149 zł zapłaci każdy kierowca! Już od 19 września wyższe opłaty za badania techniczne pojazdów

Od 19 września kierowców w Polsce czekają wyższe opłaty za badania techniczne pojazdów. Zmiana ta, wprowadzona po ponad 20 latach, ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli i dostosowanie ich do współczesnych realiów gospodarczych. Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki – choć wyższe – nadal pozostaną jednymi z najniższych w Europie, a przy tym zapewnią sprawiedliwą równowagę między interesem przedsiębiorców a możliwościami finansowymi kierowców.

Podwyżka po ponad 20 latach – dlaczego teraz i jakie są główne powody zmiany?

19 września wejdą w życie nowe stawki za badania techniczne pojazdów, które – jak podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak – zostały przygotowane w taki sposób, aby były zbalansowane i sprawiedliwe zarówno dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, jak i dla samych kierowców. To pierwsza tak duża zmiana od ponad dwóch dekad, co oznacza, że przez 20 lat obowiązywały w Polsce jedne z najniższych opłat w całej Europie.

REKLAMA

REKLAMA

Resort infrastruktury w swoim komunikacie wskazał, że decyzja o podwyżce była nieunikniona. W tym czasie znacząco wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej – od wynagrodzeń pracowników, przez utrzymanie nieruchomości i mediów, aż po eksploatację i legalizację urządzeń diagnostycznych. Jednocześnie w ciągu ostatnich 20 lat zaszła ogromna zmiana technologiczna w motoryzacji – na rynku pojawiły się pojazdy hybrydowe, elektryczne i naszpikowane elektroniką, co sprawia, że przegląd techniczny wymaga dziś większych kompetencji i nowocześniejszego zaplecza niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Minister Klimczak podczas wizyty w Łomży wyjaśniał, że aktualizacja opłat została zaplanowana w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić stacjom kontroli stabilność finansową, a z drugiej – by kierowcy nie odczuli jej boleśnie w domowym budżecie.

Ile wyniosą nowe stawki? Konkretne kwoty dla wszystkich rodzajów pojazdów

Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych. Od 19 września koszt badania technicznego wzrośnie o 51 zł i będzie wynosił 149 zł. Jak zapewnia resort, nawet po tej podwyżce Polska nadal utrzyma się w gronie krajów o najniższych stawkach w Europie.

REKLAMA

Jednak zmiana obejmuje także inne pojazdy. Pełna lista nowych opłat przedstawia się następująco:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

samochód osobowy – 149 zł (wzrost o 51 zł),

– 149 zł (wzrost o 51 zł), motocykl i ciągnik rolniczy – 94 zł,

– 94 zł, motorower – 76 zł,

– 76 zł, samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe o DMC 3,5–16 t – 234 zł,

– 234 zł, samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe powyżej 16 t – 269 zł,

– 269 zł, przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t – 119 zł,

– 119 zł, pojazdy z instalacją gazową – dodatkowe badanie specjalistyczne 96 zł, co w przypadku auta osobowego daje łącznie 245 zł.

Zmiany te zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że mają moc prawną i nie są jedynie zapowiedzią. Zobacz: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Dlaczego podwyżka była konieczna i co oznacza dla stacji kontroli pojazdów?

Przez ponad 20 lat stawki za badania techniczne pozostawały praktycznie niezmienne, co sprawiło, że Polska miała jedne z najtańszych przeglądów w całej Europie. Choć mogło to cieszyć kierowców, dla stacji kontroli pojazdów oznaczało coraz większe problemy finansowe. Wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, rosnące rachunki za energię, a także konieczność legalizacji i naprawy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych powodowały, że wiele firm balansowało na granicy opłacalności.

Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki zostały oparte na wskaźniku cen towarów i usług od 2020 roku, co ma odzwierciedlać realne warunki gospodarcze i pozwalać przedsiębiorcom prowadzić działalność w sposób zrównoważony. W praktyce oznacza to, że stacje kontroli pojazdów będą mogły inwestować w unowocześnianie sprzętu, a także zapewniać diagnostom lepsze wynagrodzenia, co ma bezpośrednio przełożyć się na wyższą jakość przeprowadzanych badań.

Głos ministra Klimczaka: sprawiedliwość i równowaga kluczem do reformy

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wielokrotnie podkreślał, że decyzja o podwyżce była podejmowana w sposób wyważony. Z jednej strony chodziło o zabezpieczenie interesów przedsiębiorców, którzy inwestują w stacje kontroli pojazdów i utrzymują z nich swoje rodziny, a z drugiej – o to, by kierowcy nie mieli poczucia, że są obciążani nadmiernymi kosztami.

Według ministra, nawet po podwyżce stawki w Polsce nadal należą do najniższych w Europie, a nowy poziom opłat jest dobrym kompromisem pomiędzy potrzebami rynku a możliwościami finansowymi obywateli.

W Łomży Klimczak mówił także o zmianach w technologii samochodów – dziś są to często pojazdy wyposażone w rozbudowaną elektronikę, systemy bezpieczeństwa, a także coraz częściej w silniki hybrydowe lub elektryczne. To sprawia, że sam proces diagnostyczny jest bardziej skomplikowany i wymaga wyższego poziomu kompetencji oraz lepszego sprzętu.

Co podwyżka oznacza dla kierowców w praktyce?

Na pierwszy rzut oka wzrost opłaty o 51 zł za badanie samochodu osobowego może wydawać się znaczący, jednak w perspektywie rocznej nie jest to kwota, która mocno obciąży budżet przeciętnego kierowcy. Warto zauważyć, że badanie techniczne wykonuje się raz w roku, a jego koszt to nadal mniej niż koszt pojedynczego tankowania auta.

