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Szokująca zmiana w wypłatach rent i emerytur. Decyzja w tej sprawie już została podjęta

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26 lipca 2026, 19:01
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
zmiana w wypłacie emerytur
zmiana w wypłacie emerytur
Shutterstock
Shutterstock

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Przez lata dla wielu seniorów dzień wypłaty emerytury oznaczał jedno – wizytę listonosza z gotówką. Ten model może jednak przejść do historii. Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje, aby w przyszłości wszystkie emerytury i renty trafiały wyłącznie na konta bankowe. Urzędnicy przekonują, że pozwoli to zaoszczędzić miliony złotych, ale pomysł budzi sprzeciw. Głos w sprawie zabrało już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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ZUS chce przyspieszyć cyfrową rewolucję wśród seniorów

Od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych konsekwentnie zachęca emerytów do korzystania z rachunków bankowych. Część seniorów pozostaje jednak wierna tradycyjnym rozwiązaniom i woli odbierać świadczenia dostarczane przez listonosza.

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Teraz ZUS chce pójść o krok dalej. Jak informuje „Rynek Zdrowia”, instytucja analizuje możliwość całkowitego odejścia od przekazów pocztowych i przejścia wyłącznie na bezgotówkowy system wypłat emerytur oraz rent.

Propozycja pojawiła się przy okazji uwag zgłoszonych do projektu ustawy dotyczącej zniesienia obowiązku składania zaświadczeń o osiąganych przychodach między innymi przez wcześniejszych emerytów i rencistów.

ZUS zwraca uwagę, że większość świadczeniobiorców już dziś korzysta z przelewów bankowych, a liczba takich osób systematycznie rośnie. Obecnie aż 81,8 proc. wszystkich świadczeń trafia bezpośrednio na rachunki bankowe.

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Emerytura tylko na konto? Tak miałby działać nowy system

W praktyce proponowane rozwiązanie oznaczałoby, że ci, którzy otrzymują dziś emerytury i renty za pośrednictwem listonosza musieliby mieć rachunek bankowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekonuje, że zmiana przyniosłaby wymierne korzyści finansowe.

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Jak podkreślono w zgłoszonych uwagach, „proponowana zmiana umożliwiłaby Zakładowi dokonywanie płatności wyłącznie w postaci bezgotówkowej, na rachunek bankowy. Oszczędności powstałe w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian mogłyby zostać przeznaczone na modyfikację systemu teleinformatycznego ZUS w module zapewniającym obsługę emerytów i rencistów”.

Różnica w kosztach jest ogromna

Jednym z najważniejszych argumentów ZUS są pieniądze. Urzędnicy wskazują, że obsługa przelewów bankowych jest nieporównywalnie tańsza niż dostarczanie gotówki przez operatora pocztowego. Według przedstawionych wyliczeń koszt pojedynczego przelewu bankowego wynosi około 9 groszy. Tymczasem realizacja jednego przekazu pocztowego kosztuje niemal 20 zł.

Przy milionach świadczeń wypłacanych każdego miesiąca oznacza to bardzo duże obciążenie dla systemu. Zdaniem ZUS ograniczenie wypłat gotówkowych pozwoliłoby przeznaczyć zaoszczędzone środki na dalszą modernizację instytucji.

Ministerstwo mówi „nie” tej propozycji

Pomysł nie zyskał jednak poparcia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort zwrócił uwagę, że propozycja wykracza poza zakres przygotowywanego projektu ustawy i nie powinna być obecnie procedowana w ramach tych przepisów.

Nie oznacza to jednak końca dyskusji. Temat wywołuje coraz większe emocje zarówno wśród ekspertów, jak i samych seniorów.

Seniorzy są podzieleni. Jedni chcą zmian, inni bronią gotówki

Zwolennicy odejścia od przekazów pocztowych podkreślają przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i wygody. Wskazują między innymi na ryzyko napadów na listonoszy oraz problemy związane z przewożeniem dużych kwot pieniędzy. Ich zdaniem przelewy bankowe są szybsze, tańsze i bezpieczniejsze, a coraz więcej seniorów i tak korzysta już z bankowości elektronicznej.

Przeciwnicy takiego rozwiązania zwracają jednak uwagę, że obowiązek posiadania konta bankowego byłby zbyt daleko idącą ingerencją w swobodę obywateli. Przypominają, że korzystanie z rachunku bankowego powinno pozostać indywidualnym wyborem, podobnie jak używanie telefonu komórkowego czy bankowości internetowej. Podnoszą również argument, że część starszych osób nadal nie czuje się pewnie w świecie cyfrowych usług i może mieć trudności z obsługą konta.

Jeśli zmiany wejdą w życie, nie stanie się to szybko

Na razie nie ma powodów do niepokoju. Propozycja znajduje się na bardzo wczesnym etapie prac i nie powstał jeszcze odrębny projekt ustawy dotyczący likwidacji przekazów pocztowych. Temat pojawił się przy okazji przepisów, które mają wejść w życie w 2027 roku. Jeśli rozwiązanie zostałoby ostatecznie przyjęte, właśnie wtedy mogłoby zacząć obowiązywać.

Według pojawiających się informacji nowe zasady mogłyby początkowo dotyczyć przede wszystkim osób, którym świadczenia będą dopiero przyznawane, a cały proces byłby wprowadzany stopniowo.

Na razie emeryci nadal mogą sami zdecydować, czy wolą, aby świadczenie trafiało na konto bankowe, czy też zostało dostarczone przez listonosza.

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Źródło: INFOR
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