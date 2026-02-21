REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?

Czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 lutego 2026, 17:50
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
14. emerytura, czternastka
Czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?
Jakub Laskowski
dziennik.pl

REKLAMA

REKLAMA

14. emerytura w tym roku zostanie wypłacona we wrześniu. Mało kto o tym wie, że świadczenie to mogą otrzymać nie tylko emeryci, ale również osoby poniżej 25. roku życia, które pobierają określone świadczenia długoterminowe z ZUS, takie jak na przykład renta rodzinna. Oto szczegóły.

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?

Czternasta emerytura, potocznie rozumiana jako dodatkowa roczna wypłata dla emerytów, w rzeczywistości przysługuje szerszemu gronu świadczeniobiorców ZUS, obejmując nie tylko emerytów, ale także rencistów. W przeciwieństwie do emerytury, którą nabywa się po osiągnięciu określonego wieku, renta może być przyznana również osobom młodszym, w tym dzieciom.

REKLAMA

REKLAMA

Czternastka to dodatkowa wypłata nie tylko dla seniorów

Dodatkowe świadczenia, takie jak 13. i 14. emerytura, wypłacane są zarówno emerytom, jak i rencistom. Według danych ZUS, w Polsce na koniec 2023 roku liczba osób pobierających emerytury i renty wynosiła około 9 milionów, stanowiąc blisko 25 proc. populacji kraju.

Według danych ZUS z marca 2025 roku, rentę rodzinną w Polsce pobiera 1,168 miliona osób. Wszystkie te osoby, jako uprawnione do renty, mają prawo do otrzymania dodatkowego przelewu w ramach czternastej emerytury, której wypłata prognozowana jest na wrzesień.

Czternastka również dla osób uprawnionych do renty rodzinnej bez względu na wiek

Dodatkowe środki z 14. emerytury trafią zatem również do osób pobierających rentę rodzinną, niezależnie od ich wieku. Aby nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym, spełniony musi być jeden z poniższych warunków dotyczących osoby zmarłej:

REKLAMA

  • Posiadanie prawa do emerytury lub spełnianie warunków do jej uzyskania.
  • Posiadanie prawa do emerytury pomostowej.
  • Posiadanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełnianie warunków do jej uzyskania.
  • Pobieranie zasiłku przedemerytalnego.
  • Pobieranie świadczenia przedemerytalnego.
  • Pobieranie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Dzieci mogą otrzymać rentę rodzinną po zmarłym, jeśli były jego dziećmi własnymi, dziećmi drugiego małżonka lub dziećmi przysposobionymi. Renta rodzinna przyznawana jest:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • do ukończenia 16. roku życia,
  • w przypadku kontynuowania nauki – do ukończenia 25. roku życia,
  • bez względu na wiek, jeśli całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25 lat.

Zasady ustalania wysokości czternastki przy rencie rodzinnej

Wysokość 14. emerytury dla osób pobierających standardową emeryturę jest powiązana z wysokością emerytury minimalnej, która od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak w przypadku renty rodzinnej, kwota 14. emerytury zależy od liczby uprawnionych do tej renty osób i stanowi odpowiedni procent świadczenia po zmarłym:

  • 85 proc. świadczenia po zmarłym, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba.
  • 90 proc. świadczenia, gdy uprawnione są dwie osoby.
  • 95 proc. świadczenia, gdy uprawnione są co najmniej trzy osoby.

Należy podkreślić, że do jednej renty rodzinnej przysługuje tylko jedna wypłata 14. emerytury. Oznacza to, że jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest kila osób, kwota 14. emerytury jest dzielona proporcjonalnie między nich. ZUS potwierdza, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie potrzeby jest dzielona równo między uprawnionych.

Powiązane
Nie zapłacisz dzisiaj? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł
Nie zapłacisz dzisiaj? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł
Nawet 1 mln osób w Polsce może dostać te świadczenia. Co daje lekki stopień niepełnosprawności w 2025 z MOPS i PFRON
Nawet 1 mln osób w Polsce może dostać te świadczenia. Co daje lekki stopień niepełnosprawności w 2025 z MOPS i PFRON
Podwojenie emerytury. ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego
Podwojenie emerytury. ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Bez rozszerzenia dodatku dopełniającego. Niepełnosprawni odsyłani do świadczenia wspierającego i asystencji
21 lut 2026

Niepełnosprawni: "Odsyłacie nas do niedostępnych świadczeń. Albo nieistniejących". Coraz więcej takich opinii bo rząd nie kończy prac na ustawą o dodatku dopełniającego dla osób niepełnosprawnych na rentach chorobowych. Obecnie taki dodatek (2704 zł brutto) mają wyłącznie osoby niepełnosprawne z rentą socjalną (wymagane jest potwierdzenie niesamodzielności). To około 1/3 wszystkich rencistów socjalnych. Rząd systematycznie w pismach-apelach o zrównanie praw osób niepełnosprawnych informuje o 1) trwaniu prac i 2) odsyła do świadczenia wspierającego i/albo ustawy o asystencji, z których to świadczeń osoby niepełnosprawne na rencie chorobowej w praktyce nie mogą korzystać.
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają potężny zastrzyk comiesięcznej gotówki
21 lut 2026

