Ile weźmiesz czternastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia

Ile weźmiesz czternastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia

27 października 2025, 17:05
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Ile weźmiesz czternastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia
Nie jest jeszcze wiadome oficjalnie, ile dokładnie wyniesie czternastka w 2026 roku, ale na podstawie już dostępnych danych gospodarczych z GUS oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, można oszacować z wysoką dokładnością tę kwotę świadczenia. Dowiedz się już teraz, ile wyniesie nowa czternastka w 2026. W artykule znajdziesz szczegółowe obliczenia oparte o dotychczas dostępne dane ekonomiczne.

Ile wynosiła czternastka w 2025 roku?

To, ile wynosiła czternasta emerytura w 2025 roku, jest podstawą do wyliczenia jej wysokości w przyszłym roku. Trzeba wiedzieć, że czternastka wynosi dokładnie tyle, ile trzynastka, a ta wynosi tyle samo, ile emerytura minimalna. Stawka emerytury minimalnej w 2025 roku wynosiła 1.878,91 zł, już z uwzględnieniem marcowej waloryzacji. W przyszłym roku emerytury ponownie ulegną waloryzacji. Zwaloryzowana zostanie też stawka czternastej emerytury i emerytury minimalnej.

Jaka będzie waloryzacja emerytur w marcu 2026? Czy da się to już przewidzieć?

Z dużym stopniem dokładności możliwe jest już teraz oszacowanie, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku. Jest ona bowiem dokonywana rokrocznie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur, który określa o ile procent wzrosną świadczenia emerytalne. Ustala się go na podstawie danych gospodarczych i ekonomicznych, w szczególności gromadzonych przez GUS, które za większość roku 2025 są już znane. Celem waloryzacji jest utrzymanie pobierającym emerytury podobnej siły nabywczej przyznanego świadczenia. Ma ona zmniejszać skutki inflacji dla portfeli seniorów.

Wskaźnik waloryzacji emerytur

Wskaźnik ten opiera się na dwóch podstawowych informacjach. Pierwsza to dane gospodarcze wyrażone wskaźnikiem inflacji, czyli średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy. Wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa GUS. Termin jego publikacji za rok poprzedni upływa z dniem 31 stycznia roku następnego. Zatem ostateczna jego wysokość za 2025 r. będzie znana do końca stycznia 2026 r. Kolejnym czynnikiem, który uwzględnia wskaźnik waloryzacji emerytur to dane z rynku pracy, a konkretnie realny wzrost wynagrodzeń. Co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń (uwaga – tylko samego wzrostu, a nie 20% poziomu wynagrodzeń) uwzględnia się do wskaźnika waloryzacji. Założenie u tego rozwiązania jest takie, aby wzrost wysokości emerytur uwzględniał samą inflację, ale także wzrost wynagrodzeń na rynku pracy. Ma to sprawić, aby emerytury rosły w tempie zbliżonym do rzeczywistej rynkowej sytuacji.

Co można wyczytać z obecnie znanych wskaźników GUS?

W oparciu o dane publikowane przez Prezesa GUS, za miesiące od stycznia do września 2025 włącznie, średnia ze wskaźników inflacyjnych liczonych rok do roku w tych miesiącach wyniosła 4%. Przy tym wskaźniki te z upływem roku malały z ok. 4% do ok. 3%. Przy zachowaniu podobnej tendencji można oczekiwać, że inflacja za cały rok 2025 wyniesie ok. 4%.

Warto wiedzieć, jak kształtowała się inflacja rok do roku, w poszczególnych miesiącach 2025 r., do września włącznie:

  • styczeń - 4,9%
  • luty - 4,9%
  • marzec - 4,9%
  • kwiecień - 4,3%
  • maj - 4%
  • czerwiec - 4,1%
  • lipiec - 3,1%
  • sierpień - 2,9%
  • wrzesień - 2,9%

To daje właśnie średnią jak dotychczas na poziomie 4% rok do roku.

