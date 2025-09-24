REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej! Posłowie wprowadzają rewolucyjne zmiany – co czeka właścicieli czworonogów?

Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej! Posłowie wprowadzają rewolucyjne zmiany – co czeka właścicieli czworonogów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 września 2025, 12:15
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej! Posłowie wprowadzają rewolucyjne zmiany – co czeka właścicieli czworonogów?
Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej! Posłowie wprowadzają rewolucyjne zmiany – co czeka właścicieli czworonogów?
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Polscy posłowie szykują prawdziwą rewolucję w traktowaniu czworonogów – Sejm pracuje nad ustawą, która zakaże trzymania psów na łańcuchach. Nowe przepisy przewidują liczne wyjątki, szczegółowe regulacje dotyczące kojców i obowiązek codziennego ruchu dla pupili.

rozwiń >

Nadzwyczajna Komisja Sejmowa ds. Ochrony Zwierząt zarekomendowała przyjęcie poselskiego projektu, który wprowadza całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi. To przełomowe rozwiązanie w polskim prawie dotyczącym ochrony zwierząt, które budzi ogromne emocje – zarówno wśród właścicieli psów, jak i organizacji prozwierzęcych. Co ważne, projekt przewiduje szereg wyjątków oraz dodatkowych regulacji, które mają chronić zarówno czworonogi, jak i ludzi.

REKLAMA

REKLAMA

Koniec z trzymaniem psa na uwięzi? Rewolucja w prawie

We wtorek członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu pakietu poprawek i skierowaniu projektu do drugiego czytania w Sejmie. To pierwszy projekt dotyczący ochrony zwierząt, który w tak krótkim czasie przeszedł całą drogę od pierwszego czytania w komisji do kolejnego etapu.

Obecnie przepisy pozwalają na trzymanie psów na uwięzi, ale nie dłużej niż 12 godzin na dobę. W praktyce jednak, jak zauważają ustawodawcy, ten przepis "stał się martwy", ponieważ nikt nie jest w stanie realnie sprawdzić, czy właściciel przestrzega tego ograniczenia.

Dlatego posłowie zdecydowali się na odważny krok i zaproponowali całkowite zniesienie możliwości stałego trzymania psa na łańcuchu czy innym uwiązaniu. To rozwiązanie, które może odmienić życie setek tysięcy zwierząt w Polsce.

REKLAMA

Wyjątki od zakazu – kiedy pies może być na smyczy lub uwięzi?

Projekt nie jest jednak bezwzględny. Posłowie przewidzieli sytuacje, w których uwiązanie psa będzie dozwolone. Początkowo lista wyjątków była bardzo krótka – dotyczyła tylko spacerów i transportu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po pracach w komisji katalog ten został znacząco rozszerzony. Zakaz nie będzie obowiązywał w przypadku:

  • udziału psa w wystawie, pokazie, konkursie, występie, treningu lub tresurze,
  • wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, profilaktycznych lub pielęgnacyjnych,
  • gdy pies stwarza realne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka czy innego zwierzęcia,
  • gdy istnieje ryzyko wyrządzenia szkody, a uwięź jest jedynym skutecznym i najlepiej tolerowanym rozwiązaniem.

Dozwolone będzie też krótkotrwałe przywiązanie psa w sytuacjach codziennych – np. kiedy właściciel musi wejść do sklepu i nie ma możliwości wprowadzenia zwierzęcia do środka. Jak podkreślono, każdorazowo musi się to jednak odbywać „w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia”.

Nowe zasady dla kojców – powierzchnia zależna od masy ciała psa

Jedną z najbardziej dyskutowanych poprawek była ta dotycząca wielkości kojców dla psów. Początkowo zakładano, że powierzchnia kojca powinna być uzależniona od wysokości psa w kłębie. Przeciwko temu pomysłowi protestowali wnioskodawcy, ale ostatecznie przyjęto poprawkę przygotowaną przez rząd i legislatorów sejmowych. Teraz wielkość kojca będzie uzależniona od masy ciała psa.

W praktyce oznacza to, że właściciel będzie musiał zapewnić psu kojec o powierzchni nie mniejszej niż:

  • 10 m² dla psa o masie poniżej 20 kg,
  • 15 m² dla psa o masie od 20 do 30 kg,
  • 20 m² dla psa o masie powyżej 30 kg.

