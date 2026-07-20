REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Zachowek i dział spadku » Scheda. Nieznane szerzej pojęcie ze spadków. Z podziału spadku pół na pół robi 30% do 70% [Przykład]

Scheda. Nieznane szerzej pojęcie ze spadków. Z podziału spadku pół na pół robi 30% do 70% [Przykład]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lipca 2026, 23:22
[Data aktualizacji 20 lipca 2026, 23:22]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Scheda. Nieznane szerzej pojęcie ze spadków. Z podziału spadku pół na pół robi 30% do 70% [Przykład]
Scheda. Nieznane szerzej pojęcie ze spadków. Z podziału spadku pół na pół robi 30% do 70% [Przykład]
Tomasz Król
Własne

REKLAMA

REKLAMA

Scheda spadkowa i zachowek to dwie różne instytucje pojęcia prawa spadkowego. Scheda chroni przed darowiznami za życia spadkodawcy, które krzywdzą innych spadkobierców (np. ojciec za życia wyróżnił darowizną córkę krzywdząc syna). Scheda nie działa przy zachowku. Przy zachowku darowizny za życia spadkodawcy krzywdzące finansowo rodzinę uwzględnia się przy pomocy innych przepisów niż o schedzie (art. 993. § 1 k.c.)

Scheda spadkowa – Co to jest?

Scheda spadkowa w praktyce to liczba określająca udział w spadku. Można ją wyrazić procentem (1/2 spadku), można wartością majątku (np. 1 mln zł). Do schedy dolicza się darowizny z okresu życia spadkobiercy. Pozwala to korygować pokrzywdzenia, gdy np. darowiznę otrzymało jedno dziecko.

REKLAMA

REKLAMA

Przykład:

Przykład

Ojciec pozostawił majątek w postaci mieszkania i dwóch działek budowlanych o łącznej wartości 1 000 000 zł. Spadkobiercami ustawowymi są syn i córka, którzy dziedziczą po połowie.

Dwa lata przed śmiercią ojciec przekazał córce darowiznę w wysokości 400 000 zł. Darowizna podlega zaliczeniu na schedę spadkową zgodnie z art. 1039 i nast. Kodeksu cywilnego.

Na potrzeby ustalenia sched dolicza się darowiznę do wartości spadku. Wartość rozliczeniowa wynosi więc 1 400 000 zł (1 000 000 zł majątku pozostawionego po ojcu oraz 400 000 zł darowizny dla córki).

Każde z dzieci powinno otrzymać schedę o wartości 700 000 zł.

Córka otrzymała już 400 000 zł w formie darowizny, dlatego z majątku pozostałego po ojcu powinna otrzymać jeszcze 300 000 zł.

Syn, który nie otrzymał wcześniej żadnej darowizny, powinien otrzymać ze spadku 700 000 zł.

W efekcie córka otrzyma łącznie 700 000 zł (400 000 zł darowizny + 300 000 zł ze spadku), a syn otrzyma 700 000 zł z majątku pozostawionego po ojcu.

Jeżeli więc przed śmiercią ojciec przekazał jednemu dziecku darowiznę np. obligacje o wartości 450 000 zł, może ona zostać zaliczona na schedę spadkową (art. 1039 i nast. k.c.). Przy dziale spadku uwzględnia się więc, że dziecko, małżonek, wstępny otrzymało już część należnego mu majątku.

Podstawy prawne dla schedy:

REKLAMA

Podstawa prawna

Art. 1039.
§ 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego w paragrafie poprzedzającym.

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

Powodem wielu konfliktów jest powyższe wyłączenie "chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

Kalkulator dat

Zachowek – roszczenie chroniące przed złym (dla niektórych spadkobierców) testamentem

Zachowek jest natomiast roszczeniem pieniężnym przysługującym określonym osobom najbliższym spadkodawcy, które nie otrzymały należnego im udziału w spadku.

Dotyczy przede wszystkim:

  • dzieci,
  • małżonka,
Przykład

Przykład:

Ojciec w testamencie przekazał cały majątek synowi. Córka została pominięta. Ma roszczenie o zachowekPrzykład: Ojciec w testamencie przekazał cały majątek synowi. Córka została pominięta. Ma roszczenie o zachowek

Podstawą jest art. 991 Kodeksu cywilnego.

Zachowek co do zasady wynosi:

  • 1/2 wartości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym,
  • 2/3 tego udziału, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni.

Art. 993. § 1. Przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku darowizny

Przykład

Darowizna 500 000 zł dla córki. Syn został także pominięty w testamencie. Cały majątek otrzymała córka. Syn wygrał proces o zachowek, ale nie otrzyma nic od siostry bo kwota wynikająca z zachowku jest mniejsza niż 500 000 zł,

Art. 993. § 1. Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.

Prawo przewiduje też, że to osoba dochodząca zachowku otrzymała wcześniej darowiznę, która krzywdzi finansowo osobę wyróżnioną testamentem:

Przykład

Darowizna 500 000 zł dla syna za życia ojca. Syn został pominięty w testamencie. Córka dostała 500 000 zł. Syn nie otrzyma nic od siostry bo kwota wynikająca z zachowku jest mniejsza niż 500 000 zł.

Podstawa prawna

Art. 996. § 1. Zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.

