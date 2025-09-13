REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Wprowadzili szlaban na gotówkę. Więcej pieniędzy z bankomatów nie da się wypłacić

Wprowadzili szlaban na gotówkę. Więcej pieniędzy z bankomatów nie da się wypłacić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 września 2025, 06:24
Maja Retman
Maja Retman
Bywa, że życie nas zaskoczy i nagle potrzebujemy gotówki. Dużej gotówki. Wtedy zostaje bankomat. Zwykle jest zawsze pod ręką, a jednak… z limitem. I tu zaczynają się schody.
Wprowadzili szlaban na gotówkę. Więcej pieniędzy z bankomatów nie da się wypłacić
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kartą czy BLIKIEM - tak zapłacimy wszędzie. Szybko, wygodnie, bez szelestu banknotów i bez ciężaru drobniaków w kieszeni. Ale bywa, że życie nas zaskoczy i nagle potrzebujemy gotówki. Dużej gotówki. Wtedy zostaje bankomat. Zwykle jest zawsze pod ręką, a jednak… z limitem. I tu zaczynają się schody.

Bo choć oszczędności trzymamy już nie w „skarpecie”, a na koncie, to dostęp do nich nie jest tak nieograniczony, jak mogłoby się wydawać. Monety i banknoty coraz rzadziej wyciągamy z portfela, ale gotówka wciąż ma swoją moc. Czasem ratuje sytuację, czasem zwyczajnie jest konieczna. Problem? Bankomat wypłaci tylko tyle, na ile pozwoli jego system i bank, w którym mamy konto.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego są limity wypłaty gotówki z bankomatów?

Odpowiedź banków jest zawsze podobna: bezpieczeństwo transakcji i płynność działania. Limity wyliczają na podstawie tego, jak klienci korzystają z bankomatów, ale też w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe. Taka jest zasada.

Standard? Zwykle jednorazowa wypłata to od 800 zł do 1000 zł. Ale są banki, które pozwalają wyjąć nawet 10 tys. zł. Tyle tylko, że nie wszędzie i nie każdemu.

Gotówka jest nasza, ale…

Pieniądze na koncie należą do nas, ale nie znaczy to, że możesz je wyciągnąć bez ograniczeń. System ma swoje granice i jeśli spróbujemy je przekroczyć, transakcja zostanie zablokowana.

REKLAMA

Jak wyjaśniał serwis biznes.interia.pl, ograniczenia zależą nie tylko od banku, ale też od rodzaju konta, od tego, ile środków zgromadziłeś i jakie maksymalne kwoty ustaliłeś indywidualnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Średnio wygląda to tak: dzienne limity mieszczą się w widełkach od 2 tys. zł do 10 tys. zł. Przy czym bankomat w jednym „rzucie” wypłaci tylko do 40 banknotów. A jeśli zabraknie gotówki w urządzeniu? Zostajesz z pustymi rękami.

Takie są limity wypłat gotówki w bankach

Jak to wygląda w poszczególnych bankach i sieciach bankomatowych? Na koniec 2024 roku było tak:

  • Euronet – maksymalnie 800 zł jednorazowo.
  • Planet Cash – do 1 tys. zł, ale współpraca banku z siecią może pozwolić na więcej.
  • Santander Bank Polska – 1 tys. zł jednorazowo, dzienny limit aż 15 tys. zł.
  • Pekao – posiadacze kart Visa, Mastercard i Maestro mogą wypłacić do 6 tys. zł, a złote karty dają limit 15 tys. zł.
  • PKO BP – tutaj górny dzienny limit to aż 20 tys. zł.
  • Millennium – standardowo 2 tys. zł dziennie, ale klient może zwiększyć limit aż do 20 tys. zł.

Skąd te różnice?

Rachunek jest prosty – z jednej strony wewnętrzne regulacje banków, z drugiej techniczne możliwości samych bankomatów. I choć w teorii pieniądze są nasze, w praktyce większe sumy – kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych – wyciągniemy tylko w oddziale banku.

