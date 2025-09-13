Wprowadzili szlaban na gotówkę. Więcej pieniędzy z bankomatów nie da się wypłacić

Kartą czy BLIKIEM - tak zapłacimy wszędzie. Szybko, wygodnie, bez szelestu banknotów i bez ciężaru drobniaków w kieszeni. Ale bywa, że życie nas zaskoczy i nagle potrzebujemy gotówki. Dużej gotówki. Wtedy zostaje bankomat. Zwykle jest zawsze pod ręką, a jednak… z limitem. I tu zaczynają się schody.

Bo choć oszczędności trzymamy już nie w „skarpecie”, a na koncie, to dostęp do nich nie jest tak nieograniczony, jak mogłoby się wydawać. Monety i banknoty coraz rzadziej wyciągamy z portfela, ale gotówka wciąż ma swoją moc. Czasem ratuje sytuację, czasem zwyczajnie jest konieczna. Problem? Bankomat wypłaci tylko tyle, na ile pozwoli jego system i bank, w którym mamy konto.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego są limity wypłaty gotówki z bankomatów?

Odpowiedź banków jest zawsze podobna: bezpieczeństwo transakcji i płynność działania. Limity wyliczają na podstawie tego, jak klienci korzystają z bankomatów, ale też w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe. Taka jest zasada.

Standard? Zwykle jednorazowa wypłata to od 800 zł do 1000 zł. Ale są banki, które pozwalają wyjąć nawet 10 tys. zł. Tyle tylko, że nie wszędzie i nie każdemu.

Gotówka jest nasza, ale…

Pieniądze na koncie należą do nas, ale nie znaczy to, że możesz je wyciągnąć bez ograniczeń. System ma swoje granice i jeśli spróbujemy je przekroczyć, transakcja zostanie zablokowana.

REKLAMA

Jak wyjaśniał serwis biznes.interia.pl, ograniczenia zależą nie tylko od banku, ale też od rodzaju konta, od tego, ile środków zgromadziłeś i jakie maksymalne kwoty ustaliłeś indywidualnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Średnio wygląda to tak: dzienne limity mieszczą się w widełkach od 2 tys. zł do 10 tys. zł. Przy czym bankomat w jednym „rzucie” wypłaci tylko do 40 banknotów. A jeśli zabraknie gotówki w urządzeniu? Zostajesz z pustymi rękami.

Takie są limity wypłat gotówki w bankach

Jak to wygląda w poszczególnych bankach i sieciach bankomatowych? Na koniec 2024 roku było tak:

Euronet – maksymalnie 800 zł jednorazowo.

Planet Cash – do 1 tys. zł, ale współpraca banku z siecią może pozwolić na więcej.

Santander Bank Polska – 1 tys. zł jednorazowo, dzienny limit aż 15 tys. zł.

Pekao – posiadacze kart Visa, Mastercard i Maestro mogą wypłacić do 6 tys. zł, a złote karty dają limit 15 tys. zł.

PKO BP – tutaj górny dzienny limit to aż 20 tys. zł.

Millennium – standardowo 2 tys. zł dziennie, ale klient może zwiększyć limit aż do 20 tys. zł.

Skąd te różnice?

Rachunek jest prosty – z jednej strony wewnętrzne regulacje banków, z drugiej techniczne możliwości samych bankomatów. I choć w teorii pieniądze są nasze, w praktyce większe sumy – kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych – wyciągniemy tylko w oddziale banku.

Bankomaty są więc dobre na szybkie wypłaty. Ale jeśli planujemy duży zastrzyk gotówki, trzeba się pofatygować do okienka i złożyć indywidualne zgłoszenie. Bo plastikowa karta i urządzenie w galerii handlowej – choć wygodne – nie zastąpią kontaktu z bankiem, gdy chodzi o większe kwoty.