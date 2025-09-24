Sejm na żywo: 24 września 2025 [Transmisja online]
W środę, 24 września rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Początek obrad zaplanowany został na godzinę 10:00.
Pierwszy dzień 41. posiedzenia Sejmu rozpocznie się od złożenia przysięgi przez nowego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariusza Haładyja. Następnie odbędą się głosowania. W tym m.in. nad
- Sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druki nr 1637 i 1686) – trzecie czytanie. Chodzi o wprowadzenie zmian m.in. dotyczących skutków wydania decyzji lokalizacyjnej, wynikających z potrzeb uwzględnienia sytuacji osób wywłaszczanych, zidentyfikowanych potrzeb związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym na obszarze objętym Inwestycją, a także z doświadczeń wynikających z dotychczasowego stosowania nowego narzędzia dotyczącego dobrowolnego pozyskiwania nieruchomości na potrzeby Inwestycji, to jest tzw. Programu Dobrowolnych Nabyć.
- Sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1609 i 1670) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół). Projekt dotyczy uruchomienia centralnej elektronicznej rejestracji, która – w ocenie projektodawców – zwiększy dostępność wizyt, skróci czas oczekiwania i ułatwi pacjentom wybór najlepszego terminu i placówki.
- Sprawozdaniem Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 608 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół). Projekt ten dotyczy wprowadzenia całkowitego zakazu trzymania psów na uwięzi.
