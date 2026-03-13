Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wsparcie finansowe dla osób bez pracy. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować. O wielu z nich nawet nie wiedziałeś

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować. O wielu z nich nawet nie wiedziałeś

13 marca 2026, 16:10
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Zasiłek dla bezrobotnych 2026
Wsparcie finansowe dla osób bez pracy. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować. O wielu z nich nawet nie wiedziałeś
Osoby bezrobotne, czy to z własnej woli, czy w wyniku zwolnienia, mogą liczyć na wsparcie państwa. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy uprawnia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a także innych świadczeń. Jakich?  Oto szczegóły. 

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy pamiętać, że dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zasiłek, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym utratę źródła dochodu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W marcu 2026 roku wysokość zasiłku zależy od stażu pracy oraz okresu pobierania świadczenia. Od czerwca 2025 roku obowiązuje jednolita kwota bazowa dla osób ze stażem od 5 do 20 lat, która wynosi 1721,90 zł brutto w pierwszych 90 dniach oraz 1352,20 zł brutto w kolejnych miesiącach. Osoby ze stażem powyżej 20 lat otrzymują 120 proc. tej kwoty (ok. 2066,28 zł brutto na start i ok. 1622,64 zł brutto później). Kwoty te będą obowiązywać do końca maja 2026 roku, kiedy to nastąpi kolejna coroczna waloryzacja. Świadczenie przyznaje powiatowy urząd pracy po udokumentowaniu co najmniej 365 dni ubezpieczenia w ostatnich 18 miesiącach.

Dodatek aktywizacyjny

Po uzyskaniu prawa do zasiłku istnieje możliwość otrzymania dodatku aktywizacyjnego. Przysługuje on osobom, które podejmą zatrudnienie z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez urząd pracy (jeśli pensja jest niższa od minimalnej). Obecnie dodatek ten wynosi do 50 proc. zasiłku podstawowego, czyli maksymalnie około 860,95 zł brutto miesięcznie. Jest on wypłacany przez połowę czasu, na jaki przyznany byłby zasiłek.

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe)

Świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla osób opiekujących się dziećmi, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego (np. bezrobotni, studenci). Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł netto miesięcznie i jest niezależna od dochodu. Okres pobierania wynosi standardowo 52 tygodnie przy jednym dziecku.

Zasiłek przedemerytalny - nowa kwota od 1 marca 2026

Zasiłek przedemerytalny wspiera osoby, które utraciły pracę krótko przed emeryturą (kobiety powyżej 56. roku życia i mężczyźni powyżej 61. roku życia). Od 1 marca 2026 roku, po corocznej waloryzacji, wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 2013,10 zł brutto (wzrost z kwoty 1893,41 zł obowiązującej w poprzednim roku). Warunkiem jego otrzymania jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy oraz wcześniejsze pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

Inne formy wsparcia w 2026 roku

Oprócz powyższych świadczeń, bezrobotni mogą ubiegać się o:

  • Bon na zasiedlenie: do 12 000 zł na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem pracy w innym mieście.
  • Stypendium stażowe: ok. 2755,04 zł brutto miesięcznie w trakcie odbywania stażu z urzędu pracy.
  • Dotację na otwarcie firmy: bezzwrotne środki, które w 2026 roku często przekraczają 50 000 zł, zależnie od budżetu konkretnego urzędu.
  • Wsparcie z pomocy społecznej: zasiłek okresowy przyznawany przy dochodzie poniżej 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie.

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy. I nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków, o które możesz wnioskować - podsumowanie

Oprócz standardowego zasiłku, osoby bezrobotne mogą liczyć na szereg innych form wsparcia, których kwoty są regularnie waloryzowane. Kluczowym instrumentem jest bon na zasiedlenie, który w 2026 roku może wynieść nawet 12 000 zł (maksymalnie do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Osoby z dziećmi lub opiekujące się osobami zależnymi mogą wnioskować o refundację kosztów opieki, co pozwala na sfinansowanie żłobka lub przedszkola po znalezieniu zatrudnienia. Jeśli decydujesz się na podnoszenie kwalifikacji, przysługuje Ci stypendium stażowe, które od czerwca 2025 roku wynosi ok. 2755,04 zł brutto miesięcznie (160 proc. zasiłku podstawowego). Dla osób z pomysłem na własny biznes najważniejszym wsparciem jest jednorazowa dotacja na podjęcie działalności gospodarczej - jej maksymalna kwota zależy od konkretnego urzędu, ale często sięga od ok. 45 000 zł do nawet ponad 52 000 zł. Warto również pamiętać o dodatku aktywizacyjnym, który otrzymasz, jeśli samodzielnie znajdziesz pracę przed upływem okresu pobierania zasiłku; wynosi on obecnie do ok. 860 zł miesięcznie (połowa zasiłku podstawowego). Uzupełnieniem tych rozwiązań są świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłek celowy na zakup leków czy żywności oraz zasiłek okresowy, przyznawany osobom spełniającym kryteria dochodowe (od 2025 roku próg dla osoby samotnej to 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł).

Źródło: INFOR