Dodatkowo, jeśli w kojcu będzie przebywać więcej psów, powierzchnia musi być proporcjonalnie powiększona.

Dlaczego masa ciała, a nie wysokość w kłębie? Głos ekspertów i posłów

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa, Wojciech Wojtyra, wyjaśnił, że przyjęte rozwiązanie jest zgodne z przepisami europejskimi: „Celem poprawki jest ujednolicenie przepisów, bo uzależnienie powierzchni kojca od masy ciała jest już w rozporządzeniu o schroniskach. Takie propozycje są też w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o dobrostanie psów i kotów i o identyfikacji.”

Z kolei posłanka Katarzyna Piekarska (KO), reprezentująca wnioskodawców, zaznaczyła, że pierwotny pomysł miał swoje zalety: „Wydaje nam się też, biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt, że bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem będzie jednak wielkość psa i uzależnienie wielkości psa od odpowiedniej wielkości kojca.”

Na problem zwrócił uwagę także Bogusław Chmiel ze Związku Kynologicznego w Polsce, podkreślając: „Oba rozwiązania nie są idealne. Wielkość kojca powinna być dostosowana do poszczególnych ras psów i ich wymagań.”

Co jeszcze zmienia się w definicji kojca?

Posłowie zdecydowali się również na doprecyzowanie samego pojęcia kojca. Zgodnie z przyjętą poprawką, będzie to miejsce: „gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie.”

Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek, by kojce były utwardzone i w większej części zadaszone, co ma chronić psy przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Ruch to obowiązek – dwa spacery dziennie poza kojcem

Projekt ustawy jasno wskazuje, że pies przebywający w kojcu nie może być w nim izolowany przez cały dzień. Właściciel ma obowiązek zapewnić mu możliwość ruchu poza kojcem co najmniej dwa razy dziennie.

To rozwiązanie ma przeciwdziałać sytuacjom, w których zwierzęta są zamykane na małej przestrzeni bez kontaktu ze światem zewnętrznym, co prowadzi do frustracji i zaburzeń behawioralnych.

Wyjątki dla psów specjalnych i schronisk

Posłowie wprowadzili także wyjątki w stosowaniu nowych przepisów. Dotyczą one psów wykorzystywanych do celów specjalnych, np. w służbach mundurowych, gdzie inne zasady utrzymania są niezbędne.

Co więcej, psy przebywające w schroniskach dla zwierząt nie będą objęte regulacjami dotyczącymi minimalnej wielkości kojców. Ma to ułatwić funkcjonowanie placówek, które i tak często borykają się z przepełnieniem i ograniczonymi zasobami.

Spór polityczny o wielkość kojców

Nie wszystkie poprawki spotkały się z jednomyślną aprobatą. Posłowie PiS protestowali przeciwko przyjętym wymiarom kojców, twierdząc, że są one zbyt duże i generują niepotrzebne koszty dla właścicieli psów. Zaproponowali własną poprawkę, zakładającą mniejsze powierzchnie kojców, ale nie została ona przyjęta.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa, jeśli zostanie ostatecznie uchwalona, wejdzie w życie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że właściciele psów będą mieli rok na dostosowanie się do nowych wymogów.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sejm na żywo: 24 września 2025 [Transmisja online]
24 wrz 2025

W środę, 24 września rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Początek obrad zaplanowany został na godzinę 10:00.
Zamknięcie granicy z Białorusią na 14 dni – konsekwencje dla gospodarki i biznesu
24 wrz 2025

Jutro, w czwartek o godz. 0.01 w nocy, zostaną ponownie otwarte przejścia graniczne z Białorusią. Dwutygodniowy okres zamknięcia tej granicy to poważny wstrząs dla polskiej i europejskiej gospodarki. Zatrzymanie transportu na jednym z kluczowych korytarzy handlowych Unii Europejskiej – Jedwabnym Szlaku – powoduje straty liczone w setkach milionów euro, a skutki odczuwają nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także konsumenci i lokalne społeczności.
66 000 osób odeszło z WZON i ZUS bez choć jednej złotówki ze świadczenia wspierającego
24 wrz 2025

120 000 osób niepełnosprawnych otrzymuje świadczenie wspierające (dane ZUS z marca 2025 r.) w tym około 54 000 osób niepełnosprawnych ma to świadczenie w najwyższej wysokości (po zaokrągleniu 4134 zł miesięcznie). Jednocześnie aż 66 000 osób niepełnosprawnych nie otrzymało od WZON nawet 70 punktów. W konsekwencji nie otrzymają choćby symbolicznej złotówki ze świadczenia wspierającego.
Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi, nie podpisuj podejrzanych pełnomocnictw!
23 wrz 2025

ZUS przypomina, że nie trzeba płacić kancelariom ani pośrednikom za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek można złożyć samodzielnie przez stronę internetową ZUS-u lub bezpośrednio w placówkach Zakładu.

