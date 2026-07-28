Podatki i opłaty idą w górę. Oto lista nowych stawek po podwyżce. Czeka nas kolejne bolesne zaciskanie pasa

To nie jest dobra wiadomość naszych portfeli. Znowu trzeba będzie zaciskać pasa. Już wiadomo, że w 2027 roku opłaty i podatki lokalne pójdą w górę. Dlaczego? Bo zgodnie z obowiązującymi przepisami ich stawki są corocznie są korygowane o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze roku. Wskaźnik wynosi 2,7 procent. O ile więcej po tych zmianach zapłacimy za mieszkanie, psa czy biuro? Są już dokładne wyliczenia.

rozwiń >

Coroczna podwyżka podatków i opłat lokalnych będzie w 2027 roku znacznie mniej odczuwalna niż jeszcze kilka lat temu. Wszystko dlatego, że maksymalne stawki są waloryzowane o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze, a ten wyniósł w tym roku 2,7 procent. To oznacza wzrost na poziomie zbliżonym do tego z 2025 roku i zdecydowanie niższym niż po rekordowej inflacji z lat 2022–2023.

REKLAMA

REKLAMA

Mniejsze podwyżki podatków lokalnych w 2027 roku

Obowiązujące przepisy przewidują, że maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych są każdego roku podnoszone zgodnie z inflacją odnotowaną w pierwszym półroczu. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Minister Finansów publikuje obwieszczenie określające najwyższe dopuszczalne stawki na kolejny rok.

W tym roku wskaźnik inflacji wyniósł 2,7 procent. Oznacza to, że podwyżki będą wyraźnie niższe niż te, z którymi właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy musieli mierzyć się po gwałtownym wzroście cen w latach 2022–2023. Dla porównania, w tamtym okresie łączny wzrost maksymalnych stawek sięgnął niemal 30 procent.

Choć na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego można już oszacować przyszłe stawki, ostateczne wartości poznamy dopiero po opublikowaniu obwieszczenia Ministra Finansów.

REKLAMA

– W roku 2025 stawki podatku od posiadania nieruchomości mieszkalnych wzrosły o 0,04 zł, w 2026 o 0,06 zł, a w 2027 roku wzrosną maksymalnie o 3 grosze na każdy metr kwadratowy – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt. – Natomiast dla budynków związanych z działalnością gospodarczą w 2027 roku wzrosną maksymalnie o 0,96 zł za każdy metr kwadratowy. Po tej korekcie nowe stawki maksymalne podatku w 2027 roku wyniosą odpowiednio 1,28 zł i 36,49 zł za każdy metr kwadratowy – dodaje ekspert.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższe będą także inne opłaty lokalne

Zmiany nie obejmą wyłącznie podatku od nieruchomości. Waloryzacja wpłynie również na inne opłaty ustalane przez samorządy.

Przykładowo maksymalna opłata od posiadania psa może wzrosnąć z obecnych 186,29 zł do 191,32 zł, czyli o ponad 5 zł. Więcej zapłacą również osoby wypoczywające w miejscowościach uzdrowiskowych. Maksymalna opłata uzdrowiskowa wzrośnie z 4,89 zł do 5,02 zł za każdą dobę pobytu.

Samorządy nie muszą stosować maksymalnych stawek

Warto pamiętać, że obwieszczenie Ministra Finansów określa jedynie górne limity podatków i opłat lokalnych. To rady gmin i miast podejmują ostateczną decyzję, jakie stawki będą obowiązywały na ich terenie.

W wielu dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Gdańsk, samorządy od lat stosują maksymalne dopuszczalne stawki. Są jednak gminy, które pozostawiają podatki na niższym poziomie, dlatego rzeczywiste obciążenia mieszkańców i przedsiębiorców mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności.

Pełna lista podatków lokalnych na rok 2027

Podatek od gruntów:

● Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od kategorii ewidencji gruntów i budynków: 1,49 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

● Dla gruntów położonych nad powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jeziorami i zbiornikami sztucznymi: 7,34 zł za każdy hektar powierzchni.

● Pozostałe, w tym przeznaczone na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,79 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

● Niezabudowane gruntów objętych obszarem rewitalizacji, zgodnie z przepisami: 4,85 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

● Mieszkalnych: 1,28 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

● Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych do celów gospodarczych: 36,49 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

● Wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 17,09 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

● Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, zajmowanych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 7,47 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

● Pozostałych, w tym zajmowanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 12,32 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

● od 3,5 tony do 5,5 tony: 1293,08 zł,

● powyżej 5,5 tony do 9 ton: 2157,13 zł,

● powyżej 9 ton: 2588,53 zł,

● powyżej 12 ton: 4939,56 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do poniżej 12 ton: 3019,90 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

● do 36 ton: 3817,94 zł,

● powyżej 36 ton: 4939,56 zł.

W przypadku przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 2588,53 zł. Do 36 ton 3019,90 zł, a powyżej 3817,94 zł.

Posiadacze autobusów zapłacą podatek w zależności od liczby miejsc, nie licząc kierowcy:

● mniejszej niż 22 miejsca: 3056,57 zł

● równej lub większej niż 22 miejsca: 3864,32 zł

Opłaty lokalne

Opłaty lokalne również wzrosną o wskaźnik 2,7% i wyniosą w 2027 roku odpowiednio:

● opłata targowa (dzienna): 1208,44 zł

● opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (dzienna): 3,55 zł

● opłata miejscowa w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej: 5,02 zł

● opłata uzdrowiskowa: 6,85 zł

● od posiadania psa: 191,32 zł

● opłata reklamowa (stała): 3,99 zł

● opłata reklamowa (zmienna): 0,37 zł.