Bankomaty są więc dobre na szybkie wypłaty. Ale jeśli planujemy duży zastrzyk gotówki, trzeba się pofatygować do okienka i złożyć indywidualne zgłoszenie. Bo plastikowa karta i urządzenie w galerii handlowej – choć wygodne – nie zastąpią kontaktu z bankiem, gdy chodzi o większe kwoty.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy dziś 14.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
13 wrz 2025

Co z zakupami w ten weekend? Najbliższa niedziela 14.09.2025 r. to niedziela handlowa i można zaplanować zakupy na jutro, czy odwrotnie - niedziela z zakazem handlu i na duże zakupy pozostaje dzisiejsza sobota 13 września albo plany zakupowe przesunąć trzeba co najmniej na najbliższy poniedziałek 15 września?
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
12 wrz 2025

Niniejsza publikacja jest polemiką prof. Witolda Modzelewskiego z tezami i argumentacją resortu finansów zaprezentowanymi w artykule: „Wystawianie faktur w KSeF w 2026 roku. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów”. Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu infor.pl.

Na firmę i jej pracowników można nałożyć obowiązkowe świadczenia po wybuchu wojny. Pracownika powołanego do wojska firma nie może zwolnić [Prawo]
12 wrz 2025

Przepisy przewidują możliwość nałożenia na firmę świadczeń rzeczowych na rzecz wojska po wybuchu wojny. Pracodawcy muszą uwzględnić ryzyko prowadzenia działalności w sytuacji rekrutacji części pracowników do służby wojskowej. Pracownicy w czasie zatrudnienia mogą wykonywać świadczenia osobiste na rzecz wojska przerywając na ten okres (jednorazowo do 7 dni) świadczenie pracy dla pracodawcy.
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
12 wrz 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności wielu osobom kojarzy się wyłącznie z ciężkimi chorobami, które uniemożliwiają samodzielne życie. Tymczasem w praktyce może je uzyskać także ktoś, kto zmaga się z powszechnymi, ale przewlekłymi dolegliwościami. Stały ból kręgosłupa i stawów, częste migreny, pogarszający się wzrok czy niedosłuch realnie ograniczają codzienne funkcjonowanie i mogą być podstawą do przyznania orzeczenia. To z kolei otwiera drogę do świadczeń finansowych, ulg podatkowych oraz programów wsparcia.

REKLAMA

Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]
12 wrz 2025

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. Określa ona zarówno zasady ustalania jego wysokości, jak i procedury związane z corocznym ogłaszaniem tej kwoty. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.
Gdy przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji, ZUS może przejąć wypłatę zasiłków
12 wrz 2025

Brak płynności finansowej płatnika składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, może utrudniać mu regulowanie świadczeń na rzecz pracowników. Takimi świadczeniami są zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomóc i przejąć wypłatę świadczeń. Potrzebny jest jednak wniosek płatnika lub ubezpieczonego.
Naczelna Rada Lekarska krytykuje rządowe zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
12 wrz 2025

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się propozycji rządu, by w ramach pilnej nowelizacji dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzić także zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Samorząd lekarski ocenia, że „uproszczony” tryb uznawania kwalifikacji lekarzy spoza UE stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i omija właściwą ścieżkę legislacyjną.
Kupno mieszkania krok po kroku [Wywiad]
12 wrz 2025

Kupno mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Ekspertka Natalia Leszczyńska, dyrektor ds. marketingu Pekabex Development, podpowiada jak wybrać mieszkanie, na co zwracać uwagę, by tej decyzji nie żałować. Poniższy wywiad to w istocie poradnik jak kupić mieszkanie krok po kroku.

REKLAMA

Zasiłek stały w 2025 r. Nawet 1229 zł miesięcznie z MOPS. Kto może dostać i jak złożyć wniosek?
12 wrz 2025

Zasiłek stały to jedno z najważniejszych świadczeń z pomocy społecznej. W 2025 r. obowiązują wyższe progi dochodowe i nowa maksymalna kwota, dzięki czemu wsparcie trafi do większej liczby seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje zasiłek stały, ile można dostać miesięcznie w 2025 r., jakie dokumenty są potrzebne i czy w 2026 r. planowane są kolejne zmiany.
Renta wdowia: tysiące wdów i wdowców bez wsparcia! Czy to jest sprawiedliwe?
13 wrz 2025

Od dwóch miesięcy ZUS wypłaca rentę wdowią, ale tysięcy osób wciąż nie otrzymały ani złotówki. Przepisy wykluczają tych, którzy stracili małżonka zbyt wcześnie lub pobierają wyższe świadczenia, a prawnicy biją na alarm – państwo ingeruje w życie prywatne i narusza zasadę równości. Sprawdź, kto naprawdę może liczyć na wsparcie finansowe po stracie bliskiej osoby.

REKLAMA