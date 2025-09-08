REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jaką emeryturę z ZUS dostanę po 15 latach pracy? Oto kwota

Jaką emeryturę z ZUS dostanę po 15 latach pracy? Oto kwota

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2025, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS pieniądze świadczenia emerytury renty emerytura
Jaką emeryturę z ZUS dostanę po 15 latach pracy? Oto kwota
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Okazuje się, że większość Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na świadczenie emerytalne od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Należy jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium wieku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem emerytury w wysokości minimalnej. Jaką emeryturę wypłaci ZUS po 15 latach pracy? Oto szczegóły.

Jaką emeryturę z ZUS dostanę po 15 latach pracy? Oto kwota

Aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury w wysokości 1878,91 zł brutto miesięcznie, konieczne jest spełnienie nie tylko warunku wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale także posiadanie odpowiedniego minimalnego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 20 lat udokumentowanych okresów składkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

REKLAMA

W przypadku, gdy 60-letnia kobieta lub 65-letni mężczyzna ma zaledwie 15 lat stażu pracy, przysługuje im prawo do świadczenia emerytalnego, jednak nie będzie ono gwarantowane w wysokości minimalnej. Wynika to z faktu, że nie spełnili warunku wymaganego stażu ubezpieczeniowego (20/25 lat) uprawniającego do dopłaty do wysokości minimalnej emerytury.

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od:

  • Sumy wszystkich zgromadzonych i zwaloryzowanych składek wpłaconych na indywidualne konto ubezpieczonego przez całe życie zawodowe.
  • Kapitału początkowego - dotyczy osób, które pracowały przed 1999 rokiem i jest to przeliczenie ich wcześniejszych okresów pracy na obecną wartość składek.
  • Środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS (jeśli osoba posiadała subkonto).
  • Średniego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę - suma zgromadzonych środków jest dzielona przez tę wartość, aby ustalić miesięczną wysokość świadczenia.

Do ogólnego stażu ubezpieczeniowego (choć nie wpływa to bezpośrednio na wysokość naliczanej emerytury z nowego systemu, a jedynie na prawo do minimalnej) wliczane są także okresy nauki, jednak tylko najdłuższy z nich i w zależności od rodzaju ukończonej szkoły (od 3 do 8 lat).

Dwie waloryzacje emerytur w Polsce

W systemie emerytalnym kluczowe są dwie coroczne waloryzacje: marcowa, która podnosi wartość wypłacanych już emerytur, oraz czerwcowa, która waloryzuje środki zgromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych, wpływając na przyszłe świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jaką emeryturę z ZUS dostanę po 15 latach pracy?

REKLAMA

Osoby z 15-letnim stażem pracy, zwłaszcza te, które przez ten okres zarabiały najniższą krajową lub niewiele więcej, nie mają zagwarantowanej minimalnej emerytury. Ich świadczenie jest obliczane wyłącznie na podstawie sumy zgromadzonych składek. Z uwagi na krótki staż i niskie zarobki, taka emerytura będzie znacząco niższa od minimalnej i nie zostanie do niej podniesiona. Szacuje się, że w przypadku 15 lat pracy na minimalnym wynagrodzeniu, emerytura może oscylować w granicach 500-700 złotych brutto miesięcznie, stanowiąc zaledwie około połowy obecnej minimalnej emerytury.

Podsumowując, wysokość przyszłej emerytury jest ściśle powiązana z poziomem zarobków i odprowadzanych składek. Aby jednak mieć pewność otrzymania świadczenia w wysokości co najmniej minimalnej, niezbędne jest spełnienie wymogu dotyczącego minimalnego stażu pracy wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Powiązane
3 757,82 zł miesięcznie dla obojga rodziców-seniorów, za to, że wychowali dzieci. Nowe świadczenie z ZUS w miejsce dotychczasowego, które „wprowadzało nierówność w prawach i obowiązkach rodziców dziecka”
3 757,82 zł miesięcznie dla obojga rodziców-seniorów, za to, że wychowali dzieci. Nowe świadczenie z ZUS w miejsce dotychczasowego, które „wprowadzało nierówność w prawach i obowiązkach rodziców dziecka”
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Kwota może zaskoczyć
Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS? Kwota może zaskoczyć
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
500 zł z ZUS co miesiąc dla rodzica jeżeli opiekuje się swoim małym dzieckiem w domu. Jak uzyskać?
08 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że świadczenie "Aktywnie w domu" to wsparcie finansowe wypłacane przez ZUS w wysokości 500 zł miesięcznie. Kwota ta jest taka sama, niezależnie od tego, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom oraz opiekunom faktycznym, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w domu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek.
Skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę? Jest nowy pomysł
08 wrz 2025