Tę decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wielu seniorów traktuje jako nieodwołaną Kwota emerytury została ustalona, dokument wydany, sprawa zakończona. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej. Emerytura nie zawsze jest świadczeniem ostatecznym. Może zostać przeliczona ponownie i to ze skutkiem odczuwalnym w domowym budżecie. Warunek jest jeden. Muszą się pojawić nowe składki, dokumenty lub okoliczności, które pozwolą ZUS policzyć wszystko jeszcze raz. Dla części seniorów oznacza to wzrost świadczenia o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dla innych, nawet o kilkaset.
Ulga termomodernizacyjna: ogrzewacz pomieszczeń nie zawsze daje prawo do ulgi
21 lut 2026

Podatnik, który zastąpił węglowe piece kaflowe ekologicznym ogrzewaczem pomieszczeń spalanym na pellet, nie może odliczyć poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2026 r. wyjaśnił, że przepisy podatkowe wyraźnie odróżniają kocioł na biomasę od miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, a ulga przysługuje wyłącznie temu pierwszemu. Różnica, pozornie techniczna, ma poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych.
Komunikat ZUS w sprawie ważnej zmiany dla emerytów i rencistów od 1 marca 2026 r.: muszą tego pilnować, żeby nie stracić świadczenia. Sprawdź, kogo dotyczy
21 lut 2026

Nie każdy jest świadomy tego, że praca zarobkowa na emeryturze (lub podczas pobierania renty), może pozbawić emeryta (lub odpowiednio – rencistę) świadczenia emerytalno-rentowego. Mowa o tzw. limitach dorabiania do emerytury (lub renty), których przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenia, a w określonych okolicznościach nawet całkowite zawieszenie jego wypłacania. Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent – od 1 marca 2026 r., limity te ulegają zmianie. Należy jednak podkreślić, że od powyższych zasad, ustawodawca przewidział pewne wyjątki i – co do zasady – dorabiać bez ograniczeń, może każdy senior, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, chyba, że kontynuuje on zatrudnienie u swojego dotychczasowego pracodawcy.

REKLAMA

Ulga rehabilitacyjna: niepełnosprawność nie wystarczy. Jak fiskus weryfikuje wydatki na adaptację mieszkania?
21 lut 2026

Najnowsze interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazują jednoznacznie w przypadku ulgi rehabilitacyjnej fiskus bada cel i funkcję poniesionego wydatku, a nie sam jego rodzaj. W praktyce osoba niepełnosprawna musi wykazać, że konkretny wydatek wynika bezpośrednio z jej ograniczeń zdrowotnych. Dotyczy to także wydatków na adaptację mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego.
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
21 lut 2026

Na tę przełomową zmianę przepisów czekały miliony pracowników. Z nastaniem nowego roku staż pracy liczony jest zupełnie inaczej niż dotąd. Uwzględnia nie tylko etat, ale też lata przepracowane na zleceniu, w ramach własnej działalności gospodarczej czy poza granicami kraju. Nowe zasady mogą oznaczać więcej urlopu, wyższe dodatki stażowe i szybsze nagrody jubileuszowe. Warunkiem jest jednak uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazanie go pracodawcy. Skala zainteresowania jest ogromna. Do ZUS trafiły już setki tysięcy wniosków.
Nowe konto płatnika składek – eZUS bardziej przyjazny klientom
21 lut 2026

W przyszłym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni 500 tys. losowo wybranym płatnikom składek nowy portal eZUS. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w Zakładzie będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu - przekazał ZUS w komunikacie.
Miliardowe rekompensaty dla firm. Jak państwo chroni przemysł przed drożejącą energią?
20 lut 2026

97 podmiotów z sektora przedsiębiorstw energochłonnych otrzymało w 2025 r. blisko 2,92 mld zł rekompensat z tytułu wysokich cen energii - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

REKLAMA

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Średnia płaca będzie rosła w kolejnych miesiącach
20 lut 2026

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Ostatni taki spadek odnotowano w 2021 r. podczas pandemii i w 2004 r. Natomiast średnia płaca standardowo obniżyła się po grudniowym wzroście, ale będzie rosła w kolejnych miesiącach 2026 r.
Nowe konto płatnika w portalu eZUS dla pierwszych 500 tys. klientów
20 lut 2026

Od przyszłego tygodnia z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają już niektórzy przedsiębiorcy – płatnicy składek. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w ZUS będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA