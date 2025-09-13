REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta wdowia: tysiące wdów i wdowców bez wsparcia! Czy to jest sprawiedliwe?

Renta wdowia: tysiące wdów i wdowców bez wsparcia! Czy to jest sprawiedliwe?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 września 2025, 04:28
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Renta wdowia w Polsce – kto może skorzystać i jakie są kontrowersje?
Renta wdowia w Polsce – kto może skorzystać i jakie są kontrowersje?
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Od dwóch miesięcy ZUS wypłaca rentę wdowią, ale tysięcy osób wciąż nie otrzymały ani złotówki. Przepisy wykluczają tych, którzy stracili małżonka zbyt wcześnie lub pobierają wyższe świadczenia, a prawnicy biją na alarm – państwo ingeruje w życie prywatne i narusza zasadę równości. Sprawdź, kto naprawdę może liczyć na wsparcie finansowe po stracie bliskiej osoby.

rozwiń >

„Dla wielu obywateli renta wdowia miała być wsparciem w trudnym okresie życia. Dziś część z nich czuje się pominięta” – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Wprowadzone przepisy miały stworzyć system bardziej sprawiedliwy, jednak w praktyce wiele osób nie może skorzystać z tego świadczenia. Jak ujawnia „DGP”, problem leży w warunku, który formalnie wydaje się niewinny, lecz w konsekwencjach jest dalekosiężny. To właśnie ten jeden zapis wywołuje największe emocje wśród zainteresowanych, ekspertów i instytucji społecznych, ponieważ w praktyce pozbawia wsparcia osoby, które utraciły małżonka zbyt wcześnie lub które pobierają wysokie świadczenia emerytalne.

REKLAMA

REKLAMA

Od dwóch miesięcy ZUS wypłaca rentę wdowią – liczby mówią same za siebie!

Od lipca 2025 r. ZUS rozpoczął wypłaty renty wdowiej. W całym kraju wnioski złożyło już ponad 1,1 mln osób, z czego świadczenie przyznano 804,5 tysiąca uprawnionych. W lipcu i sierpniu 2025 r. ZUS przyznał renty rodzinne na łączną kwotę 2 mld 933 mln zł brutto, w tym świadczenia wypłacane w wysokości 15% stanowiły 280 mln zł.

Najwięcej wniosków złożono w województwach: śląskim (138,3 tys.), mazowieckim (128,9 tys.) oraz wielkopolskim (100,2 tys.), natomiast najmniej w województwach: opolskim (31,7 tys.), lubuskim (31,2 tys.) i podlaskim (27,5 tys.). Zdecydowaną większość wniosków, aż 88%, złożyły wdowy. Osoby, którym ZUS przyznał rentę rodzinną, zyskały średnio 352,21 zł do świadczenia podstawowego. Najwięcej dodatkowego wsparcia otrzymali seniorzy z województw: łódzkiego – 360,55 zł, dolnośląskiego – 359,43 zł i opolskiego – 359,04 zł. Te liczby pokazują, jak duże jest zapotrzebowanie na wsparcie finansowe wśród osób starszych, które często pozostają same po śmierci bliskiej osoby.

Renta wdowia – kiedy świadczenie nie przysługuje?

Zgodnie z obowiązującym prawem renta wdowia przysługuje jedynie osobom, które nabyły prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W praktyce oznacza to, że osoby, które utraciły małżonka zbyt wcześnie, są pozbawione tego wsparcia. Jak wyjaśnia ZUS: „To druga – po zbyt wysokiej kwocie aktualnie wypłacanego świadczenia – przyczyna odmowy wypłaty renty wdowiej.”

REKLAMA

Kwestia ta wywołuje emocje wśród zainteresowanych, ekspertów i instytucji, a liczba skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich stale rośnie. To pokazuje, że problem nie jest jedynie prawniczym sporem, lecz dotyczy realnej sytuacji społecznej osób, które w trudnym okresie życia potrzebują wsparcia finansowego i poczucia bezpieczeństwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy przepisy są zgodne z Konstytucją RP?

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że nowe przepisy mogą naruszać konstytucyjną zasadę równości, a przyjęte kryterium wieku, w którym nastąpiła utrata małżonka, cechuje się arbitralnością i brakiem proporcjonalności. Radca prawny dr Katarzyna Kalata podkreśla: „Istnieją podstawy do złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie – zarówno ze względu na zasadę równości, jak i zasadę proporcjonalności oraz sprawiedliwości społecznej.” Eksperci wskazują również na wymiar społeczny problemu – nie chodzi tylko o przepisy, lecz o realną sytuację osób starszych pozostających bez wsparcia w momencie, gdy życie stawia przed nimi największe wyzwania.

Marcin Krajewski, adiunkt z Uniwersytetu Łódzkiego, zwraca uwagę na aspekt, który często bywa pomijany w dyskusji: przepisy ingerują w prywatność i autonomię jednostki. Jak wyjaśnia, ustawodawca de facto narzuca sposób przeżywania żałoby i model życia po utracie małżonka. „Osoba, która utraciła małżonka w młodym wieku, powinna ułożyć sobie życie na nowo; z kolei osoba korzystająca z renty wdowiej, aby nie utracić świadczenia, powinna pozostawać w nieformalnym związku partnerskim” – tłumaczy Krajewski. Tego rodzaju regulacje są sprzeczne z zasadą ochrony życia prywatnego i rodzinnego, a państwo w żaden sposób nie powinno oceniać, kto już „powinien się pozbierać”. W praktyce oznacza to, że wsparcie finansowe staje się uzależnione od stylu życia, co budzi sprzeciw prawników i społeczności seniorów.

Kiedy zmiany przepisach rentach wdowich? Jest kolejna petycja

Petycja 77-2025 dotycząca zmian prawnych rozszerzających zasady przyznawania tzw. renty wdowiej dotyczących obniżenia wieku uprawniającego do świadczenia wywołała gorące dyskusje wśród osób korzystających z renty wdowiej. Chodzi o propozycję obniżenia wieku uprawniającego do świadczenia, co miałoby realne znaczenie dla tysięcy wdów i wdowców, którzy obecnie nie spełniają warunków ustawowych. Dla wielu rodzin oznaczałoby to szybszą pomoc finansową po śmierci bliskiej osoby, bez konieczności oczekiwania na emeryturę.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało jednak, że propozycja ta jest zbliżona do wcześniejszej petycji 1-2025 i że nowe przepisy, obowiązujące od stycznia 2025 roku, już wprowadziły istotne zmiany. Najważniejsza z nich to możliwość łączenia renty rodzinnej z własnym świadczeniem, co oznacza, że jedno wypłacane jest w całości, a drugie w części – początkowo 15%, a od 2027 roku 25%.

Rząd tłumaczy, że obniżenie wieku nie jest obecnie możliwe z powodów finansowych. Szacuje się, że samo wprowadzenie renty wdowiej kosztuje budżet od 3,2 do 4,2 mld zł rocznie, a w kolejnych latach wydatki mogą sięgnąć nawet 15,8 mld zł, przy około 2 mln potencjalnych beneficjentów. Jednocześnie resort zapowiedział, że w 2028 roku nastąpi weryfikacja przepisów, co może otworzyć drogę do przyszłych zmian. Zobacz: Renta wdowia: nadzieja czy rozczarowanie? Seniorzy pytają, dlaczego system jest tak niesprawiedliwy

Czym jest renta wdowia i jak działa?

Renta wdowia to nowe świadczenie finansowe dla osób po śmierci małżonka, które pozwala pobierać część świadczenia po zmarłym współmałżonku, zachowując swoją dotychczasową emeryturę lub rentę. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że program powstał na podstawie projektu obywatelskiego, pod którym zebrano ponad 200 tys. podpisów, a który stał się fundamentem rządowego programu. Średnia wysokość świadczenia w latach 2025–2026 wynosi około 300 zł miesięcznie, a od 2027 r. kwota wzrośnie do 25% drugiego świadczenia, z limitem maksymalnym równym trzykrotności minimalnej emerytury.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią? Warunki ustawowe obejmują:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • wspólność małżeńska do dnia śmierci małżonka,
  • nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  • brak nowego związku małżeńskiego.

Do organów emerytalno-rentowych wpłynęło już ponad milion wniosków, co pokazuje ogromną potrzebę wsparcia finansowego wśród starszych Polaków.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią w ZUS?

Wniosek można złożyć:

  • online przez PUE ZUS,
  • pisemnie – pocztą lub w placówce ZUS,
  • ustnie do protokołu w placówce ZUS.

ZUS udostępnia również mobilne punkty wsparcia oraz kalkulator renty wdowiej na stronie www.zus.pl. Osoby ubezpieczone w KRUS, Wojskowym Biurze Emerytalnym czy MSWiA powinny kierować wnioski do właściwych instytucji.

Co dalej z rentą wdowią?

Sprawa renty wdowiej to coś więcej niż przepisy – to opowieść o ludziach, emocjach i poczuciu niesprawiedliwości. Pozostaje pytanie, czy ustawodawca wsłucha się w głosy krytyki, czy faktycznie dojdzie do skargi konstytucyjnej i czy zostanie przeprowadzona szersza debata społeczna na temat wartości, które powinny stać u podstaw systemu emerytalnego i rentowego.

Ograniczenia ustawowe sprawiają, że wielu wdów i wdowców czuje się wykluczonych. Petycja 77-2025 pokazała, że temat budzi ogromne emocje i potrzeba dalszych zmian. Na razie rząd odrzuca obniżenie wieku uprawniającego do świadczenia, ale w 2028 roku możliwa jest ponowna dyskusja nad przyszłością systemu.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw z 16 sierpnia 2024 roku, poz. 1243.
Petycja 77-2025 dotycząca zmian prawnych rozszerzających zasady przyznawania tzw. renty wdowiej dotyczących obniżenia wieku uprawniającego do świadczenia.