Dzięki podwyżce właściciele pojazdów mogą zyskać lepszą jakość usług. Lepsze wynagrodzenia diagnostów oraz modernizacja sprzętu w stacjach kontroli pojazdów przełożą się na dokładniejsze badania, wyższą wiarygodność wyników i większe bezpieczeństwo na drogach.

Warto też pamiętać, że brak ważnego badania technicznego niesie za sobą poważne konsekwencje: mandat, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a nawet problemy z wypłatą odszkodowania w razie wypadku. W tym kontekście dopłata 51 zł rocznie wydaje się stosunkowo niewielką ceną za pewność, że auto spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa.

Modernizacja, prestiż zawodu diagnosty i zmiana pokoleniowa

Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Jolanta Źródłowska, zwróciła uwagę, że urealnienie opłat otwiera drogę do inwestycji w nowoczesne urządzenia diagnostyczne. To z kolei pozwoli unowocześnić cały proces badania, uczynić go bardziej dokładnym, a jednocześnie przyjaznym dla klienta.

Źródłowska podkreśliła również, że podwyżka jest szansą na podniesienie prestiżu zawodu diagnosty. Obecnie branża zmaga się z brakiem młodych specjalistów, którzy chcieliby związać swoją karierę z tą profesją. Brak zmiany pokoleniowej wśród diagnostów może w przyszłości okazać się poważnym problemem, dlatego podniesienie wynagrodzeń i zwiększenie atrakcyjności tej ścieżki zawodowej jest kluczowe.

Co czeka kierowców po 19 września?

Od 19 września każdy kierowca musi liczyć się z tym, że za badanie techniczne zapłaci więcej. Najbardziej odczują to właściciele samochodów osobowych, którzy za coroczny przegląd wydadzą 149 zł, a w przypadku aut z instalacją gazową – 245 zł. Wzrost obejmie jednak wszystkie kategorie pojazdów.

Podwyżka ma dwa główne cele:

zapewnienie stacjom kontroli pojazdów środków na rozwój i utrzymanie wysokiej jakości usług ,

, poprawę bezpieczeństwa na drogach dzięki bardziej rzetelnym i nowoczesnym badaniom technicznym.

Resort infrastruktury, eksperci i przedstawiciele branży są zgodni, że zmiany były nieuniknione i potrzebne. W perspektywie długofalowej kierowcy mogą na nich zyskać – nie tylko w postaci lepszej jakości usług, ale także zwiększonego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wyważona decyzja, która zmieni rynek badań technicznych

Podwyżka stawek za badania techniczne pojazdów, która wejdzie w życie 19 września, to jedna z najważniejszych zmian w branży motoryzacyjnej od ponad 20 lat. Ministerstwo infrastruktury zapewnia, że stawki są zbalansowane, sprawiedliwe i nadal jedne z najniższych w Europie. Dzięki temu stacje kontroli pojazdów zyskają możliwość stabilnego funkcjonowania i rozwoju, a kierowcy – lepszą jakość badań.

Choć wzrost cen nigdy nie jest dla obywateli łatwy do przyjęcia, w tym przypadku wydaje się, że korzyści przewyższają koszty. Kierowcy mogą być spokojni – przegląd nadal pozostanie stosunkowo tani w porównaniu do innych wydatków związanych z utrzymaniem auta, a dodatkowo przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i modernizacji całej branży diagnostycznej.

Tabela: Opłaty za badania techniczne pojazdów

Poniżej tabela opłat za badania techniczne pojazdów. Zgodnie z załącznikiem do nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1223).

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT) 1 2 3 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 94,00 1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 149,00 1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 234,00 1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 269,00 1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą1) 304,00 1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 61,00 1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c 76,00 1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 107,00 1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 119,00 1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 249,00 1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 270,00 1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 96,00 1.13 tramwaj - wagon silnikowy 504,00 1.14 tramwaj - wagon przegubowy 604,00 1.15 tramwaj - wagon doczepny czynny 382,00 1.16 tramwaj - wagon doczepny bierny 168,00 1.17 trolejbus - badania elektryczne2) 175,00

1.18 motorower 76,00 1.19 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 94,00 2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: 2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 30,00 2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 183,00 2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 76,00 2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 21,00 2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 30,00 2.6 toksyczności spalin 21,00 2.7 poziomu hałasu 30,00 2.8 geometrii kół jednej osi 55,00 2.9 działania amortyzatorów jednej osi 21,00 2.10 wszystkich innych usterek łącznie 30,00 3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 3.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)3) 30,00 3.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) 143,00 3.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 78,00 4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 4.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 30,00 4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)4) 143,00 5 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: 5.1 który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe)5) 64,00 5.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)5) 76,00 5.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 130,00

5.4 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 192,00 5.5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)5) 73,00 5.6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym4) 125,00 5.7 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 76,00 5.8 skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 91,00 jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym4), lub narusza wymagania ochrony środowiska 143,00 5.9 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego4) 143,00 5.10 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 76,00 5.11 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 183,00 5.12 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego)5) 76,00 6 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) 53,00 6.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze5) 32,00 6.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób5) 73,00

6.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej5) 62,00 6.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego5) 62,00 6.6 wykonanie numeru nadwozia 74,00 6.7 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 55,00 6.8 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 125,00

Objaśnienia :

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 3.1 i 4.1 tabeli byłaby większa od opłaty, o której mowa w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Obowiązuje łącznie z opłatą, o której mowa w lp. 1 tabeli.

5) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. - masa własna pojazdu,

d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.