Zachowek a scheda - porównania

Scheda spadkowa

Zachowek

Dotyczy spadkobierców i działu spadku

Dotyczy uprawnionych do zachowku

Polega na podziale majątku spadkowego

Jest roszczeniem o zapłatę

Uwzględnia m.in. wcześniejsze darowizny przy dziale spadku

Chroni osoby pominięte w testamencie lub pozbawione odpowiedniej części spadku

Zwykle dotyczy relacji między spadkobiercami

Często jest kierowany przeciwko spadkobiercy testamentowemu

Powiązane
Partnerzy a zachowek. Przepisy i propozycje zmian
Partnerzy a zachowek. Przepisy i propozycje zmian
Służebność w sprawie o zachowek. Jak obliczyć jej wartość?
Służebność w sprawie o zachowek. Jak obliczyć jej wartość?
Obowiązki rodzinne a spadek i zachowek. Prawo po zmianach
Obowiązki rodzinne a spadek i zachowek. Prawo po zmianach
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Okazjonalna sprzedaż lemoniady, czy owoców przez dzieci pod nadzorem rodziców bez sanepidu i kasy fiskalnej ale PIT trzeba mieć na uwadze
20 lip 2026

Okazjonalna sprzedaż lemoniady, owoców czy domowych wypieków przez dzieci nie podlega kontroli sanitarnej ani nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Tak wynika z najnowszych, spójnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz interpretacji Ministerstwa Finansów. Choć urzędnicy dają zielone światło dla wakacyjnej nauki biznesu, doradca podatkowy Monika Piątkowska wskazuje na prawne granice, których przekroczenie rodzi konkretne obowiązki podatkowe.
Całkowity zakaz wykorzystywania wizerunku dziecka. Nowa ustawa trafiła do Senatu
20 lip 2026

Obowiązkowe szkolenia dla opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach opieki dziennej, zakaz publikacji wizerunku dzieci i zdrowe żywienie – takie zmiany przewiduje ustawa, która trafiła do Senatu. Nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ma zapewnić najmłodszym jak najlepsze warunki rozwoju.
Każdy pracownik może wnioskować o okazjonalną pracę zdalną. Nie każdy pracodawca musi się na nią zgodzić
20 lip 2026

Przepisy pozwalają każdemu pracownikowi wnioskować o okazjonalną pracę zdalną. To jednak nie oznacza, że każdy pracodawca musi wyrazić na to zgodę, a ostatecznie, że praca zdalna jest dostępna dla wszystkich. Jakie zasady obowiązują w tym zakresie?
Zasiłek stały i zasiłek okresowy w 2026 r. Komu MOPS je wypłaca i ile wynoszą?
20 lip 2026

Zasiłek stały i okresowy wciąż pozostają ważnymi świadczeniami dla wielu osób, m.in. z niepełnosprawnościami. Od czego zależy wysokość tych świadczeń? Jakie są obowiązujące kryteria? Prezentujemy najważniejsze informacje.

REKLAMA

Łóżka-klatki w domach pomocy społecznej - czy to już tortury na seniorach?
20 lip 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich zażądał od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pilnych działań w sprawie tzw. łóżek-klatek używanych w domach pomocy społecznej i placówkach całodobowej opieki. Według RPO już sama konstrukcja takich łóżek może prowadzić do nieludzkiego i poniżającego traktowania, a dodatkowo zwiększa ryzyko nadużyć i utrudnia ewakuację w razie pożaru.
Pracownik sam musi pilnować tych terminów. Pracodawca nie musi przypominać mu o konieczności złożenia wniosku
20 lip 2026

Pracodawców obciąża wobec pracowników szereg obowiązków informacyjnych. Nie są one jednak nieograniczone. Nadal to pracownik musi we własnym zakresie dbać o swoje prawa, pilnować terminów i dopełniać obowiązków.
Koordynacja polityki senioralnej i opieki długoterminowej – ustawa podpisana
20 lip 2026

Prezydent podpisał ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, która porządkuje kwestie które funkcjonowały w rozproszeniu – politykę senioralną oraz system opieki długoterminowej. Jaki jest zakres nowej regulacji prawnej?
Koniec z wykupem mieszkań na własność, aby nieruchomości wyprzedawane przez gminy, nie były „przedmiotem dalszego obrotu” ale – dla niektórych jest jeszcze „światełko w tunelu”
20 lip 2026

Od maja 2025 r. w Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, który ma zlikwidować problem „wyprzedaży” mieszkań komunalnych należących do zasobów gmin. Proponowanym rozwiązaniem jest likwidacja uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, co ma zmusić samorząd do wyceniania mienia po wartości rynkowej lub pozostawienia go w zasobie mieszkaniowym. Jako, że gminy nierzadko udzielały bonifikat sięgających nawet 80, 90 czy 98% wartości nieruchomości – dla wielu rodzin o niższych dochodach, wprowadzenie takiej zmiany, może oznaczać brak możliwości wykupu na własność wynajmowanego mieszkania. Do projektu zgłoszono jednak poprawki.

REKLAMA

Utrata zaufania to za mało. Pracodawcy wciąż popełniają ten błąd zwalniając pracowników i wpędzają się w problemy
18 lip 2026

Czy utrata zaufania to wystarczający powód do zwolnienia pracownika? Wręczając wypowiedzenie pracodawcy wciąż popełniają te same błędy, a konsekwencje takiego działania są poważne i niemożliwe do odwrócenia przed sądem.
Renta rodzinna po 16. i 25. roku życia a kontynuowanie nauki - warunki, obowiązki, formalności, wyjaśnienia ZUS
17 lip 2026

Renta rodzinna przyznana uczniowi, który ukończył ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej i chce zakończyć swoją edukację przysługuje do końca sierpnia. Maturzyści, którzy zamierzają kontynuować naukę, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS-u odpowiednie zaświadczenie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA