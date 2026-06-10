REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia, czyli 800 plus dla seniorów. Na jakim etapie są prace? Czy nowy program wejdzie w życie w 2026 roku?

Rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia, czyli 800 plus dla seniorów. Na jakim etapie są prace? Czy nowy program wejdzie w życie w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 czerwca 2026, 11:23
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy emerytura pieniądze
Rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia, czyli 800 plus dla seniorów. Na jakim etapie są prace? Czy nowy program wejdzie w życie w 2026 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy starsi rodzice dostaną nawet 800 zł stałego dodatku do emerytury? W sieci bije rekordy popularności propozycja 800 plus dla seniora, która miałaby wynagrodzić trud wychowania dzieci w czasach bez wsparcia socjalnego. Choć petycja obywatelska wzbudza ogromne emocje i trafiła już do Sejmu, oficjalne stanowisko rządustudzi zapał wielu emerytów. Wyjaśniamy, jakie założenia kryją się za tym pomysłem, kto według autorów miałby dostać pieniądze oraz jak realne są szanse na wejście przepisów w życie.

rozwiń >

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci. Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniorów a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniorów a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

REKLAMA

Przyszłość świadczenia 800 plus dla seniorów: realna pomoc czy postulat?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje obecnie wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Choć koncepcja ta, opierająca się na petycjach kierowanych do władz, zakłada wypłatę dodatku emerytalnego jako rekompensaty za wychowanie dzieci w czasach pozbawionych wsparcia socjalnego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie studzi emocje, wskazując na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu. Głównymi barierami dla przekształcenia tego pomysłu w realną pomoc są olbrzymie koszty budżetowe oraz skomplikowane przeszkody formalno-prawne, w tym zasada niedziałania prawa wstecz czy trudności z weryfikacją kryteriów, takich jak wymóg odprowadzania podatków w Polsce przez dorosłe potomstwo. W rezultacie, zamiast nowego świadczenia, państwo w najbliższej przyszłości skupia się na finansowaniu dotychczasowych instrumentów, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (trzynaste i czternaste emerytury) oraz wdrażaniu nowych programów opiekuńczych typu Bon senioralny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus dla seniorów 2026 - kiedy projekt wejdzie w życie i na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci nie znajduje się w oficjalnym rządowym kalendarzu prac legislacyjnych, ponieważ nie jest projektem Rady Ministrów, a jedynie powracającym postulatem i petycją obywatelską. Pomysł ten zakłada wypłatę od 400 zł do 800 zł miesięcznie dla osób po 50. roku życia lub emerytów, których dorosłe dzieci legalnie pracują i odprowadzają składki w kraju, jako formę rekompensaty za brak dawnego wsparcia socjalnego państwa. Choć petycja ta wywołała szeroką dyskusję medialną i trafiła pod obradowanie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie tonuje nastroje i informuje, że obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wdrożeniem takiego świadczenia ze względu na gigantyczne koszty budżetowe oraz brak odpowiednich regulacji w systemie emerytalnym.

Nowe 1600 plus dla seniorów. Kto, ile i od kiedy?

Program 1600 plus dla seniorów nie wchodzi w życie, ponieważ nie istnieją żadne plany wdrożenia tego świadczenia, a Sejmowa Komisja do Spraw Petycji pozostawiła ten wniosek bez rozpatrzenia. Według propozycji obywatelskiej, dodatek w kwocie 1600 zł miesięcznie na małżeństwo (lub 800 zł na osobę) miał trafiać do emerytów i seniorów z niskimi świadczeniami, którzy wychowali minimum dwoje dzieci. Kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym warunkiem projektu było to, aby ich dorosłe potomstwo legalnie pracowało w Polsce oraz odprowadzało w kraju podatki i składki ZUS. Ponieważ program wygenerowałby gigantyczny roczny koszt rzędu 43 miliardów złotych, nie trafił on do oficjalnego kalendarza prac legislacyjnych na 2026 rok i pozostaje wyłącznie odrzuconym postulatem.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - 800 plus dla seniorów

Czym jest propozycja 800 plus dla seniora za wychowanie dzieci?

800 plus dla seniora to propozycja dodatkowego świadczenia od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców, mająca rekompensować wychowanie dzieci w czasach bez podobnej pomocy państwowej.

Jakie warunki i kwoty zakłada 800 plus dla seniorów?

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, jeśli dziecko pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Bazowa kwota to 400 zł za dziecko; przy wspólnym wychowaniu jednego dziecka 400 zł byłoby dzielone po 200 zł dla każdego rodzica. Maksimum wynosiłoby 800 zł.

Czy 800 plus dla seniorów ma datę wejścia w życie?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

Jak rząd odnosi się do 800 plus dla seniorów?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci i wskazuje na brak oficjalnych planów wdrożenia programu.

Czy program 1600 plus dla seniorów wchodzi w życie?

