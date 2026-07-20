REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Godziny nadliczbowe » Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, główna księgowa i inni). Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów

Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, główna księgowa i inni). Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lipca 2026, 23:55
Grupa Impel
Grupa Impel
wynagrodzenie, nadgodziny, kierownik, dyrektor
Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, główna księgowa i inni). Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kierownik, który przez trzy lata "łatał dziury" w grafiku stacji benzynowej, wywalczył przed sądem ponad 825 godzin zaległego wynagrodzenia za nadgodziny. Główna księgowa, która obok własnych obowiązków naliczała pensje i rozliczała składki ZUS, odzyskała rekompensatę za 80 nadgodzin miesięcznie. Wspólny mianownik tych spraw? Pracodawcy byli przekonani, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę po godzinach. Pracodawcy często zakładają, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę wykonywaną po godzinach nadliczbowych. To uproszczenie, które w praktyce prowadzi do kosztownych sporów sądowych i mandatów Państwowej Inspekcji Pracy. Kodeks pracy różnicuje bowiem sytuację kadry zarządzającej w zależności od szczebla, na jakim działa pracownik, a orzecznictwo Sądu Najwyższego na przestrzeni lat wytyczyło granice, których przekroczenie oznacza pełne prawo do wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny.

rozwiń >

Dwie grupy pracowników decyzyjnych

Kodeks pracy wyodrębnia dwie kategorie pracowników, których nadgodziny podlegają szczególnym regułom:

1) Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy (art. 128 § 2 pkt 2 KP) - czyli osoby kierujące jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy, członkowie kolegialnego organu zarządzającego oraz główni księgowi.

2) Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych - czyli osoby stojące na czele formalnie wyodrębnionych jednostek w strukturze pracodawcy. Zachowują prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto, jeżeli nie otrzymali w zamian innego dnia wolnego (art. 151⁴ § 2 KP). Mają także prawo do rekompensaty dyżurów pełnionych poza domem.

REKLAMA

Kto jest, a kto nie jest osobą zarządzającą?

Katalog osób zarządzających zakładem pracy określony w art. 128 § 2 pkt 2 KP.

Osobami zarządzającymi nie są więc: menedżerowie średniego szczebla, główni specjaliści, koordynatorzy, inspektorzy nadzoru ani radcowie prawni — nawet jeśli zajmują wysokie stanowiska w hierarchii firmy. Decyduje nie nazwa stanowiska, lecz faktyczne umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i zakres uprawnień.

Przykład

Przykład 1- główny specjalista z prokurą

Pracownik zajmował samodzielne stanowisko, kontrolował projekty działu technicznego i nadzorował ich wdrażanie, ale wyniki przekazywał zarządowi, który podejmował decyzje. Nawet udzielenie mu prokury nie uczyniło go osobą zarządzającą.
Zachowywał prawo do pełnej rekompensaty nadgodzin.

Przykład

Przykład 2 - kierownik autonomicznego oddziału

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej składało się z kilku oddziałów, z których każdy zachował status odrębnego pracodawcy wewnętrznego. Kierownicy posiadający kompetencję do zatrudniania i zwalniania pracowników zostali uznani za osoby zarządzające.
Nie mieli roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny.

Ważne

Pracodawca ma obowiązek ustalić zakres obowiązków pracownika zarządzającego w taki sposób, by ich wykonanie było obiektywnie możliwe w ramach norm czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Przykład

Przykład 3 - główna księgowa wykonująca pracę szeregowego pracownika

Główna księgowa, oprócz własnych obowiązków, naliczała wynagrodzenia i rozliczała składki ZUS. Wypracowywała około 80 nadgodzin miesięcznie.

Sąd uznał, że nie można wobec niej stosować art. 151⁴ § 1 KP, ponieważ realizowała obowiązki przypisane dwóm stanowiskom.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto faktycznie jest kierownikiem w rozumieniu art. 151⁴ KP?

O zakwalifikowaniu stanowiska jako kierowniczego nie decyduje jego nazwa w umowie o pracę, lecz spełnienie łącznie dwóch przesłanek: formalne wyodrębnienie komórki organizacyjnej w strukturze pracodawcy oraz przewaga funkcji zarządczych nad zadaniami wykonawczymi.

Przykład

Przykład 4- brygadzista w firmie produkcyjnej

Pracownik układał grafiki monterom, prowadził ewidencję czasu pracy i rozliczał się z realizacji zadań. Planowanie zajmowało mu kilka godzin tygodniowo, a resztę czasu pracował na równi z członkami zespołu.

Nie był kierownikiem wyodrębnionej komórki i zachowywał prawo do pełnej rekompensaty nadgodzin

Przykład

Przykład 5 - kierownik działu sprzedaży

Pracownik nadzorował 20 przedstawicieli handlowych, wyznaczał plany, opracowywał strategie, rozliczał z realizacji i wnioskował o premie. Zarządzanie stanowiło 90% jego czasu pracy. Dział został formalnie wyodrębniony.

Spełniał przesłanki kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej — mógł być zobowiązany do pracy w nadgodzinach bez dodatkowej rekompensaty, z wyjątkiem niedziel i świąt.

Praca w wolne soboty

Pracodawca ma obowiązek udzielić kierownikowi innego dnia wolnego za pracę w sobotę na zasadach art. 151³ KP - tak samo jak szeregowym pracownikom. Jest to niezależne od tego, czy kierownik nabywa prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Nieudzielenie dnia wolnego może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 § 1 pkt 5 KP), za które grozi grzywna od 1 000 do 30 000 zł.

Zobacz również:

Nadgodziny w razie konieczności

Orzecznictwo konsekwentnie interpretuje warunek konieczności jako sporadyczną potrzebę uzasadnioną wyjątkową sytuacją, a nie stałe wykonywanie pracy ponad normy wynikające z wadliwej organizacji pracy.

Kluczowa zasada: pracodawca nie może stosować rozwiązań organizacyjnych, które z założenia wymagają od kierownika stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Ważne

Jeżeli kierownik sam podejmuje zadania, które mógłby delegować podwładnym, pracodawca może skutecznie bronić się przed roszczeniem.

Przykład

Przykład 6 - kierownik IT przejmujący pracę programisty

Kierownik działu IT, poza nadzorowaniem zespołu, zaangażował się osobiście w zadania jednego z programistów — bez wiedzy i zgody pracodawcy.

Nadgodziny wynikały z jego indywidualnej decyzji, a nie z wadliwej organizacji pracy. Nie nabył prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Praktyczne wskazówki dla pracodawców, czyli jak interpretować nadgodziny kadry zarządzającej:

Rzetelna kwalifikacja stanowisk

Sama nazwa w umowie o pracę nie przesądza o zastosowaniu art. 151⁴ KP. Trzeba zweryfikować, czy komórka jest formalnie wyodrębniona i czy pracownik faktycznie pełni funkcje zarządcze, a nie wykonawcze.

Realny zakres obowiązków

Przydzielanie kierownikowi zadań wykonawczych obok kierowniczych lub niezapewnianie mu zastępstwa to najczęstsza przyczyna utraty ochrony wynikającej z art. 151⁴ KP.

Kodeks pracy 2026
Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

Rzetelna ewidencja czasu pracy

Choć pracodawca nie ewidencjonuje godzin pracy kadry zarządzającej (art. 149 § 2 KP), nie zwalnia to z obowiązku monitorowania, czy nadgodziny nie stały się regułą.

Regulacje wewnętrzne mogą być korzystniejsze

Art. 151⁴ § 1 KP ma charakter jednostronnie bezwzględnie obowiązujący — pracodawca może przyznać kadrze kierowniczej prawo do wynagrodzenia za nadgodziny w regulaminie lub umowie.

Ciężar dowodu w sporze sądowym

Kierownik musi wykazać, że nadgodziny wynikały z wadliwej organizacji pracy narzuconej przez pracodawcę — ale jeśli mu się to uda, ciężar dowodu przechodzi na pracodawcę. Warto zadbać o dokumentację potwierdzającą, że zakres obowiązków jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy.

Wykonanie audytu

Raz w roku warto przeprowadzić przegląd stanowisk kierowniczych pod kątem tego, czy spełniają kryteria z art. 151⁴ KP. Szczególną uwagę należy zwrócić na kierowników, którzy regularnie pracują ponad 8 godzin dziennie - to sygnał ostrzegawczy, że organizacja pracy wymaga korekty.

Lista kontrolna - 6 pytań przed uznaniem, że kierownik nie ma prawa do nadgodzin:

1. Czy komórka, którą kieruje pracownik, jest formalnie wyodrębniona w regulaminie organizacyjnym lub schemacie struktury?
2. Czy zarządzanie (planowanie, nadzór, ocenianie, delegowanie) stanowi dominującą część jego czasu pracy?
3. Czy pracownik nie wykonuje tych samych zadań co jego podwładni?
4. Czy zakres obowiązków jest obiektywnie wykonalny w ramach 8-godzinnego dnia pracy?
5. Czy pracownik ma zapewnione zastępstwo na czas urlopów i nieobecności?
6. Czy nadgodziny - jeśli się zdarzają - mają charakter sporadyczny, a nie systemowy?

Podsumowanie

Stanowisko kierownicze nie oznacza automatycznej utraty prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. O tym, czy pracownikowi przysługuje rekompensata, decyduje: rzeczywisty zakres obowiązków, miejsce w strukturze organizacyjnej oraz przyczyna powstawania nadgodzin. Dla pracodawców oznacza to konieczność regularnej weryfikacji stanowisk kierowniczych i organizacji pracy, ponieważ błędna kwalifikacja może skutkować kosztownymi roszczeniami pracowników oraz odpowiedzialnością podczas kontroli PIP.

Autorka: Katarzyna Adamczyk, dyrektor procesów kadrowo-płacowych, Impel Business Solutions

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, główna księgowa i inni). Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów
20 lip 2026

Kierownik, który przez trzy lata "łatał dziury" w grafiku stacji benzynowej, wywalczył przed sądem ponad 825 godzin zaległego wynagrodzenia za nadgodziny. Główna księgowa, która obok własnych obowiązków naliczała pensje i rozliczała składki ZUS, odzyskała rekompensatę za 80 nadgodzin miesięcznie. Wspólny mianownik tych spraw? Pracodawcy byli przekonani, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę po godzinach. Pracodawcy często zakładają, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę wykonywaną po godzinach nadliczbowych. To uproszczenie, które w praktyce prowadzi do kosztownych sporów sądowych i mandatów Państwowej Inspekcji Pracy. Kodeks pracy różnicuje bowiem sytuację kadry zarządzającej w zależności od szczebla, na jakim działa pracownik, a orzecznictwo Sądu Najwyższego na przestrzeni lat wytyczyło granice, których przekroczenie oznacza pełne prawo do wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny.
Ustawa frankowa wchodzi już od sierpnia 2026 r. Kto zyska na nowych przepisach: kredytobiorcy, banki, czy … wymiar sprawiedliwości?
20 lip 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał 17 lipca 2026 r. ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania w postępowaniach dotyczących kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego. Nowe przepisy (wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw – czyli w na początku sierpnia 2026 r.) mają usprawnić prowadzenie spraw sądowych i odciążyć wymiar sprawiedliwości, nie zmieniają jednak zasad, na podstawie których sądy oceniają umowy kredytowe. Zdaniem mec. Stanisława Rachelskiego, senior partnera kancelarii Rachelski i Wspólnicy, największą zmianą nie jest zwiększenie szans kredytobiorców na wygraną, lecz przyspieszenie postępowań i uporządkowanie procedur.
Okazjonalna sprzedaż lemoniady, czy owoców przez dzieci pod nadzorem rodziców bez sanepidu i kasy fiskalnej ale PIT trzeba mieć na uwadze
20 lip 2026

Okazjonalna sprzedaż lemoniady, owoców czy domowych wypieków przez dzieci nie podlega kontroli sanitarnej ani nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Tak wynika z najnowszych, spójnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz interpretacji Ministerstwa Finansów. Choć urzędnicy dają zielone światło dla wakacyjnej nauki biznesu, doradca podatkowy Monika Piątkowska wskazuje na prawne granice, których przekroczenie rodzi konkretne obowiązki podatkowe.
Całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku dziecka. Nowa ustawa trafiła do Senatu
20 lip 2026

Obowiązkowe szkolenia dla opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach opieki dziennej, zakaz publikacji wizerunku dzieci i zdrowe żywienie – takie zmiany przewiduje ustawa, która trafiła do Senatu. Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ma zapewnić najmłodszym jak najlepsze warunki rozwoju.

REKLAMA

Każdy pracownik może wnioskować o okazjonalną pracę zdalną. Nie każdy pracodawca musi się na nią zgodzić
20 lip 2026

Przepisy pozwalają każdemu pracownikowi wnioskować o okazjonalną pracę zdalną. To jednak nie oznacza, że każdy pracodawca musi wyrazić na to zgodę, a ostatecznie, że praca zdalna jest dostępna dla wszystkich. Jakie zasady obowiązują w tym zakresie?
Kontuzja na siłowni czy zajęciach grupowych – kto za nią odpowiada?
21 lip 2026

Skręcona kostka na cardio, uraz od źle skorygowanego przysiadu, upadek na mokrej podłodze przy recepcji. Kontuzje w klubach fitness zdarzają się częściej, niż wielu właścicieli i trenerów chciałoby przyznać. Pytanie, które wtedy pada najczęściej, brzmi: kto za to płaci? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale da się ją usystematyzować.
Zasiłek stały i zasiłek okresowy w 2026 r. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?
20 lip 2026

Zasiłek stały i okresowy wciąż pozostają ważnymi świadczeniami dla wielu osób, m.in. z niepełnosprawnościami. Od czego zależy wysokość tych świadczeń? Jakie są obowiązujące kryteria? Prezentujemy najważniejsze informacje.

Łóżka-klatki w domach pomocy społecznej - czy to już tortury na seniorach?
20 lip 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich zażądał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pilnych działań w sprawie tzw. łóżek-klatek używanych w domach pomocy społecznej i placówkach całodobowej opieki. Według RPO już sama konstrukcja takich łóżek może prowadzić do nieludzkiego i poniżającego traktowania, a dodatkowo zwiększa ryzyko nadużyć i utrudnia ewakuację w razie pożaru.

REKLAMA

Pracownik sam musi pilnować tych terminów. Pracodawca nie musi przypominać mu o konieczności złożenia wniosku
20 lip 2026

Pracodawców obciąża wobec pracowników szereg obowiązków informacyjnych. Nie są one jednak nieograniczone. Nadal to pracownik musi we własnym zakresie dbać o swoje prawa, pilnować terminów i dopełniać obowiązków.
Koordynacja polityki senioralnej i opieki długoterminowej – ustawa podpisana
20 lip 2026

Prezydent podpisał ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, która porządkuje kwestie które funkcjonowały w rozproszeniu – politykę senioralną oraz system opieki długoterminowej. Jaki jest zakres nowej regulacji prawnej?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA