Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nową funkcję. Korzystanie z tej aplikacji niewątpliwie ułatwi nowa wyszukiwarka, dzięki której użytkownik wygodnie odszuka daną usługę czy dokument. Szkoda, że zmiana nastąpiła tak późno!

Aplikacja mObywatel – załatwisz sprawę urzędową z domu

mObywatel to bezpłatna aplikacja, którą można pobrać na smartfon za pośrednictwem sklepów Google Play i App Store. Dzięki tej aplikacji można szybko i łatwo załatwić sprawy urzędowe i formalności z dowolnego miejsca, bez wychodzenia z domu.

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W aplikacji znajdują się nie tylko dokumenty, ale także przydatne usługi, które ułatwią codzienne życie i oszczędzą czas. Dzięki mObywatelowi nie ma potrzeby nosić ze sobą takich dokumentów jak: dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka czy legitymacja służbowa nauczyciela. W aplikacji można również skorzystać z praktycznych i wygodnych usług: zastrzec numer PESEL, sprawdzić punkty karne, sprawdzić dowód osobisty czy online załatwić sprawy urzędowe.

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Nowa wyszukiwarka w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel nieustannie się rozwija. Ostatnio pojawiła się nowa wyszukiwarka. Dzięki niej można wygodnie odszukać daną usługę czy dokument.

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Jak to działa? Użytkownik aplikacji wpisuje interesującą go nazwę lub wyraz, a wyszukiwarka wyświetli najlepiej dopasowane wyniki. Dzięki tej funkcjonalności w jednym miejscu można zyskać łatwy dostęp do całej zawartości mObywatela.

Jak korzystać z wyszukiwarki w aplikacji

W celu skorzystania z wyszukiwarki należy wybrać przycisk „Szukaj” z ikonką lupy znajdujący się na dolnym pasku menu. Aplikacja wyświetli aktywny pasek wyszukiwarki, w który można wpisać konkretne nazwy. Poniżej znajdują się polecane nowości w aplikacji i popularne usługi. Dzięki temu użytkownik będzie na bieżąco z tym, w jakich sprawach może go wesprzeć mObywatel.

Nie ma potrzeby, żeby wpisywać całą nazwę poszukiwanej usługi. Wystarczy jeden wyraz, żeby zobaczyć listę pasujących wyników. Ponadto wyszukiwarka zapamiętuje ostatnio wybierane funkcjonalności. Dzięki temu użytkownik szybciej wróci do najczęściej używanych usług.