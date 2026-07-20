Nadgodziny na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, główna księgowa i inni). Co musi wiedzieć każdy pracodawca, co wynika z przepisów i orzecznictwa sądów

Kierownik, który przez trzy lata "łatał dziury" w grafiku stacji benzynowej, wywalczył przed sądem ponad 825 godzin zaległego wynagrodzenia za nadgodziny. Główna księgowa, która obok własnych obowiązków naliczała pensje i rozliczała składki ZUS, odzyskała rekompensatę za 80 nadgodzin miesięcznie. Wspólny mianownik tych spraw? Pracodawcy byli przekonani, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę po godzinach. Pracodawcy często zakładają, że skoro pracownik zajmuje stanowisko kierownicze, nie przysługuje mu żadna rekompensata za pracę wykonywaną po godzinach nadliczbowych. To uproszczenie, które w praktyce prowadzi do kosztownych sporów sądowych i mandatów Państwowej Inspekcji Pracy. Kodeks pracy różnicuje bowiem sytuację kadry zarządzającej w zależności od szczebla, na jakim działa pracownik, a orzecznictwo Sądu Najwyższego na przestrzeni lat wytyczyło granice, których przekroczenie oznacza pełne prawo do wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny.

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Dwie grupy pracowników decyzyjnych

Kodeks pracy wyodrębnia dwie kategorie pracowników, których nadgodziny podlegają szczególnym regułom:



1) Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy (art. 128 § 2 pkt 2 KP) - czyli osoby kierujące jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy, członkowie kolegialnego organu zarządzającego oraz główni księgowi.



2) Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych - czyli osoby stojące na czele formalnie wyodrębnionych jednostek w strukturze pracodawcy. Zachowują prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto, jeżeli nie otrzymali w zamian innego dnia wolnego (art. 151⁴ § 2 KP). Mają także prawo do rekompensaty dyżurów pełnionych poza domem.

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Kto jest, a kto nie jest osobą zarządzającą?

Katalog osób zarządzających zakładem pracy określony w art. 128 § 2 pkt 2 KP.

Osobami zarządzającymi nie są więc: menedżerowie średniego szczebla, główni specjaliści, koordynatorzy, inspektorzy nadzoru ani radcowie prawni — nawet jeśli zajmują wysokie stanowiska w hierarchii firmy. Decyduje nie nazwa stanowiska, lecz faktyczne umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i zakres uprawnień.

Przykład Przykład 1- główny specjalista z prokurą



Pracownik zajmował samodzielne stanowisko, kontrolował projekty działu technicznego i nadzorował ich wdrażanie, ale wyniki przekazywał zarządowi, który podejmował decyzje. Nawet udzielenie mu prokury nie uczyniło go osobą zarządzającą.

Zachowywał prawo do pełnej rekompensaty nadgodzin.

Przykład Przykład 2 - kierownik autonomicznego oddziału



Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej składało się z kilku oddziałów, z których każdy zachował status odrębnego pracodawcy wewnętrznego. Kierownicy posiadający kompetencję do zatrudniania i zwalniania pracowników zostali uznani za osoby zarządzające.

Nie mieli roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny.

Ważne Pracodawca ma obowiązek ustalić zakres obowiązków pracownika zarządzającego w taki sposób, by ich wykonanie było obiektywnie możliwe w ramach norm czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Przykład Przykład 3 - główna księgowa wykonująca pracę szeregowego pracownika



Główna księgowa, oprócz własnych obowiązków, naliczała wynagrodzenia i rozliczała składki ZUS. Wypracowywała około 80 nadgodzin miesięcznie.



Sąd uznał, że nie można wobec niej stosować art. 151⁴ § 1 KP, ponieważ realizowała obowiązki przypisane dwóm stanowiskom.

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Kto faktycznie jest kierownikiem w rozumieniu art. 151⁴ KP?

O zakwalifikowaniu stanowiska jako kierowniczego nie decyduje jego nazwa w umowie o pracę, lecz spełnienie łącznie dwóch przesłanek: formalne wyodrębnienie komórki organizacyjnej w strukturze pracodawcy oraz przewaga funkcji zarządczych nad zadaniami wykonawczymi.

Przykład Przykład 4- brygadzista w firmie produkcyjnej Pracownik układał grafiki monterom, prowadził ewidencję czasu pracy i rozliczał się z realizacji zadań. Planowanie zajmowało mu kilka godzin tygodniowo, a resztę czasu pracował na równi z członkami zespołu. Nie był kierownikiem wyodrębnionej komórki i zachowywał prawo do pełnej rekompensaty nadgodzin

Przykład Przykład 5 - kierownik działu sprzedaży



Pracownik nadzorował 20 przedstawicieli handlowych, wyznaczał plany, opracowywał strategie, rozliczał z realizacji i wnioskował o premie. Zarządzanie stanowiło 90% jego czasu pracy. Dział został formalnie wyodrębniony.



