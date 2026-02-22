REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS dopłaca seniorom do prądu w 2026 roku. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia

ZUS dopłaca seniorom do prądu w 2026 roku. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 19:47
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, złotówki, portfel, senior, emeryt
ZUS dopłaca seniorom do prądu w 2026 roku. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podwyżki cen prądu i gazu są szczególnie trudne dla seniorów, którzy często mają ograniczony budżet. Na szczęście istnieje świadczenie zwane ryczałtem energetyczny, który pomaga pokryć część tych kosztów. Dzięki niemu osoby starsze mogą zmniejszyć obciążenie domowego budżetu. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania tego wsparcia i dowiedz się, jak złożyć wniosek.

ZUS dopłaca seniorom do energii. Ponad 300 zł miesięcznie! Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania ryczałtu energetycznego

Ryczałt energetyczny to specjalny dodatek finansowy, wypłacany co miesiąc, przeznaczony dla wybranych grup osób, głównie emerytów, rencistów, kombatantów, inwalidów oraz innych osób uprawnionych, który ma na celu pomoc w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej, gazu i ciepła zużywanego na cele domowe. Nie jest to świadczenie automatyczne ani przeznaczone dla wszystkich, lecz wymaga spełnienia określonych kryteriów prawnych. Warto dodać, że jest to dodatek niezależny od dochodów, ale aby go otrzymać, trzeba spełnić określone kryteria. Ryczałt stanowi dodatek do emerytury lub renty i jest wypłacany razem z tymi świadczeniami przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

REKLAMA

REKLAMA

Ryczałt energetyczny w 2026 roku - ile wynosi?

Od 1 marca 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł netto miesięcznie. A od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wypłacanego przez ZUS wyniesie 336,16 zł miesięcznie. Kwota ta, podobnie jak emerytury, jest corocznie waloryzowana w marcu. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co miesiąc, wraz z emeryturą lub rentą. Kwotę ustala i ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu publikowanego w Monitorze Polskim do 7. dnia roboczego lutego każdego roku. Ryczałt energetyczny to 50 proc. taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, obliczony na podstawie norm ilościowych ustalonych przez ten urząd. Ryczałt energetyczny jest świadczeniem netto, czyli wypłacany jest w pełnej kwocie bez potrąceń podatkowych. Możliwe jest dziedziczenie prawa do ryczałtu po zmarłym uprawnionym.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Świadczenie nie jest przeznaczone dla wszystkich seniorów. O ryczałt energetyczny mogą ubiegać się wyłącznie:

  • Byli kombatanci i ofiary represji.
  • Byli żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, zakładach uranowych i batalionach budowlanych.
  • Wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych uprawnionych osobach, którzy pobierają emeryturę lub rentę.
  • Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, które pobierają emeryturę lub rentę.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie, przez cały rok. Należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który jest dostępny w placówkach ZUS oraz online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia, w zależności od grupy, do której się należy:

REKLAMA

  • Kombatanci: decyzja Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  • Żołnierze przymusowo zatrudniani: zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień.
  • Wdowy/wdowcy: zaświadczenie potwierdzające uprawnienia rodzinne.
Powiązane
ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Po 50. roku życia przysługuje nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo świadczenie? Jakie warunki?
Po 50. roku życia przysługuje nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo świadczenie? Jakie warunki?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

REKLAMA

Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
22 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
22 lut 2026

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Wskazali konkretny termin
22 lut 2026

Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.
25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
22 lut 2026

Dyrektor KIS potwierdził: rodzic samotnie wychowujący pełnoletnie dziecko, które ukończyło 25 lat w trakcie roku podatkowego, lecz przez część roku nadal spełniało ustawowe warunki, zachowuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT za cały rok. Interpretacja indywidualna wydana 11 lutego 2026 r. rozwiewa wątpliwości.

REKLAMA

Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
22 lut 2026

Ta ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Chodzi o tych właścicieli domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Tak duże obniżenie podatku jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. A te – jak pokazuje praktyka – kryją w sobie pułapki.
PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?
22 lut 2026

W sezonie rozliczeń podatkowych wielu uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych zadaje sobie to samo pytanie: czy środki zgromadzone w PPK należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Odpowiedź zależy od rodzaju wpłat i sposobu wypłaty i choć system zaprojektowano tak, by minimalizować formalności po stronie uczestnika, kilka rzeczy warto wiedzieć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA