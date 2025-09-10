REKLAMA

Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w tym roku? Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w tym roku? Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

10 września 2025, 13:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
senior, emerytura, emerytury, zasiłek, świadczenie
Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w tym roku? Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?
ShutterStock

Zasiłek przedemerytalny wypłacany przez ZUS stanowi element szerszego systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu wsparcie osób zbliżających się do wieku emerytalnego, ale jeszcze niespełniających wszystkich warunków do jej uzyskania. Oto szczegóły. 

rozwiń >

Świadczenie przedemerytalne w 2025 roku. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w tym roku? Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie przedemerytalne to forma wsparcia finansowego, które może otrzymać osoba, która straciła pracę z przyczyn od siebie niezależnych, a jednocześnie nie spełnia jeszcze wszystkich warunków do nabycia prawa do emerytury. Jego celem jest zapewnienie osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji, środków do życia w okresie oczekiwania na emeryturę. Świadczenie przedemerytalne jest adresowane do kobiet, które ukończyły 56 lat, oraz mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 61 lat. 

Ochrona przedemerytalna

Pracownicy w wieku przedemerytalnym, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, są objęci szczególną ochroną wynikającą z Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, który jest w ostatnich czterech latach okresu uprawniającego do emerytury, pod warunkiem że spełnia on wymagany staż pracy. Drugi warunek, dotyczący prawa do emerytury, jest obecnie czysto formalny. Wystarczy bowiem opłacić choć jedną składkę emerytalną, by nabyć takie prawo. Oznacza to, że nawet jeśli wysokość przyszłej emerytury będzie symboliczna – kilka groszy lub złotych – to formalnie spełnione są warunki uprawniające do ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę w wieku przedemerytalnym.

Świadczenie przedemerytalne - jakie warunki trzeba spełnić?

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, konieczne jest spełnienie szeregu dodatkowych warunków poza osiągnięciem odpowiedniego wieku. W przeciwieństwie do ochrony przewidzianej w Kodeksie pracy, prawo do tego świadczenia nie powstaje automatycznie, lecz wymaga złożenia stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne? Przede wszystkim być osobą, która:

  • przez co najmniej 180 dni nieprzerwanie pobierała zasiłek dla bezrobotnych, o czym zaświadczy urząd pracy,
  • pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna, co potwierdzi urząd pracy odpowiednim dokumentem,
  • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, czego dowodem będzie zaświadczenie urzędu pracy,
  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez urząd pracy faktu pobierania zasiłku przez 180 dni.

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub innej pracy zarobkowej, które zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wniosek o świadczenie przedemerytalne należy złożyć w ciągu 30 dni od ustania tego zatrudnienia. Nieprzestrzeganie tego terminu nie pozbawia prawa do świadczenia, jednak wymaga uzupełnienia dokumentacji i złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Świadczenie przedemerytalne - kwota 2025

Podstawowa wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi obecnie 1893,41 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od indywidualnych okoliczności uprawnionego. Przykładowo, osoby, które uzyskały prawo do zasiłku przedemerytalnego w związku z utratą renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą otrzymywać świadczenie w innej wysokości.

W takim przypadku wysokość świadczenia przedemerytalnego zostanie ustalona na poziomie ostatnio pobieranej renty. Jednak maksymalna kwota świadczenia przedemerytalnego jest limitowana kwotą ryczałtową. Oznacza to, że jeśli renta była wyższa niż aktualny ryczałt (1893,41 zł), to świadczenie zostanie przyznane w tej maksymalnej kwocie.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne na rękę?

Świadczenie przedemerytalne na rękę w 2025 roku nie jest stałą kwotą, ale zależy od sytuacji osoby pobierającej to świadczenie. Wysokość zasiłku brutto od 1 marca 2025 roku wynosi 1 893,41 zł, ale kwota netto będzie niższa po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dodatkowo, jeśli świadczenie zostało przyznane na mocy ustania prawa do renty, jego wysokość może być niższa niż kwota ryczałtowa, choć nie może przekroczyć tej ryczałtowej kwoty.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne w 2025 roku

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek. Wniosek elektroniczny (ESP) można pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać osobiście w każdej placówce tego zakładu. Do złożenia wniosku wymagane jest dołączenie kompletu dokumentów, w tym świadectw pracy oraz informacji o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP-6. Skład dokumentów może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności uprawniających do świadczenia przedemerytalnego. Szczegółowy wykaz wymaganych załączników, jak również pełne omówienie pozostałych kryteriów uprawniających do świadczenia przedemerytalnego, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej ZUS.

Nowy wiek emerytalny a świadczenie przedemerytalne

Nowy wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie wpływa na możliwość uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego, ale wyznacza graniczny dzień, w którym prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje. Oznacza to, że osoba otrzymująca świadczenie przedemerytalne automatycznie przejdzie na emeryturę w dniu poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, jeśli wcześniej złoży odpowiedni wniosek do ZUS.

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego

Staż pracy wymagany do świadczenia przedemerytalnego zależy od wieku i powodu rozwiązania stosunku pracy: zazwyczaj jest to 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) przy rozwiązaniu umowy z winy pracodawcy, po ukończeniu 56/61 lat, albo 30/35 lat (kobiety/mężczyźni) przy utracie pracy po 55/60 latach, lub 35/40 lat stażu niezależnie od wieku, jeśli umowa została rozwiązana z winy pracodawcy.

Czym się różni zasiłek przedemerytalny od świadczenia przedemerytalnego?

Zasiłek przedemerytalny i świadczenie przedemerytalne to dokładnie to samo. Dawniej, świadczenie to nazywano zasiłkiem przedemerytalnym. Jednak, wraz z nowelizacją przepisów, wprowadzono bardziej formalną nazwę – świadczenie przedemerytalne. Mimo zmiany nazwy chodzi o to samo wsparcie finansowe, które przysługuje osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego, spełniającym określone warunki (np. staż pracy, bezrobocie). 

W skrócie różnica polega na tym, że zasiłek przedemerytalny to przestarzała nazwa dla obecnego świadczenia przedemerytalnego. Zasiłek przedemerytalny funkcjonował na mocy wcześniejszej ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która została zastąpiona w 2004 roku przez ustawę o świadczeniach przedemerytalnych. Obecnie jest wypłacane świadczenie przedemerytalne, które jest formą pomocy finansowej dla osób, które straciły pracę i mają trudności ze znalezieniem nowej.

Źródło: INFOR