REKLAMA

Trzymiesięczny urlop bezpłatny dla każdego – bez ograniczeń stażowych. Co musisz wiedzieć?
23 wrz 2025

Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę mają prawo do różnego rodzaju urlopów gwarantowanych przez Kodeks pracy. Jednym z nich jest urlop bezpłatny, który zawiesza prawa i obowiązki obu stron - zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Kiedy pracownik może z niego skorzystać i czy w trakcie takiego urlopu otrzymuje wynagrodzenie? Oto szczegóły.
Liczne zmiany przepisów dla spółdzielni mieszkaniowych i ich członków w 2026 roku. Co się zmieni?
23 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r. opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy - Prawo spółdzielcze. Nowelizacja ta ma trzy zasadnicze cele: (1) przywrócenie członkostwa w spółdzielni osobom, które je utraciły na skutek wejścia w życie art. 4 nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 r., (2) wprowadzenie rozwiązań prawnych skłaniających spółdzielnie do podejmowania inwestycji mających na celu ustanawianie lokatorskich praw do lokali. Ponadto (3) nowelizacja ma wprowadzić liczne przepisy wzmacniające pozycję prawną członków spółdzielni mieszkaniowych, usprawniające funkcjonowanie tych spółdzielni mieszkaniowych i zwiększające transparentność ich funkcjonowania.
W tym roku, zmiana czasu letniego na zimowy, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i jak wpłynie to na wynagrodzenie osób, które pracują w noc zmiany czasu? [czas zimowy 2025]
24 wrz 2025

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z letniego, na zimowy W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę dłużej, tym samym jednak – po przestawieniu zegarków, zmrok będzie zapadał wcześniej. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu letniego na zimowy, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Nowe przepisy ważne dla wspólnot mieszkaniowych od 2026 r. Podwyższanie zaliczek, balkony, liczniki, kontrola zarządu, udostępnienie lokalu, definicja wspólnoty i inne zmiany
23 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r. opublikowano założenia nowelizacji ustawy o własności lokali oraz ustawy - Prawo budowlane. Podstawowym celem tej nowelizacji jest dostosowanie działalności wspólnot mieszkaniowych do zmian, jakie zaszły na rynku zarządzania wspólnotami na przestrzeni minionych 30 lat, tj. od wejścia w życie tej ustawy. Jak wyjaśnia Minister Finansów i Gospodarki (odpowiedzialny za przygotowanie projektu zmian przepisów), zmiany te są podsumowaniem zapadłego na tym tle orzecznictwa, praktyki zarządców nieruchomości, rozwoju technologii budownictwa wielorodzinnego oraz zmian w innych aktach prawnych dotyczących działalności wspólnot. Poniżej prześledzimy najważniejsze zmiany jakie przynieść ma ta nowelizacja.

REKLAMA

PFRON: Dofinansowanie uzyskasz mając punkty - od 1 do 10. Stopień niepełnosprawności, wiek, praca, pierwszy wniosek
22 wrz 2025

W artykule porównujemy system punktów preferencyjnych w programie "Aktywny samorząd” w 2025 roku z punktami dla zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne (program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mobilność osób z niepełnosprawnością).
Na co Polacy najczęściej donoszą fiskusowi? Katalog jest dość szeroki [DANE Z KAS]
22 wrz 2025

Do jednostek KAS docierają informacje sygnalne, zwane potocznie donosami, dotyczące różnych naruszeń przepisów prawa podatkowego. Sygnaliści zwracają uwagę m.in. na brak wydawania paragonów, nieopodatkowany najem oraz tzw. życie ponad stan. Są też zgłoszenia związane z działalnością handlową w Internecie, a także z organizacją nielegalnych gier hazardowych i loterii. Izby Administracji Skarbowej podają przykładowe sytuacje, w których informacje sygnalne przyczyniły się do ujawnienia nieprawidłowości.

REKLAMA