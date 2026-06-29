REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Chorujesz na cukrzycę typu 1? Sprawdź kwoty świadczeń i zasiłków w 2026 roku

Chorujesz na cukrzycę typu 1? Sprawdź kwoty świadczeń i zasiłków w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 czerwca 2026, 10:04
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Cukrzyk cukrzyca
Dodatkowe pieniądze dla osób chorujących na cukrzycę typu 1. Tyle wynosi zasiłek dla cukrzyków w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Cukrzyca typu 1 rujnuje domowy budżet, ale mało kto wie, że pacjenci mogą wyciągnąć od państwa stałą dopłatę. Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 215,84 zł miesięcznie przysługuje chorym całkowicie niezależnie od dochodów rodziny. Urzędnicy z MOPS-ów masowo odrzucają jednak wnioski diabetyków, którzy popełniają jeden podstawowy błąd przy kompletowaniu dokumentów medycznych.

Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny adresowany jest do osób o specjalnych potrzebach i ma częściowo pokrywać wydatki związane czy to z rehabilitacją, czy z koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich, czy z zakupami lekarstw. Zasiłek ma na celu wsparcie osób zmagających się także z chorobą, jaką jest cukrzyca typu 1, w pokrywaniu dodatkowych kosztów związanych z leczeniem i codziennym zarządzaniem chorobą.

REKLAMA

REKLAMA

Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się występowaniem hiperglikemii, czyli podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Codzienna kontrola poziomu cukru oraz stosowanie odpowiednich środków farmaceutycznych i żywieniowych generują stałe koszty. Wprowadzenie zasiłku pielęgnacyjnego ma na celu odciążenie osób chorych oraz ich rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny - dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnym dzieciom, osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, oraz osobom powyżej 75. roku życia. Co ważne zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z cukrzycy typu 1. Pieniądze są przyznawane jedynie osobom, które z powodu cukrzycy zmagają się z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu i wymagają regularnej opieki medycznej.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku - ile wynosi? Ile mogą dostać osoby cierpiące na cukrzycę typu 1?

Cukrzyca typu 1 jest jedną z chorób, które kwalifikują do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie wysokość tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Wysokość świadczenia nie zależy od dochodów. Kwota zasiłku nie uległa zmianie i pozostanie na tym samym poziomie najprawdopodobniej do 2027 roku. Zasiłek pielęgnacyjny jest zazwyczaj przyznawany na czas nieokreślony. Jednak, gdy wydane zostanie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, wtedy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, kiedy upływa termin ważności tego orzeczenia. Od 1 listopada 2019 roku wysokość świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i taka sama kwota obowiązuje również w 2026 roku. Co ważne, zasiłek nie podlega corocznej waloryzacji. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2019 roku i od tamtej pory kwota pozostaje niezmienna.

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny - komu nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przyznawany, jeśli osoba: posiada prawo do dodatku pielęgnacyjnego, przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie bezpłatnie, a członek rodziny otrzymuje świadczenie za granicą na pokrycie kosztów związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy stanowią inaczej

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów w lokalnym oddziale MOPS lub GOPS. Wymagane dokumenty to: orzeczenie o niepełnosprawności – dokument potwierdzający stan zdrowia oraz fakt, że cukrzyca wpływa na codzienne funkcjonowanie; zaświadczenie lekarskie – od lekarza specjalisty, który prowadzi leczenie pacjenta oraz wniosek o przyznanie dodatku, który można pobrać w urzędzie lub na stronie internetowej odpowiedniej instytucji.

Aby otrzymać zasiłek, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niepełnosprawności. Oprócz miesięcznego dodatku, pacjenci z cukrzycą typu 1 zyskują również dodatkowe korzyści, takie jak uprawnienia pracownicze, świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne oraz wsparcie finansowe na zakup różnych rodzajów sprzętu medycznego.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane, a wniosek o zasiłek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od tego czasu, zasiłek będzie przyznany wstecznie od miesiąca, w którym złożono wniosek o orzeczenie. W przypadku złożenia wniosku o zasiłek po trzech miesiącach od wydania orzeczenia o niepełnosprawności zasiłek będzie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Powiązane
Dodatek pielęgnacyjny z ZUS mogą otrzymać osoby po 75. roku życia. Nie muszą składać wniosku
Dodatek pielęgnacyjny z ZUS mogą otrzymać osoby po 75. roku życia. Nie muszą składać wniosku
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2026 - ile wynosi? Kto może otrzymać?
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2026 - ile wynosi? Kto może otrzymać?
W ten sposób obliczysz kapitał początkowy. Sprawdź, czy Twoja emerytura z ZUS nie została zaniżona
W ten sposób obliczysz kapitał początkowy. Sprawdź, czy Twoja emerytura z ZUS nie została zaniżona
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nawet 90 tys. zł kary dla pracodawcy po wejściu w życie 8 lipca 2026 r. nowych przepisów. Jak się przygotować? Co może zaskoczyć?
29 cze 2026

