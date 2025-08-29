REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Taki wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek

Taki wariant wdowiej renty bardziej się opłaca. Ujawnił to ZUS. Jak złożyć wniosek

29 sierpnia 2025, 06:25
Maja Retman
Maja Retman
renta wdowia seniorka
renta wdowia seniorka
Shutterstock

Wybór formy renty wdowiej to decyzja, od której zależy, ile pieniędzy trafi do portfela seniora. Nie jest to jednak wybór oczywisty. Dlatego ZUS policzył, który wariant daje największe korzyści. To ważna informacja dla tych, którzy wniosku jeszcze złożyli.

Wypłacili już blisko 2 miliardy złotych

Z wypłatą wdowiej renty ZUS ruszył z początkiem lipca. Świadczenie trafiło do 533 tysięcy Polaków, a jego łączna wartość wyniosła 1,8 miliarda złotych. To ogromne pieniądze, z których korzystają głównie seniorzy – szczególnie ci, którzy stracili małżonka i mają prawo do renty rodzinnej.

Ale uwaga, renta wdowia nie jest p prostu „emeryturą po zmarłym”. To specjalne świadczenie, w którym łączą się dwie kwoty: Twoja własna emerytura i renta rodzinna po współmałżonku. I tu pojawia się kluczowy wybór.

Nie można pobierać dwóch pełnych świadczeń

W przypadku renty wdowiej nie można pobierać dwóch pełnych świadczeń. Seniorzy muszą zdecydować, czy wolą otrzymywać pełną kwotę własnej emerytury i tylko 15 procent świadczenia po zmarłym małżonku, czy może odwrotnie – pełną rentę rodzinną i zaledwie 15 procent własnego świadczenia.

Z danych ZUS wynika jasno, że większość decyduje się na ten drugi wariant. Dlaczego? Bo zazwyczaj renta rodzinna po zmarłym małżonku jest wyższa niż własna emerytura – i w takim przypadku po prostu bardziej się to opłaca.

Ten wariant wybiera większość

Według oficjalnych danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aż 63 proc. seniorów pobiera rentę wdowią w formule: 100 proc. renty rodzinnej plus 15 proc. własnej emerytury

ZUS udostępnił również kalkulator, który pomaga sprawdzić, która opcja jest korzystniejsza. Wniosek? W zdecydowanej większości przypadków wybór renty rodzinnej jako świadczenia bazowego po prostu się opłaca.

Renta wdowia. Takie trzeba spełniać warunki

Aby móc ubiegać się o to świadczenie, trzeba spełniać kilka warunków. Kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, natomiast mężczyzna – 65. Ważne jest także, by w chwili śmierci współmałżonka pozostawać z nim we wspólności majątkowej. Prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte nie wcześniej niż w wieku 55 lat w przypadku kobiety i 60 lat w przypadku mężczyzny. Co istotne, ubiegający się o świadczenie nie mogą być ponownie w związku małżeńskim.

Złóż wniosek na czas! Możesz zyskać za cały miesiąc

Ci, którzy planują złożenie wniosku o rentę wdowią, nie powinni zwlekać. Jak podkreśla Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS, termin ma znaczenie. Wypłaty będą realizowane dopiero od miesiąca, w którym ZUS otrzymał wniosek.

Jak złożyć wniosek o wdowią rentę

Wniosek w sprawie renty wdowiej do ZUS można złożyć na piśmie. Dokument wraz z niezbędnymi załącznikami należy wypełnić i przesłać pocztą lub złożyć w placówce Zakładu.

Można też skorzystać z drogi elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE. W tym przypadku wymagane jest posiadanie konta na PUE ZUS oraz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Wniosek, który stanowi podstawę do rozpatrzenia prawa do renty wdowiej to wypełniony formularz ERWD, dostępny między innymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: INFOR
