Koalicja Obywatelska podtrzymuje zapowiedź podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Senator Grzegorz Schetyna zadeklarował, że zmiana zostanie wprowadzona jeszcze przed końcem obecnej kadencji, choć – ze względu na sytuację budżetu – ma zostać rozłożona na kilka etapów.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku

W 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska przedstawiła swój program wyborczy „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. Jednym z punktów przedstawionych w programie było „podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów”.

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Schetyna: Przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie

Schetyna pytany w czwartek w Radiu Zet, czy jest zielone światło premiera Donalda Tuska na podniesienie kwoty wolnej od podatku, odparł: „Tak wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem, przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie”. - Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak - zaznaczył senator.

Jego zdaniem KO nie wygra następnych wyborów, jeśli nie będzie „realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań i obietnic wyborczych jak ta”. - My musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych - powiedział.

„Nie musi to być od razu 60 tys. zł”

Dopytywany, jak ma przebiegać realizacja tego zobowiązania, senator stwierdził, że „nie musi to być od razu 60 tys. zł”. - Wydaje mi się, że w związku z sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków - podkreślił.

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Kosiniak-Kamysz: Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku

O podwyższeniu kwoty wolnej od podatku mówił też w środę na antenie TVN 24 szef PSL, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister (finansów i gospodarki) Andrzej Domański - powiedział Kosiniak-Kamysz. „My (PSL - PAP) jako rzetelny koalicjant czekamy na jego przemyślaną, dobrą ofertę” - dodał.

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Minister Domański tłumaczył w ub. roku, że „w 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna”. Podkreślał jednocześnie, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad możliwością wprowadzenia tego rozwiązania. Przypomniał, że koszt podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł z obecnych 30 tys. zł to 54 mld zł.

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Źródło: PAP
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