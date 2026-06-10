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Przełomowa decyzja rządu. Minimalna emerytura w 2027 roku po raz pierwszy przekroczy ważną granicę

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10 czerwca 2026, 12:05
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura, pieniądze, 2027
Przełomowa decyzja rządu. Minimalna emerytura w 2027 roku po raz pierwszy przekroczy ważną granicę
Shutterstock

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Rada Ministrów przyjęła oficjalną propozycję dotyczącą przyszłorocznych świadczeń dla seniorów. Waloryzacja emerytur w 2027 roku przyniesie historyczną zmianę - najniższe świadczenie po raz pierwszy w historii przekroczy barierę 2000 zł brutto. Znamy już pierwsze, prognozowane stawki oraz gigantyczne koszty, jakie na tę operację przeznaczy państwo.

Historyczny wzrost minimalnej emerytury

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Nowe plany gabinetu Donalda Tuska zakładają podwyżkę tego parametru od marca 2027 roku o dokładnie 68,85 zł. Oznacza to, że nowa gwarantowana kwota najniższej emerytury wyniesie 2047,34 zł brutto. To symboliczny moment dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

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O ile wzrosną pozostałe świadczenia?

Rząd przedstawi partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego. W oparciu o aktualne wskaźniki gospodarcze szacuje się, że:

  • Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.
  • W budżecie państwa zabezpieczono na ten cel około 16,7 mld zł.

Kiedy poznamy ostateczne kwoty?

Przedstawione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wyliczenia mają obecnie charakter prognozowany. Ostateczny wskaźnik podwyżek zależy od rzeczywistej sytuacji makroekonomicznej. Dokładne kwoty zostaną zablokowane i ogłoszone na początku 2027 roku, po publikacji oficjalnych komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W lutym prezes GUS poda ostateczne dane o inflacji i wzroście płac, a minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w ciągu 3 dni roboczych opublikuje finalny wskaźnik w Monitorze Polskim. Nowe stawki wejdą w życie automatycznie 1 marca 2027 roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wyniesie minimalna emerytura w Polsce od marca 2027 roku?

Nowa gwarantowana kwota najniższej emerytury wyniesie 2047,34 zł brutto. Oznacza to przekroczenie bariery 2000 zł brutto po raz pierwszy w historii.

O ile wzrośnie minimalna emerytura w Polsce od marca 2027 roku?

Plany gabinetu Donalda Tuska zakładają podwyżkę minimalnej emerytury od marca 2027 roku o dokładnie 68,85 zł, z 1978,49 zł brutto do 2047,34 zł brutto.

Jaki wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok zaproponuje rząd?

Rząd przedstawi partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego.

O ile co najmniej wzrosną emerytury i renty według aktualnych wskaźników gospodarczych?

W oparciu o aktualne wskaźniki gospodarcze szacuje się, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.

Kiedy zostanie opublikowany finalny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok?

W lutym prezes GUS poda ostateczne dane o inflacji i wzroście płac, a minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w ciągu 3 dni roboczych opublikuje finalny wskaźnik w Monitorze Polskim.

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Źródło: INFOR
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