Rząd wycofał się z pomysłu płacenia chorobowego przez ZUS od początku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają ten ruch i proponują kolejne rozwiązanie. Tym razem chodzi o skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę.
Mandaty BALM – jak odwołać się od kar nałożonych przez niemieckie służby kontroli transportu drogowego?
08 wrz 2025

Mandaty od Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM – BAG to poprzednia nazwa) to zmora wielu przewoźników działających w Niemczech. Kary bywają wysokie, a procedury odwoławcze skomplikowane. To sprawia, że wielu przedsiębiorców rezygnuje z walki o swoje prawa. Jest to jednak błąd. Jeśli są podstawy do odwołania, warto je wnieść. Jak to zrobić?
System kaucyjny 2025 – ile dostaniesz za butelki, gdzie je oddać i czy można je zgniatać?
08 wrz 2025

Polska szykuje się do małej rewolucji w gospodarce odpadami. Od 1 października 2025 r. w sklepach zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym symbolem kaucji, a przy kasie sprzedawcy doliczą do ceny kilka groszy kaucji. Pieniądze odzyskamy, gdy zwrócimy puste opakowanie, ale tylko pod pewnymi warunkami. Sprawdź, które butelki i puszki są objęte systemem, gdzie trzeba je oddać i kiedy kaucja przepadnie.

REKLAMA

Najemcy płacą, choć nie muszą. Wszystko przez te zapisy w umowach. O co chodzi? O niedozwolone przerzucanie kosztów podatku
08 wrz 2025

Wynajmujesz nieruchomość od jednostki samorządowej? Lepiej przeanalizuj zapisy umowy. Możliwe, że płacisz podatek, choć wcale nie musisz. Dlaczego tak się dzieje? Bo nikt nie zwraca na to uwagi, a wynajmujący chcą uniknąć dodatkowych kosztów.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia po 1 stycznia 2026 r. a wpływ na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
08 wrz 2025

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie ulegnie podwyższeniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zmiana podstawy wynagrodzenia przełoży się nie tylko na kwoty odkładane na rachunkach uczestników, ale także na możliwość obniżenia własnych wpłat przez część pracowników.
Obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025. Po raz pierwszy na tak powszechną skalę
08 wrz 2025

Zgodnie z nowymi przepisami z 2025 r. po raz pierwszy na tak powszechną skalę przeprowadzane będą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kto przeprowadzi szkolenia? Jakie tematy będą poruszane? Obowiązek dotyczy również ćwiczeń przeprowadzanych minimum raz w roku.
KSeF obowiązkowy: terminarz 2025/2026 [tabela]. Kto przekroczył 200 mln zł sprzedaży w 2024 r. musi wystawiać faktury w KSeF wcześniej
08 wrz 2025

Od kiedy trzeba fakturować obowiązkowo za pośrednictwem KSeF – od 1 lutego czy 1 kwietnia 2026 r.? Okazuje się, że kluczowa w wyznaczeniu tego terminu jest wartość sprzedaży brutto osiągnięta w 2024 r., a nie, jak wcześniej zakładano, w 2025 r. To oznacza, że podatnicy już teraz mogą ustalić, od kiedy będą musieli stosować nowy obowiązek fakturowania. Próg graniczny to 200 mln zł obrotów brutto – kto go przekroczy, wdroży KSeF wcześniej. Dodatkowy czas (do końca 2026 r.) na przygotowanie przewidziano m.in. dla wystawiających faktury z kas rejestrujących i podmiotów o niewielkiej skali sprzedaży.

REKLAMA

MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
08 wrz 2025

Mało kto zdaje sobie sprawę, że pomoc społeczna to nie tylko wsparcie w codziennych wydatkach. W szczególnych przypadkach gmina może przyznać świadczenie, które realnie pomaga stanąć na nogi. To tzw. pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. To jednorazowy zasiłek (wsparcie pieniężne lub rzeczowe), który pozwala rozpocząć własną działalność lub zwiększyć szanse na niezależność finansową. Co ważne, zasady przyznawania tej pomocy zostały w 2025 roku korzystnie zmodyfikowane, co otwiera drogę dla większej liczby osób.
Gmina już nie zapłaci za dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego. Jeśli rodzice będą chcieli korzystać, będą musieli płacić
08 wrz 2025

Dziennik elektroniczny to wygoda, ale też i kolejne narzędzie, które ogranicza bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami. Choć przepisy gwarantują bezpłatny dostęp do tego systemu, to i tak na tym tle powstają nierówności.

REKLAMA