Spełniał przesłanki kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej — mógł być zobowiązany do pracy w nadgodzinach bez dodatkowej rekompensaty, z wyjątkiem niedziel i świąt.

Praca w wolne soboty

Pracodawca ma obowiązek udzielić kierownikowi innego dnia wolnego za pracę w sobotę na zasadach art. 151³ KP - tak samo jak szeregowym pracownikom. Jest to niezależne od tego, czy kierownik nabywa prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Nieudzielenie dnia wolnego może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 § 1 pkt 5 KP), za które grozi grzywna od 1 000 do 30 000 zł.

Nadgodziny w razie konieczności

Orzecznictwo konsekwentnie interpretuje warunek konieczności jako sporadyczną potrzebę uzasadnioną wyjątkową sytuacją, a nie stałe wykonywanie pracy ponad normy wynikające z wadliwej organizacji pracy.



Kluczowa zasada: pracodawca nie może stosować rozwiązań organizacyjnych, które z założenia wymagają od kierownika stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Ważne Jeżeli kierownik sam podejmuje zadania, które mógłby delegować podwładnym, pracodawca może skutecznie bronić się przed roszczeniem.

Przykład Przykład 6 - kierownik IT przejmujący pracę programisty



Kierownik działu IT, poza nadzorowaniem zespołu, zaangażował się osobiście w zadania jednego z programistów — bez wiedzy i zgody pracodawcy.



Nadgodziny wynikały z jego indywidualnej decyzji, a nie z wadliwej organizacji pracy. Nie nabył prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Praktyczne wskazówki dla pracodawców, czyli jak interpretować nadgodziny kadry zarządzającej:

Rzetelna kwalifikacja stanowisk

Sama nazwa w umowie o pracę nie przesądza o zastosowaniu art. 151⁴ KP. Trzeba zweryfikować, czy komórka jest formalnie wyodrębniona i czy pracownik faktycznie pełni funkcje zarządcze, a nie wykonawcze.

Realny zakres obowiązków

Przydzielanie kierownikowi zadań wykonawczych obok kierowniczych lub niezapewnianie mu zastępstwa to najczęstsza przyczyna utraty ochrony wynikającej z art. 151⁴ KP.

Rzetelna ewidencja czasu pracy

Choć pracodawca nie ewidencjonuje godzin pracy kadry zarządzającej (art. 149 § 2 KP), nie zwalnia to z obowiązku monitorowania, czy nadgodziny nie stały się regułą.

Regulacje wewnętrzne mogą być korzystniejsze

Art. 151⁴ § 1 KP ma charakter jednostronnie bezwzględnie obowiązujący — pracodawca może przyznać kadrze kierowniczej prawo do wynagrodzenia za nadgodziny w regulaminie lub umowie.

Ciężar dowodu w sporze sądowym

Kierownik musi wykazać, że nadgodziny wynikały z wadliwej organizacji pracy narzuconej przez pracodawcę — ale jeśli mu się to uda, ciężar dowodu przechodzi na pracodawcę. Warto zadbać o dokumentację potwierdzającą, że zakres obowiązków jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy.

Wykonanie audytu

Raz w roku warto przeprowadzić przegląd stanowisk kierowniczych pod kątem tego, czy spełniają kryteria z art. 151⁴ KP. Szczególną uwagę należy zwrócić na kierowników, którzy regularnie pracują ponad 8 godzin dziennie - to sygnał ostrzegawczy, że organizacja pracy wymaga korekty.



Lista kontrolna - 6 pytań przed uznaniem, że kierownik nie ma prawa do nadgodzin:



1. Czy komórka, którą kieruje pracownik, jest formalnie wyodrębniona w regulaminie organizacyjnym lub schemacie struktury?

2. Czy zarządzanie (planowanie, nadzór, ocenianie, delegowanie) stanowi dominującą część jego czasu pracy?

3. Czy pracownik nie wykonuje tych samych zadań co jego podwładni?

4. Czy zakres obowiązków jest obiektywnie wykonalny w ramach 8-godzinnego dnia pracy?

5. Czy pracownik ma zapewnione zastępstwo na czas urlopów i nieobecności?

6. Czy nadgodziny - jeśli się zdarzają - mają charakter sporadyczny, a nie systemowy?

Podsumowanie

Stanowisko kierownicze nie oznacza automatycznej utraty prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. O tym, czy pracownikowi przysługuje rekompensata, decyduje: rzeczywisty zakres obowiązków, miejsce w strukturze organizacyjnej oraz przyczyna powstawania nadgodzin. Dla pracodawców oznacza to konieczność regularnej weryfikacji stanowisk kierowniczych i organizacji pracy, ponieważ błędna kwalifikacja może skutkować kosztownymi roszczeniami pracowników oraz odpowiedzialnością podczas kontroli PIP.



Autorka: Katarzyna Adamczyk, dyrektor procesów kadrowo-płacowych, Impel Business Solutions