Emerytury i renty 2025 r. Formularz EPD-21. Kiedy złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował we wtorek, że wraz z PIT-ami wysłał do emerytów i rencistów wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł. Chodzi o formularz EPD-21. Zakład szacuje, że skorzystać będzie mogło ok. 460 tys. świadczeniobiorców.