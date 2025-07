Masz taką emeryturę? ZUS wypłaci Ci 500 zł ekstra. I będzie wypłacał Ci te pieniądze do końca życia

Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia. Jakie nowe dodatki do emerytury z ZUS dla seniorów w 2025 roku?

W 2025 roku seniorzy mogą liczyć na wyższe dodatki do emerytur – choć nie pojawiły się nowe świadczenia, to obowiązujące zostały zwaloryzowane. Sprawdź, ile dokładnie wynoszą nowe dodatki i w jakim wieku przysługują – po 65., 70. roku życia i później. Czy trzeba składać wniosek, żeby dostać dodatek do emerytury?