Nawet 90 tys. zł kary dla pracodawcy po wejściu w życie 8 lipca 2026 r. nowych przepisów. Jak się przygotować? Jak wygląda kontrola PIP i co może zaskoczyć przedsiębiorców?
Zakupy z Chin i USA droższe od 1 lipca 2026 - ale kto płaci cło? MF wyjaśnia nowe zasady dla paczek spoza UE
29 cze 2026

Od 1 lipca 2026 r. każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej (np. z Chin, USA, Wielkiej Brytanii) podlega ryczałtowemu cłu 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. To koniec ze zwolnieniem z cła dla przesyłek do 150 euro. Ale kto ma rozliczyc cło? MF wyjaśnia: cła nie płaci konsument. Co jeszcze się zmienia, ile zapłacisz i czy zwrot towaru oznacza zwrot cła?
Połowa Polaków nie wie, że to koniec tanich zakupów z Chin. Od 1 lipca co najmniej 3 euro cła do każdej przesyłki spoza UE. Platformy walczą, aby nie stracić Europy
29 cze 2026

Aż 51% konsumentów e-commerce nad Wisłą nie słyszało, że od lipca 2026 r. do zagranicznych zakupów internetowych będzie doliczane cło wynoszące co najmniej 3 euro. To efekt starcia z azjatyckimi serwisami, które w 2025 r. wysłały do Unii Europejskiej prawie 5,9 mld przesyłek o średniej wartości zaledwie 8,82 euro. Platformy zakupowe nie mogą stracić chłonnego europejskiego rynku, dlatego zmieniają strategię realizowania dostaw, na czym zyska logistyka kontraktowa i magazyny, ale straci lotnictwo. Celem jest ograniczenie podwyżek, bo klient w Polsce jest wyjątkowo wrażliwy na cenę i grozi porzuceniem koszyka.
100 tys. mieszkań bez ksiąg wieczystych wreszcie będzie uregulowanych - zmiana w gruntach spółdzielni mieszkaniowych
29 cze 2026

Rząd przyjął projekt ustawy, która zakończy problem braku praw do gruntów pod blokami spółdzielczymi. Dotyczy to ok. 120 spółdzielni mieszkaniowych i ok. 100 tys. mieszkań. Spółdzielnie będą mogły uzyskać trwałe prawo do gruntu, a mieszkańcy – założyć księgi wieczyste i np. wziąć kredyt hipoteczny. Co konkretnie zyskają członkowie spółdzielni mieszkaniowych?

REKLAMA

Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Kiedy ZUS całkowicie przejmie wypłatę chorobowego od pracodawcy?
29 cze 2026

Kiedy ZUS całkowicie przejmie wypłatę chorobowego od pracodawcy i będzie płacił zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego? Przedsiębiorcy chcą wdrożenia w życie postulatu rządowego. W tej chwili do 33 dnia zwolnienia lekarskiego płacą pracodawcy czyli za większość absencji chorobowych pracowników.
Czy czerwony pasek na świadectwie ma sens? Psycholog ocenia system szkolny
29 cze 2026

Polska edukacja nastawiona jest nie na poszerzanie umiejętności, a na zdobywanie dobrych stopni. W takiej szkole podawanie w wątpliwość istnienia czerwonego paska jest absurdem - uważa psycholog dr Aleksandra Piotrowska.
Ustawa anty-SLAPP weszła w życie – ochrona aktywistów i dziennikarzy
29 cze 2026

Weszła w życie ustawa anty-SLAPP - o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej. Stanowi ona transpozycje dyrektywny Unii Europejskiej, która zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenie takiego prawa do dnia 7 maja 2026 roku. Czego dotyczą przepisy?
Więcej danych, więcej kontroli. Zmiany w karcie na wypoczynek dzieci
29 cze 2026

Od 6 czerwca 2026 r. obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy kolonii, półkolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, a także rodzice mają obowiązek posługiwać się tym nowym wzorem, chyba że karty zostały wydane do wypełnienia do 5 czerwca.

REKLAMA

Podwyżki nie tylko w Szpitalu Południowym. Od 1 lipca wzrosną wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych
29 cze 2026

Cała Polska żyje sprawą Szpitala Południowego w Warszawie i niebotycznymi zarobkami młodego lekarza bez specjalizacji z tego szpitala. Tymczasem od 1 lipca wzrosną najniższe wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jakie to są kwoty i kogo dotyczą?
Polacy chcą się rozwijać, ale tylko nieliczni to robią. Nowy obraz rynku pracy
29 cze 2026

Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ciągu najbliższego roku deklaruje 32 proc. Polek i Polaków. Gotowość do rozwoju zawodowego obniża się wraz z wiekiem - wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA