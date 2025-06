Rodzice, nie przegapcie terminu! Wniosek o 800 plus do końca czerwca – inaczej stracicie pieniądze!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: rodzice, którzy chcą otrzymać pełne świadczenie 800 plus za czerwiec, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca. Ci, którzy zdążą, otrzymają wyrównanie za ten miesiąc. Spóźnienie oznacza stratę – nie będzie możliwości otrzymania pieniędzy za okres wsteczny. To ostatni moment, by zagwarantować sobie pełne świadczenie!

Według danych przekazanych przez ZUS, do tej pory opiekunowie złożyli wnioski o świadczenie 800 plus dla niemal 7 milionów dzieci. Łączna kwota wypłat już przekroczyła 5 miliardów złotych, a kolejne przelewy są systematycznie realizowane. Oznacza to, że większość rodzin skorzystała już z programu i otrzymała pieniądze również za czerwiec – pierwszy miesiąc nowego okresu świadczeniowego.

Nie złożyłeś jeszcze wniosku? Masz czas tylko do końca czerwca

Dla tych rodziców, którzy zapomnieli o formalnościach lub odkładali złożenie wniosku na później, to ostatni moment, by nie stracić pieniędzy. Jak podkreśla ZUS, tylko osoby, które zdążą złożyć wniosek do 30 czerwca, mają prawo do wyrównania świadczenia za czerwiec. Po tym terminie, nawet jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca jego złożenia, bez możliwości uzyskania zaległych środków.

Warto pamiętać, że ZUS ma czas na wypłatę świadczenia za czerwiec aż do sierpnia. Jednak, jak zaznaczają przedstawiciele Zakładu, większość spraw rozpatrywana jest znacznie szybciej. Problemy pojawiają się głównie przy wnioskach z błędami – te wymagają dodatkowych wyjaśnień i powodują opóźnienia.

Tylko wnioski elektroniczne – bez papierów, bez wizyt w urzędzie

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS nie przyjmuje formularzy papierowych. To duże ułatwienie – formalności można załatwić z domu, przez komputer lub telefon. Do wyboru są następujące kanały:

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) ,

, portal Emp@tia ,

, bankowość elektroniczna ,

, darmowa aplikacja mobilna mZUS.

Świadczenie wypłacane jest również wyłącznie bezgotówkowo – trafia bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez świadczeniobiorcę.

Dla kogo 800 plus? Program obejmuje wszystkie dzieci – z jednym wyjątkiem

Program 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. To jedno z najważniejszych i najpopularniejszych świadczeń socjalnych w Polsce, mające na celu wsparcie rodzin w codziennych wydatkach związanych z wychowaniem dzieci.

Od czerwca 2025 roku obowiązuje jednak istotny wyjątek, dotyczący obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z wojną. Zgodnie z nowymi przepisami, uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie 800 plus tylko na te dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. W przypadku młodszych dzieci – które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym – ten warunek nie obowiązuje.

ZUS przypomina – nie zwlekaj, złóż wniosek już dziś!

„Kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła już 5 miliardów złotych. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty” – zaznacza Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS. Oznacza to, że system działa sprawnie, a rodziny mogą liczyć na terminowe przelewy – jeśli tylko dopełnią obowiązku i złożą wniosek na czas.

Wniosek można wypełnić w zaledwie kilka minut. To niewielki wysiłek w zamian za 800 zł miesięcznie, które może realnie odciążyć domowy budżet. Przypominamy – jeśli nie złożysz wniosku do 30 czerwca, stracisz pieniądze za czerwiec. Tych środków nie będzie można odzyskać później.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Złóż wniosek o 800 plus już teraz, żeby nie stracić ani złotówki. Czas upływa – 30 czerwca to nieprzekraczalny termin!