Zobacz również:
Powiązane
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się przyczepi? Sprawdź, zanim będzie za późno!
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się przyczepi? Sprawdź, zanim będzie za późno!
Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu w IV kwartale 2025 r. Co się zmieni w rachunkach Polaków?
Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu w IV kwartale 2025 r. Co się zmieni w rachunkach Polaków?
Błąd na fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów mówi wprost: Tak tego nie poprawisz!
Błąd na fakturze w KSeF? Ministerstwo Finansów mówi wprost: Tak tego nie poprawisz!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy dziś 14.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
13 wrz 2025

Co z zakupami w ten weekend? Najbliższa niedziela 14.09.2025 r. to niedziela handlowa i można zaplanować zakupy na jutro, czy odwrotnie - niedziela z zakazem handlu i na duże zakupy pozostaje dzisiejsza sobota 13 września albo plany zakupowe przesunąć trzeba co najmniej na najbliższy poniedziałek 15 września?
KSeF 2026 - Jeszcze można uniknąć katastrofy. Prof. Modzelewski polemizuje z Ministerstwem Finansów
12 wrz 2025

Niniejsza publikacja jest polemiką prof. Witolda Modzelewskiego z tezami i argumentacją resortu finansów zaprezentowanymi w artykule: „Wystawianie faktur w KSeF w 2026 roku. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów”. Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu infor.pl.

Na firmę i jej pracowników można nałożyć obowiązkowe świadczenia po wybuchu wojny. Pracownika powołanego do wojska firma nie może zwolnić [Prawo]
12 wrz 2025

Przepisy przewidują możliwość nałożenia na firmę świadczeń rzeczowych na rzecz wojska po wybuchu wojny. Pracodawcy muszą uwzględnić ryzyko prowadzenia działalności w sytuacji rekrutacji części pracowników do służby wojskowej. Pracownicy w czasie zatrudnienia mogą wykonywać świadczenia osobiste na rzecz wojska przerywając na ten okres (jednorazowo do 7 dni) świadczenie pracy dla pracodawcy.
Masz te 5 objawów? Sprawdź, czy możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
12 wrz 2025

Orzeczenie o niepełnosprawności wielu osobom kojarzy się wyłącznie z ciężkimi chorobami, które uniemożliwiają samodzielne życie. Tymczasem w praktyce może je uzyskać także ktoś, kto zmaga się z powszechnymi, ale przewlekłymi dolegliwościami. Stały ból kręgosłupa i stawów, częste migreny, pogarszający się wzrok czy niedosłuch realnie ograniczają codzienne funkcjonowanie i mogą być podstawą do przyznania orzeczenia. To z kolei otwiera drogę do świadczeń finansowych, ulg podatkowych oraz programów wsparcia.

REKLAMA

Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]
12 wrz 2025

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. Określa ona zarówno zasady ustalania jego wysokości, jak i procedury związane z corocznym ogłaszaniem tej kwoty. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.
Gdy przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji, ZUS może przejąć wypłatę zasiłków
12 wrz 2025

Brak płynności finansowej płatnika składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, może utrudniać mu regulowanie świadczeń na rzecz pracowników. Takimi świadczeniami są zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomóc i przejąć wypłatę świadczeń. Potrzebny jest jednak wniosek płatnika lub ubezpieczonego.
Naczelna Rada Lekarska krytykuje rządowe zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
12 wrz 2025

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się propozycji rządu, by w ramach pilnej nowelizacji dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzić także zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Samorząd lekarski ocenia, że „uproszczony” tryb uznawania kwalifikacji lekarzy spoza UE stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i omija właściwą ścieżkę legislacyjną.
Kupno mieszkania krok po kroku [Wywiad]
12 wrz 2025

Kupno mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Ekspertka Natalia Leszczyńska, dyrektor ds. marketingu Pekabex Development, podpowiada jak wybrać mieszkanie, na co zwracać uwagę, by tej decyzji nie żałować. Poniższy wywiad to w istocie poradnik jak kupić mieszkanie krok po kroku.

REKLAMA

Zasiłek stały w 2025 r. Nawet 1229 zł miesięcznie z MOPS. Kto może dostać i jak złożyć wniosek?
12 wrz 2025

Zasiłek stały to jedno z najważniejszych świadczeń z pomocy społecznej. W 2025 r. obowiązują wyższe progi dochodowe i nowa maksymalna kwota, dzięki czemu wsparcie trafi do większej liczby seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje zasiłek stały, ile można dostać miesięcznie w 2025 r., jakie dokumenty są potrzebne i czy w 2026 r. planowane są kolejne zmiany.
Renta wdowia: tysiące wdów i wdowców bez wsparcia! Czy to jest sprawiedliwe?
13 wrz 2025

Od dwóch miesięcy ZUS wypłaca rentę wdowią, ale tysięcy osób wciąż nie otrzymały ani złotówki. Przepisy wykluczają tych, którzy stracili małżonka zbyt wcześnie lub pobierają wyższe świadczenia, a prawnicy biją na alarm – państwo ingeruje w życie prywatne i narusza zasadę równości. Sprawdź, kto naprawdę może liczyć na wsparcie finansowe po stracie bliskiej osoby.

REKLAMA