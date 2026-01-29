Osoby po 60. roku życia dostaną 6 tys. zł od ZUS na prąd i ogrzewanie? Dla kogo nowa dopłata?

Będzie dopłata dla Polaków po 60. roku życia do prądu i ogrzewania? Rząd planuje takie wsparcie finansowe. Ma ono pomóc seniorom poradzić sobie z rosnącymi rachunkami. W ramach planowanej dopłaty niektórzy mogą liczyć na nawet 6000 zł dodatkowego wsparcia. Kto i ile otrzyma? Kiedy pieniądze pojawią się na kontach? Sprawdzamy, co już wiadomo.

Dla kogo 6 tys. zł dopłaty do prądu i ogrzewania?

Wsparcie finansowe, które ma trafić na konta seniorów, to inicjatywa rządu Donalda Tuska. Ma być ono elementem osłonowym dla seniorów i osób o niższych dochodach, w związku z przewidywanym wzrostem kosztów energii wynikającym z podatku ETS.

Co to jest ETS? To mechanizm Unii Europejskiej, który ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, takich jak CO2. Działa to tak, że ustala się limit emisji, a firmy emitujące CO2 muszą kupować uprawnienia na każdą tonę emisji, co powoduje, że emitowanie staje się droższe. Takie działanie ma skłonić przedsiębiorstwa i sektor energetyczny do ograniczenia spalania paliw kopalnych i inwestowania w czystsze technologie. To prosta droga do podwyżek cen prądu i ogrzewania.

Nowa dopłata ma odciążyć budżety seniorów w związku z rosnącymi kosztami utrzymania. Świadczenie będzie skierowane do osób w wieku emerytalnym, które spełniają określone kryteria dochodowe. Wypłaty dotyczą tych, którzy:

nie przekraczają miesięcznego dochodu w wysokości 2525 zł brutto na osobę.

na osobę. ukończyli: kobiety od 60. rok życia oraz mężczyźni od 65. roku życia.

rok życia oraz roku życia. zamieszkują w budynkach ogrzewanych indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych, tj. węgiel czy olej opałowy.

Ile wyniosą wypłaty na konta seniorów?

Wsparcie finansowe będzie wypłacane w formie przelewów przez 5 lat - 300 zł kwartalnie, rocznie 1200 zł, łącznie nawet 6000 zł dodatkowego wsparcia.

Kiedy pieniądze pojawią się na kontach seniorów?

Choć pierwotnie zakładano, że wypłaty rozpoczną się już w 2025 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostatecznie poinformowało, że nowy nabór nie ruszy nie wcześniej niż w 2027 roku.

W większości przypadków przelewy pojawią się na kontach raz na kwartał, w wysokości około 300 zł. Za ich realizację odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Czy trzeba składać wniosek?

Tak, ale wnioski będą przyjmowane dopiero od momentu ogłoszenia oficjalnego startu programu, planowanego na 2027 rok.