Odnośnie do realnego wzrostu płac, szacuje się na podstawie już opublikowanych i znanych danych, w tym ogłaszanych przez Prezesa GUS, że w całym 2025 r. płace wzrosną o 8%. Przy tym realny wzrost płac uwzględnia spadek siły nabywczej wynagrodzeń poprzez inflację, zatem dla ustalenia realnego wzrostu płac w 2025 r., należy te 8% pomniejszyć o wskaźnik inflacji, to jest o 4%. Zatem realny wzrost płac w 2025 r. szacunkowo wyniesie ok. 4%. Ekonomiści szacują dokładniej, że spodziewany poziom realnego wzrostu płac to będzie 3,9%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8181,72 zł. Natomiast w 2025 roku ostatnie dane zostały podane przez Prezesa GUS za II kwartał, gdzie przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2025 r. wyniosło 8748,63 zł.

Ważne

Przepisy dają możliwość waloryzacji kwotowej emerytur (o co najmniej 250 zł), która przy niskich wskaźnikach makroekonomicznych dawałaby na pewno większy wzrost, jednak rząd nie decyduje się na jej zastosowanie, tłumacząc to złą sytuacją makroekonomiczną i budżetową. Waloryzacja nastąpi zatem w oparciu o opisane wyżej mechanizmy i wskaźniki procentowe. Dlatego też nie zdecydowano się na ustalenie wyższej wartości, niż 20% realnego wzrostu cen w waloryzacji emerytur, który jest najniższym możliwym poziomem.

Ile w takim razie wyniesie czternasta emerytura w 2026?

Mając na uwadze powyższe dane, wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku będzie stanowił sumę wskaźnika inflacji za 2025 r. oraz 20% realnego wzrostu płac. Ponieważ realny wzrost płac za 2025 r. ma wynieść 3,9%, to 20% z tego daje wartość 0,78%. Zatem szacunkowo emerytury w 2026 r. zostaną w marcu zwaloryzowane o 4,78% (4% inflacji + 0,78% części realnego wzrostu płac). Jak już wspomniano, czternastka wynosi tyle, ile trzynastka, a ta tyle, ile minimalna emerytura. Skoro zaś czternastka (a także trzynastka i minimalna emerytura) w 2025 r. wynosiła 1.878,91 zł, to czternastka w 2026 r. będzie tą kwotą powiększoną o 4,78%. Wynik tego działania daje kwotę 1.968,72 zł, to jest nową czternastkę obowiązującą w 2026 r. Kwota ta oczywiście stanowi świadczenie brutto, oraz może ulec nieznacznym wahaniom, w zależności od ostatecznych wartości inflacji oraz realnego wzrostu płac za 2025 r. Nie należy jednak się spodziewać odczuwalnych zmian.

Ważne

Szacunkowo z dużą dokładnością można określić, że czternasta emerytura będzie wynosiła w 2026 roku kwotę 1.968,72 zł brutto. Jednocześnie jest to kwota minimalnej emerytury po waloryzacji w 2026 r. Oznacza to, że czternastki oraz minimalne emerytury wzrosną w 2026 roku o ok. 90 zł brutto.

Co z wysokością trzynastki w 2026 roku?

Jak już wspomniano wyżej - wysokość trzynastej emerytury także jest możliwa do oszacowania w prosty sposób - z tego względu, że jest ona równa wysokości minimalnej emerytury, a czternasta równa wysokości trzynastki. To oznacza, że trzynastka w 2026 roku wyniesie 1.968,72 zł brutto, czyli tyle samo ile czternastka.

Ile ogółem więcej za trzynastkę i czternastkę w 2026 roku?

Jak wynika z powyższych szacunkowych, ale już dokładnych danych, ogółem sumując trzynastkę i czternastkę w 2026 r., emeryci pobierający obydwa świadczenia otrzymają 180 zł brutto więcej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1631)

Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić
Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić
Będzie trzynastka dla nowej szerokiej grupy pracowników - ale dopiero po 2026, trzeba poczekać do 2027
Będzie trzynastka dla nowej szerokiej grupy pracowników - ale dopiero po 2026, trzeba poczekać do 2027
Dodatek dopełniający - co to za świadczenie, dla kogo, ile można dostać?
Dodatek dopełniający - co to za świadczenie, dla kogo, ile można dostać?
Źródło: INFOR
