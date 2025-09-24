Zgodnie z opublikowanymi przez Komisję Europejską wytycznymi dotyczącymi dyrektywy EPBD, sprecyzowano, co oznacza "kocioł na paliwa kopalne" oraz "budynek o zerowej emisji". Celem tych wyjaśnień jest pomoc państwom członkowskim w interpretacji przepisów. Komisja wyjaśnia również, co oznaczają te regulacje w kontekście ewentualnego zakazu stosowania pieców gazowych.

Unia Europejska nie nakaże demontażu pieców gazowych

Wbrew wielu pogłoskom Unia Europejska nie wprowadza obowiązku demontażu istniejących pieców gazowych. Osoby, które już posiadają takie urządzenia, nie muszą obawiać się nagłych zmian. Do 2029 roku instalacja samodzielnych kotłów gazowych będzie możliwa na dotychczasowych zasadach. Zmiany dotkną jedynie systemów dofinansowań.

Co zmieni się od 2030 roku?

Najważniejsze zmiany wejdą w życie od 2030 roku.

W nowych budynkach oraz tych po głębokiej termomodernizacji kotły gazowe będzie można instalować tylko w połączeniu z systemami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (OZE), np. pompą ciepła, kolektorami słonecznymi czy panelami fotowoltaicznymi.

W istniejących budynkach, które nie przeszły głębokiej termomodernizacji, wymiana i naprawa kotłów gazowych będzie możliwa bez ograniczeń.

Kotły zasilane gazami odnawialnymi, takimi jak biometan czy wodór, nie będą podlegać żadnym ograniczeniom, nawet po 2030 roku.

Wytyczne Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała wytyczne, które wyjaśniają kluczowe pojęcia z dyrektywy EPBD (dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków). Dokument precyzuje, co to jest "kocioł na paliwa kopalne" oraz "budynek zeroemisyjny" (ZEB). Według Komisji, to rodzaj paliwa, a nie technologia, decyduje, czy kocioł będzie uznawany za zasilany paliwem kopalnym po 2040 roku. Wycofanie paliw kopalnych z ogrzewania może nastąpić poprzez wymianę urządzenia lub paliwa na odnawialne. Chociaż dyrektywa EPBD nie przewiduje sankcji, UE zaleca państwom członkowskim wyeliminowanie paliw kopalnych z ogrzewania do 2040 roku.

Budynki zeroemisyjne a kotły gazowe

Zgodnie z wytycznymi, w budynkach zeroemisyjnych:

Kotły zasilane bioenergią (np. biogazem) mogą być instalowane po 2030 roku, ponieważ są uznawane za zasilane ze źródeł odnawialnych.

Kotły gazowe zasilane gazami odnawialnymi mogą być używane, ale obniży to ogólną charakterystykę energetyczną budynku.

Polska Organizacja Gazu Płynnego zwraca uwagę, że pojęcie "zdalnej energii" nie jest precyzyjnie zdefiniowane w prawie UE, co może prowadzić do niejasności podczas wdrażania dyrektywy.