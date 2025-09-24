ZUS ma w październiku niespodziankę dla emerytów: nie jedno, a dwa świadczenia trafią na rachunki bankowe

W październiku 2025 r. część emerytów będzie zaskoczona, ponieważ otrzyma od ZUS nie jeden, a dwa przelewy ze świadczeniem emerytalnym. Wyjaśniamy, skąd takie przesunięcia i kogo ono dotyczą.

W jakich terminach ZUS dokonuje wypłat emerytur?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz praktyką ZUS – emerytury wypłacane są świadczeniobiorcom w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń, który jest jednym z 7 poniższych terminów: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dniem miesiąca.

REKLAMA

REKLAMA

Termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy – kiedy ZUS wypłaci emeryturę?

Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas – ZUS realizuje wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem. Środki przekazywane są na pocztę zawsze trzy dni robocze przed terminem wypłaty, a do banku – jeden dzień roboczy przed tym terminem.

Harmonogram wypłat emerytur w październiku 2025 r. – kiedy ZUS wypłaci świadczenia i dlaczego niektórzy otrzymają emeryturę dwukrotnie?

W październiku 2025 r. na sobotę lub niedzielę przypadają odpowiednio – 5. i 25. dzień miesiąca. W tym pierwszym przypadku – emerytura zostanie wypłacona świadczeniobiorcom przez ZUS najpóźniej do 3 października, a w drugim – do 24 października. To jednak nie wszystko, ponieważ na to, jakie wypłaty trafią na rachunki bankowe emerytów w październiku 2025 r., ma również wpływ przypadający na 1 listopada dzień Wszystkich Świętych, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wszyscy emeryci, których termin wypłaty świadczenia emerytalnego przypada na 1. dzień miesiąca – emeryturę listopadową, otrzymają zatem już w październiku (najpóźniej do dnia 31 października br.). Ci świadczeniobiorcy, w październiku 2025 r., przelew od ZUS ze świadczeniem emerytalnym, otrzymają zatem dwukrotnie.

Podstawa prawna:

REKLAMA