Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie mieszkaniowe: 1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Nowe świadczenie mieszkaniowe: 1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

10 września 2025, 17:12
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
świadczenie, mieszkanie, pieniądze, rząd, służba więzienna
Nowe świadczenie mieszkaniowe: 1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?
Materiały prasowe

Już od lipca 2025 roku funkcjonariusze Służby Więziennej będą mogli korzystać z nowego świadczenia mieszkaniowego. Rząd chce w ten sposób uprościć dotychczasowy – skomplikowany system wsparcia oraz poprawić warunki pełnienia służby. Roczny koszt programu oszacowano na ponad 428 mln zł, a w perspektywie dziesięciu lat państwo wyda na ten cel niemal 4,5 mld zł.

Dlaczego dotychczasowy system wsparcia mieszkaniowego w Służbie Więziennej się nie sprawdził?

Dotychczasowe rozwiązania były skomplikowane i mocno zależne od indywidualnej sytuacji funkcjonariusza. Istniało kilka form pomocy:

  • lokal służbowy,
  • kwatera tymczasowa lub
  • wsparcie finansowe, przyznawane pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów – od stażu i kwalifikacji, po brak własnego mieszkania w danej miejscowości.

Funkcjonariusze, którzy nie otrzymali lokalu, mogli liczyć na równoważnik pieniężny (13,47 zł dziennie w 2025 r.) albo na dodatek remontowy (572 zł rocznie).

Problem polegał jednak na tym, że zasoby mieszkaniowe Służby Więziennej systematycznie się kurczyły. W 2014 roku liczba lokali wynosiła ok. 450, a dekadę później – już tylko 380. Część przejęły gminy, inne wróciły do spadkobierców dawnych właścicieli, a wiele budynków po prostu rozebrano. W efekcie system przestał odpowiadać realnym potrzebom funkcjonariuszy.

Nowe świadczenie mieszkaniowe – 1800 zł, 1500 zł, 1200 zł lub 900 zł. Kto i gdzie dostanie pieniądze?

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie miesięcznego ryczałtu, którego wysokość będzie zależna od miejsca pełnienia służby:

  • 1800 zł w Warszawie,
  • 1500 zł w miastach wojewódzkich,
  • 1200 zł w miastach na prawach powiatu oraz w powiatach,
  • 900 zł w pozostałych miejscowościach.

Świadczenie będzie wypłacane niezależnie od tego, czy funkcjonariusz posiada własne mieszkanie. Wyłączone z niego zostaną jedynie osoby korzystające z lokali służbowych oraz ci, którzy nie rozliczyli wcześniej otrzymanej pomocy finansowej. Istotne jest również to, że dodatek obejmie małżeństwa – jeśli oboje małżonkowie pełnią służbę, każde z nich otrzyma pełną kwotę świadczenia.

Co się zmieni? Koniec dodatków remontowych i równoważników za brak mieszkania

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów znikną dotychczasowe formy wsparcia: pomoc finansowa na zakup mieszkania, równoważnik za brak lokalu oraz dodatek remontowy.

Funkcjonariusze, którzy już skorzystali z pomocy finansowej, będą mieli dwie możliwości:

  • otrzymywać świadczenie pomniejszone o część wcześniej wypłaconych środków (rozliczanych przez 120 miesięcy),
  • pobierać pełną kwotę, jeśli zdecydują się zwrócić całość otrzymanej pomocy.

Koszt programu – 428 mln zł rocznie i 4,5 mld zł w 10 lat. Dlaczego rząd wybrał ryczałt zamiast budowy mieszkań?

Według rządowych wyliczeń roczny koszt programu wyniesie ponad 428 mln zł. Alternatywą byłby zakup mieszkań dla funkcjonariuszy, co w perspektywie dekady kosztowałoby nawet 11,5 mld zł – czyli niemal trzykrotnie więcej.

Wszystko po to, żeby zachęcić do pracy w Służbie Więziennej

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że nowy system ma nie tylko uprościć dotychczasowe zasady, ale także zwiększyć atrakcyjność służby. Dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe były mniej korzystne niż w innych formacjach mundurowych, co zniechęcało kandydatów.

Obecnie w Służbie Więziennej zatrudnionych jest ok. 28,5 tys. funkcjonariuszy. Średnie uposażenie wynosi 8370 zł brutto, a osoby nowo przyjęte otrzymują co najmniej 6118 zł brutto. Dodatkowe 900–1800 zł miesięcznie będzie więc dla wielu z nich istotnym wsparciem domowego budżetu.

Kiedy świadczenie wejdzie w życie?

Zgodnie z projektem ustawy, nowe świadczenie ma zacząć obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia, z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 r.. Obecnie nad dokumentem trwają konsultacje publiczne.

Podstawa prawna:

Projekt z dnia 3 września 2025 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Źródło: INFOR