Program 1600 plus dla seniorów nie wchodzi w życie, ponieważ nie istnieją żadne plany wdrożenia tego świadczenia, a Sejmowa Komisja do Spraw Petycji pozostawiła ten wniosek bez rozpatrzenia.

Powiązane
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Nowy dodatek do emerytury. 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Dla kogo i od kiedy?
Nowy dodatek do emerytury. 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Dla kogo i od kiedy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
33 procent kobiet w zarządach spółek – nowy obowiązek. Których firm dotyczy? Kary do pół mln zł
10 cze 2026

Rada Ministrów przyjęła 09.06.2026 r. projekt ustawy, który wprowadza obowiązek zapewnienia minimum 33% udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych. Nowe przepisy wdrażają unijną dyrektywę i oznaczają konkretne obowiązki dla firm: politykę równowagi płci, raporty oraz przejrzyste kryteria wyboru kandydatów. Za brak dostosowania grozi kara do 500 000 zł.
6694 zł oszczędności podatkowej dzięki OKI. Kiedy wejdzie Osobiste Konto Inwestycyjne?
10 cze 2026

6694 zł - tyle oszczędności podatkowej na dzień dzisiejszy można byłoby osiągnąć dzięki OKI. Kiedy wejdzie w życie Osobiste Konto Inwestycyjne? Opłaca się bardziej niż zwykłe konto maklerskie?
Mieszkania z wysokimi opłatami przestają interesować. Kupujący mocniej negocjują cenę albo odchodzą
10 cze 2026

Na rynku nieruchomości coraz większe znaczenie mają koszty utrzymania mieszkania. Te z wysokimi opłatami przestają interesować. Kupujący mocniej negocjują cenę albo odchodzą.
Gdzie w Polsce najłatwiej o pracę? Najnowsze dane z rynku
10 cze 2026

Co trzecia firma w Polsce chce rekrutować nowych pracowników w trzecim kwartale br., a co piąta ma redukować etaty - wynika z badania ManpowerGroup. Od lipca do września szanse na znalezienie pracy będą we wszystkich regionach Polski, a najwięcej - na północy.

REKLAMA

Rząd proponuje 4950 zł, związki chcą więcej. Jak będzie wyglądała płaca minimalna w 2027 r.?
10 cze 2026

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powinien odpowiadać prognozowanej średniorocznej inflacji w 2027 r., czyli 2,5 proc. - ocenił prezes Związku Pracodawców BCC Łukasz Bernatowicz. Zdaniem rzecznika Forum Związku Zawodowych Grzegorza Sikory, rządowa propozycja wzrostu o 3 proc., do 4950 zł brutto, jest za niska.
Nowe prognozy dla Polski. Wiadomo, ile ma wynieść PKB
10 cze 2026

Fitch Global Ratings skorygował prognozy dla polskiej gospodarki na najbliższe lata. Agencja obniżyła oczekiwany wzrost PKB w 2026 roku, wskazując na słabsze dane gospodarcze i gorsze perspektywy dla strefy euro. Jednocześnie eksperci przewidują stabilizację stóp procentowych oraz stopniowe wygaszanie presji inflacyjnej.
Nowa ustawa o transporcie zbiorowym 2026: więcej autobusów na wsi. Sprawdź, ile połączeń i od kiedy
10 cze 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która gwarantuje dostęp do autobusów dla wszystkich mieszkańców wsi. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów samorządy będą musiały zapewnić minimum 4 połączenia dziennie w dni robocze i 2 w weekendy. To koniec sytuacji, w której brak autobusu uniemożliwia dojazd do lekarza, urzędu czy na zakupy.
Czy można dzień wcześniej złożyć wniosek o wolne z powodu siły wyższej?
10 cze 2026

Czy lepiej w ostatniej chwili postawić pracodawcę przed faktem dokonanym, czy uprzedzić z wyprzedzeniem o nieobecności i dać szansę na przygotowanie się? Zdrowy rozsądek i brzmienie przepisów nie pozostają w tym zakresie w zgodzie.

REKLAMA

Mały ZUS 2027. Wreszcie łagodna podwyżka
10 cze 2026

Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej do 4950 zł brutto od 1 stycznia 2027 roku. Choć wzrost wyniesie tylko 3 proc., zmiana przełoży się na wyższe składki ZUS dla nowych firm. Sprawdziliśmy, ile zapłacą przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start i Małego ZUS-u oraz o ile wzrosną ich miesięczne koszty.
Sprzedawcy elektroniki i AGD tylko do 31 lipca 2026 mają czas na wdrożenie systemu napraw - nowe obowiązki
10 cze 2026

Do końca lipca 2026 roku firmy z branży elektroniki i AGD muszą wdrożyć dyrektywę Right to Repair. Nowe przepisy oznaczają obowiązek naprawy sprzętu nawet po gwarancji, dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej. Brak dostosowania to ryzyko sporów z klientami i sankcji prawnych. Sprawdź szczegóły, obowiązki sprzedawców i uprawnienia kupujących.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA