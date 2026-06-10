REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Gdzie w Polsce najłatwiej o pracę? Najnowsze dane z rynku

Gdzie w Polsce najłatwiej o pracę? Najnowsze dane z rynku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 czerwca 2026, 10:41
oprac. Łucja Orzeł
Gdzie w Polsce najłatwiej o pracę? Najnowsze dane z rynku
Gdzie w Polsce najłatwiej o pracę? Najnowsze dane z rynku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co trzecia firma w Polsce chce rekrutować nowych pracowników w trzecim kwartale br., a co piąta ma redukować etaty - wynika z badania ManpowerGroup. Od lipca do września szanse na znalezienie pracy będą we wszystkich regionach Polski, a najwięcej - na północy.

Zgodnie z wynikami ankiety, 33 proc. pracodawców zamierza zwiększać liczbę pracowników w trzecim kwartale, a 18 proc. planuje redukcje. Z kolei 47 proc. przedsiębiorców nie zapowiada zmian personalnych, a 2 proc. przyznaje, że nie zna planów zatrudnienia na najbliższy kwartał.

REKLAMA

Jedna trzecia pracodawców planuje rekrutacje, część szykuje redukcje

Najwięcej firm, które chcą rekrutować pracowników, jest z branży hotelarstwa i gastronomii (28 proc.), a także technologii i usług IT (28 proc.). Zatrudniać chcą też przedstawiciele finansów i ubezpieczeń (25 proc.), budownictwa i nieruchomości (24 proc.) oraz handlu i logistyki (21 proc.). Podobnie wskazywali przedstawiciele usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (18 proc.) oraz informacji i komunikacji (10 proc.). Rzadziej nowych pracowników chcą pozyskać firmy z sektora publicznego, ochrony zdrowia & usług społecznych - 6 proc.

Gdzie najłatwiej będzie znaleźć pracę?

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w okresie od lipca do września br. szanse na znalezienie pracy pojawią się we wszystkich regionach Polski. Największe zapotrzebowanie na pracowników będzie na północy kraju, południowym zachodzie oraz z południu.

Respondenci pytani o powód nowych rekrutacji wskazywali na rozwój działalności (46 proc.), ekspansję na nowe rynki (34 proc.) oraz postęp technologiczny (22 proc.); 19 proc. wymieniło potrzebę zwiększania różnorodności zespołów oraz uzupełniania wakatów powstałych po odejściach pracowników w poprzednim kwartale.

Skąd biorą się redukcje etatów?

Natomiast redukcje zatrudnienia wynikają głównie z wyzwań ekonomicznych (31 proc.), konieczności dopasowania liczby pracowników do aktualnego popytu (29 proc.) oraz zmian zachodzących na rynku (22 proc.). Co piąty pracodawca nie uzupełnia wakatów po odejściach pracowników, koncentrując się na optymalizacji procesów i łączeniu ról. Z kolei 38 proc. pracodawców, którzy nie planują zmian kadrowych, tłumaczyło to tym, że obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji celów biznesowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Badanie przeprowadzono między 1 a 30 kwietnia br. wśród 40 tys. 592 pracodawców reprezentujących 42 rynki na świecie. W Polsce w ankiecie udział wzięło 515 pracodawców.

Powiązane
Czy można dzień wcześniej złożyć wniosek o wolne z powodu siły wyższej?
Czy można dzień wcześniej złożyć wniosek o wolne z powodu siły wyższej?
Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na zastępstwo to dla pracodawców pole do nadużyć. A zasady są proste
Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na zastępstwo to dla pracodawców pole do nadużyć. A zasady są proste
Polska poniżej średniej unijnej. Najnowsze dane o bezrobociu
Polska poniżej średniej unijnej. Najnowsze dane o bezrobociu
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Gdzie w Polsce najłatwiej o pracę? Najnowsze dane z rynku
10 cze 2026

Co trzecia firma w Polsce chce rekrutować nowych pracowników w trzecim kwartale br., a co piąta ma redukować etaty - wynika z badania ManpowerGroup. Od lipca do września szanse na znalezienie pracy będą we wszystkich regionach Polski, a najwięcej - na północy.
Czy można dzień wcześniej złożyć wniosek o wolne z powodu siły wyższej?
10 cze 2026

Czy lepiej w ostatniej chwili postawić pracodawcę przed faktem dokonanym, czy uprzedzić z wyprzedzeniem o nieobecności i dać szansę na przygotowanie się? Zdrowy rozsądek i brzmienie przepisów nie pozostają w tym zakresie w zgodzie.
Najniższa krajowa w 2027 r. - 5200 zł czy 4950 zł brutto? Rząd uchwalił oficjalną propozycję ale związki zawodowe chcą więcej
10 cze 2026

W dniu 9 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. płacy minimalnej lub najniższej krajowej) oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczną wysokość tych minimalnych kwot na przyszły rok rząd określi w rozporządzeniu, które musi być wydane do 15 września.
Stałe czy zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego? Jakie stawki w 2026 roku?
09 cze 2026

Rynek kredytów hipotecznych znalazł się w momencie, w którym wybór pomiędzy oprocentowaniem stałym a zmiennym przestaje być oczywistą decyzją finansową. Kredytobiorcy coraz częściej nie są w stanie jednoznacznie ocenić, która opcja będzie korzystniejsza w średnim i długim terminie, a decyzje podejmują w warunkach rosnącej niepewności co do dalszej ścieżki stóp procentowych.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego na zastępstwo to dla pracodawców pole do nadużyć. A zasady są proste
09 cze 2026

Pracownik zatrudniony na zastępstwo to taki sam pracownik, jak każdy inny zatrudniony na czas określony czy nieokreślony. Przysługują mu takie same prawa jak pozostałym pracownikom, ale pracodawcy kierując się zasadą tymczasowości tej współpracy, wydają się o tym zapominać.
Równowaga płci (gender balance) w zarządach spółek - co najmniej 33% płci niedostatecznie reprezentowanej. Rząd przyjął projekt ustawy
09 cze 2026

W dniu 9 czerwca 2206 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma na celu poprawę równowagi płci w organach spółek publicznych z siedzibą w Polsce, a także ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Projekt wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące równowagi płci w organach spółek giełdowych. Celem zmian jest zwiększenie udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych największych firm notowanych na giełdzie poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wyboru członków zarządów i rad nadzorczych. Rozwiązania te mają wspierać równość szans oraz podnosić jakość zarządzania spółkami.
Polska poniżej średniej unijnej. Najnowsze dane o bezrobociu
09 cze 2026

Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc. i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w kwietniu – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy w maju zarejestrowanych było 917,2 tys. bezrobotnych – o 17,1 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu.
800 plus czy 400 plus? Do 30 czerwca należy złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze
09 cze 2026

Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Aby nie stracić pieniędzy warto dopilnować tego terminu - świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. W części przypadków ZUS wypłaci tylko po 400 zł na dziecko.

REKLAMA

Ceny paliwa w środę 10 czerwca. Droższe benzyna i diesel na stacjach benzynowych
10 cze 2026

Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące w środę. Minister energii w najnowszym obwieszczeniu określił maksymalne ceny detaliczne paliwa na dzień 10 czerwca. Niestety, paliwa zdrożały.
Ponad 3 tys. zł więcej niż dekadę temu. Oto jak rosła najniższa krajowa
09 cze 2026

Rząd we wtorek ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 r. W ciągu 10 lat pensja minimalna wzrosła o 3056 zł, największa podwyżka była w 2024 r., kiedy to świadczenie wzrosło w sumie o 700 zł. Ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA